В Уфе пройдет II Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-03T09:13:34+03:00

С 17 по 21 сентября в башкирскую столицу съедутся молодые музыканты со всего мира

Изменить размер текста: A A

В первый месяц осени башкирская столица будет принимать участников II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который будет проходить с 17 по 21 сентября в государственном концертном зале «Башкортостан» и подарит возможность любителям классического искусства познакомиться с молодыми талантами со всего мира. В конкурсе примут участие исполнители в возрасте от 15 до 26 лет.

- Конкурсу моего имени предназначена счастливая судьба, - уверен народный артист России и Башкирии Владимир Спиваков. - Доказательством служит тот факт, что сегодня за право получить выступление лауреата первого конкурса Даниэля Лозаковича борются лучшие концертные залы мира, а в 2019 году в туре по США он выступит в с Национальным филармоническим оркестром под моим управлением в качестве солиста.

Конкурс проводится на малой родине маэстро раз в два года при поддержке главы республики Рустэма Хамитова, правительста республики и министерства культуры Башкирии. Состав жюри, как и участников конкурса, в этом году будет интернациональным. В него вошли выдающиеся исполнители со всего мира: Сергей Догадин (Россия), Борис Кушнир (Австрия), Цень Чжоу (Сингапур), Такаси Симудзу (Япония) и, конечно, сам маэстро Владимир Спиваков. Возглавит жюри американский музыкант Михаил Копельман.

В рамках конкурса также пройдут многочисленные мастер-классы, в которых смогут принять участие молодые музыканты со всей республики.

Кроме того, в дни проведения конкурса состоятся мероприятия культурно-образовательной программы Академии Фонда Владимира Спивакова, которая открылась в башкирской столице весной этого года - мастер-классы и концерты.

Кстати, любители классической музыки смогут побывать не только на финале и заключительном Гала-концерте, но и послушать выступление молодых музыкантов на всех турах конкурса. И, судя по опыту прошлого конкурса, пустых мест в зале точно не будет.

- Конкурс Владимира Спивакова в Уфе - это конкурс высочайшего уровня! Я получил незабываемый опыт и яркие впечатления - на каждом туре были полные залы и очень теплая публика. Я горжусь, что стал первым из музыкантов, который стал победителем этого конкурса, - делится впечатлениями Даниэль Лозакович, который уже дважды побывал в башкирской столице - в 2016 году как участник конкурса, а в 2017 году уже как почетный гость фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».

- После победы в Уфе я заключил контракт с известным музыкальным лейблом и выпустил свой первый альбом. Отличительной особенностью этого конкурса является и тот факт, что все участники имеют возможность получить в собственность редкие мастеровые скрипки , о чему мечтают все молодые музыканты.

В этом году участники конкурса поборются за право обладать инструментами выдающихся скрипичных мастеров: лауреат первой премии получит скрипку итальянского мастера Риккардо Антониацци, изготовленную в Милане в 1912 году, занявшему второе место достанется скрипка работы французского мастера Жюля Гранджана (Париж, 1848 год), а обладатель третьей премии увезет домой инструмент современного российского мастера Игоря Улицкого (Москва, 2017 год).

Призовой фонд конкурса также включает несколько именных премий Владимира Спивакова по тысяче долларов каждая.

Конкурс будет проходить в три тура. На первом (18 сентября) и втором турах (19 сентября) конкурсанты исполнят авторские программы, а в финале (20 сентября) - скрипичные концерты популярных композиторов XIX -XX веков в сопровождении Национального симфонического оркестра республики под управлением Владимира Спивакова. Гала -концерт (21 сентября) также пройдет в сопровождении оркестра. (12+)