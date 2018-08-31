В Башкирии сохранят местные пенсионные льготы для 60 и 55-летних
Парламент Башкирии оставит жителям республики право на региональные пенсионные льготы.
Напомним, что буквально на днях стало известно, что пенсионный возраст для мужчин в России повысится до 65 лет, а для женщин до 60. Между тем, в правительстве уточнили, что для жителей страны продолжат действовать пенсионные льготы – с 55 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Среди этих льгот – сниженный налог на недвижимость и землю, льготы по ЖКХ, лекарствам и проезде на общественном транспорте.
ВОЗРАСТ ПОВЫСИТСЯ, А ЛЬГОТЫ ОСТАНУТСЯ
Председатель курултая Константин Толкачев также выступил за поддержку сохранения льгот для жителей Башкирии.
- В Москве выступили за сохранение всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Сейчас они предоставляются с выходом на пенсию, и планируется их закрепить в пределах нынешнего пенсионного возраста, - начал политик.
Такой же подход в республике будет распространяться и на региональные льготы, которые ждут «новых» пенсионеров в Башкирии.
- Люди еще до выхода на пенсию смогут пользоваться льготами по социальному и медицинскому обслуживанию, оплате услуг ЖКХ, налогов на землю, имущество и пользование общественным транспортом. Кроме того, мы намерены сохранить все региональные выплаты и компенсации, - объяснил Толкачев.
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