Ильдар Абдразаков и Айгуль Ахметшина спели перед 20-тысячной толпой на родине Дмитрия Хворостовского

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-03T08:38:48+03:00

Ильдар Абдразаков и восходящая звезда оперной сцены Айгуль Ахметшина приняли участие в благотворительном концерте на родине Дмитрия Хворостовского. В центре: вдова певца - Флоранс. Фото: Руслан МАКСИМОВ, Александр ПАНИОТОВ.

Двое выходцев из Башкирии приняли участие в концерте «Хворостовский и друзья - детям» в Красноярске

Изменить размер текста: A A

В последнее воскресенье августа в родном городе прославленного русского баритона Дмитрия Хворостовского - Красноярске прошел благотворительный концерт «Хворостовский и друзья - детям» с участием звезд мировой оперы и всемирно известных музыкантов.

В нем приняли участие и двое выходцев из республики - народный артист Башкирии и Татарии, солист Мариинского театра, дважды лауреат премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков и восходящая звезда мировой оперной сцены, победительница нескольких престижных международных вокальных конкурсов Айгуль Ахметшина.

Один из самых востребованных на западе российских артистов Ильдар Абдразаков был не только коллегой «золотого баритона», как часто называли Дмитрия Хворостовского, но и его близким другом. Ильдар не впервые принимает участие в подобном благотворительном концерте, один из которых прошел в 2015 году в Башкирском театре оперы и балета, где было собрано рекордное количество средств на оплату лечения больных детей, подопечных «Русфонда» и республиканского благотворительного фонда «Мархамат» - тридцать миллионов рублей.

Ильдар Абдразаков не упустил случая сделать сэлфи с прекрасными дамами - певицей Хиблой Герзмава ( в центре) и исполняющей обязанности министра культуры Красноярского края Еленой Мироненко. Фото: Руслан МАКСИМОВ, Александр ПАНИОТОВ.

Именно Ильдар Абдразаков был первым из оперных знаменитостей, которые под держали идею Дмитрия сделать серию концертов «Хворостовский и друзья - детям»

- Несколько лет назад, когда мы вместе с Дмитрием выступали в Вашингтоне, я зашел к нему в гримерку - и мы разговорились. Именно тогда он мне сказал: «Ильдар, у меня есть идея сделать благотворительный концерт. Ты бы мог приехать, если все сбудется?», - вспоминает Абдразаков. - Конечно, я его сразу поддержал. Такие концерты - это прекрасная акция и хотя Димы, к великому сожалению, сейчас нет с нами, мы должны продолжать его дело. Концерт в Красноярске стал третьим подобным концертом, в котором я принял участие.

Вместе со знаменитым басом в Красноярске выступили его друзья - обладательница великолепного сопрано Хибла Герзмава, виолончелист-виртуоз Борислав Струлев и солист Мариинского театра, тенор Сергей Скороходов, который не был заявлен в программе концерта, а заменил заболевшего американского тенора Стивена Костелло.

Успех с солистами Мариинского театра Ильдаром Абдразаковым и Сергеем Скороходовым, покорившим публику мощью и красотой своих невероятных голосов, разделила и молодая певица, обладательница редкого по тембру голоса - колоратурного меццо-сопрано - Айгуль Ахметшина, которой предрекают карьеру звезды мировой оперы и даже называют «новой Анной Нетребко». 22-летняя уроженка башкирского села Киргиз-Мияки не потерялась на фоне именитых опытных певцов и покорила публику артистизмом и безупречным исполнением популярных арий - исполнила «Хабанеру» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, арию Адрианы Лекуврер из одноименной оперы Франческо Чилеа и арию Далилы из оперы «Самсон и Далила» Шарля Камиля Сен-Санса.

Знаменитый бас вместе с женой Марикой ( крайняя справа) побывал в гостях у родителей Дмитрия Хворостовского. Фото: Инстаграм Ильдара Абдразакова.

Но, пожалуй, самый большой восторг публики вызвал дуэт Айгуль Ахметшиной и вдовы Дмитрия Хворостовского - Флоранс, исполнивших «Баркаролу» из оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

Как выяснилось, башкирская певица помогла Флоранс вернуться на большую сцену, которую она оставила почти двадцать лет назад, выйдя замуж за русского певца и целиком посвятив себя семье и детям.

- Я безумно счастлива, что имела возможность поддержать Флоранс - это большая честь для меня,- прокомментировала Айгуль это выступление. Кстати, весной этого года молодая певица по приглашению Флоранс приняла участие в лондонском концерте, посвященном Дмитрию Хворотовскому, выступив на одной сцене с такими всемирно известными звездами, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Элина Гаранча, Анжела Георгиу и другими знаменитостями.

Стоит отметить, что Ильдар Абдразаков и Айгуль Ахметшина были не единственными уфимцами, побывавшим на берегах Енисея в последние дни уходящего лета. На концерт также прилетел известный бизнесмен и меценат Василий Пеганов с семьей - женой Татьяной и сыновьями. Чета Пегановых являются соучредителями Фонда имени Дмитрия Хворстовского, с которым их связала многолетняя дружба.

Сейчас Василий и Татьяна очень поддерживают вдову певца - Флоранс и часто бывают в лондонском доме Хворостовских. Накануне концерта Пегановы вместе с Флоранс, детьми Дмитрия - Максимом и Ниной - приняли участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале, посвященной певцу.