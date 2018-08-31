2018-08-31T13:56:27+03:00
Общество

В Башкирии сохранят местные пенсионные льготы для 60 и 55-летних

С инициативой выступил Константин Толкачев
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии сохранят все пенсионные льготыВ Башкирии сохранят все пенсионные льготы
Изменить размер текста:

Парламент Башкирии оставит жителям республики право на региональные пенсионные льготы.

Напомним, что буквально на днях стало известно, что пенсионный возраст для мужчин в России повысится до 65 лет, а для женщин до 60. Между тем, в правительстве уточнили, что для жителей страны продолжат действовать пенсионные льготы – с 55 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Среди этих льгот – сниженный налог на недвижимость и землю, льготы по ЖКХ, лекарствам и проезде на общественном транспорте.

ВОЗРАСТ ПОВЫСИТСЯ, А ЛЬГОТЫ ОСТАНУТСЯ

Председатель курултая Константин Толкачев также выступил за поддержку сохранения льгот для жителей Башкирии.

- В Москве выступили за сохранение всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Сейчас они предоставляются с выходом на пенсию, и планируется их закрепить в пределах нынешнего пенсионного возраста, - начал политик.

Такой же подход в республике будет распространяться и на региональные льготы, которые ждут «новых» пенсионеров в Башкирии.

- Люди еще до выхода на пенсию смогут пользоваться льготами по социальному и медицинскому обслуживанию, оплате услуг ЖКХ, налогов на землю, имущество и пользование общественным транспортом. Кроме того, мы намерены сохранить все региональные выплаты и компенсации, - объяснил Толкачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
Теперь официально: «Уфа» подписала Оливье Тилля
В Уфе загорелась иномарка из-за оставленного на панели телефона
В Башкирии мотоциклист погиб после столкновения с «Ладой»
Жителя Стерлитамака подозревают в махинации на 11 миллионов рублей
В Уфимском зоопарке подросли львята и тигрята
Пострадавшая во время падения потолка в Уфе девочка погибла
Жители Башкирии не оформляли недвижимость, купленную на маткапитал, на детей
В одном из торговых центров в Башкирии на детской площадке обнаружили труп
Банк УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Уфе
Уфимца Максима Чудова могут лишить олимпийской бронзы
В Уфе на 5-летнюю девочку обрушился дом
Жительницу Башкирии терроризировали коллекторы
Уфимка утверждает, что ее из собственной квартиры выгнала племянница
В Октябрьском «Лада Калина» протаранила дерево, есть погибший
Продавцы меда в Башкирии украли у пенсионера 140 тысяч рублей
1,5 тысячи осужденных в Башкирии сядут за школьные парты
У здания оперного балета в Уфе появится памятная плита нефтяникам
Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона
216 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей за неделю