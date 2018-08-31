В Башкирии сохранят местные пенсионные льготы для 60 и 55-летних

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-31T13:56:27+03:00

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Парламент Башкирии оставит жителям республики право на региональные пенсионные льготы.

Напомним, что буквально на днях стало известно, что пенсионный возраст для мужчин в России повысится до 65 лет, а для женщин до 60. Между тем, в правительстве уточнили, что для жителей страны продолжат действовать пенсионные льготы – с 55 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Среди этих льгот – сниженный налог на недвижимость и землю, льготы по ЖКХ, лекарствам и проезде на общественном транспорте.

ВОЗРАСТ ПОВЫСИТСЯ, А ЛЬГОТЫ ОСТАНУТСЯ

Председатель курултая Константин Толкачев также выступил за поддержку сохранения льгот для жителей Башкирии.

- В Москве выступили за сохранение всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Сейчас они предоставляются с выходом на пенсию, и планируется их закрепить в пределах нынешнего пенсионного возраста, - начал политик.

Такой же подход в республике будет распространяться и на региональные льготы, которые ждут «новых» пенсионеров в Башкирии.

- Люди еще до выхода на пенсию смогут пользоваться льготами по социальному и медицинскому обслуживанию, оплате услуг ЖКХ, налогов на землю, имущество и пользование общественным транспортом. Кроме того, мы намерены сохранить все региональные выплаты и компенсации, - объяснил Толкачев.

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир (подробнее).