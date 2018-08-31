Особенности психотипов членов секты «свидетелей тра-тау» и им сочувствующих

СЕГОДНЯ 08:53 2018-08-31T09:00:22+03:00

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Эти люди похожи на членов религиозной секты: их мышление тоталитарно, и они абсолютно нетерпимы к альтернативным точкам зрения. Участники этого кружка отторгают не только тех, кто с ними не согласен, но и тех, кто согласен не полностью. Притчей во языцех стало их возмущение по поводу того, что не все им сочувствующие разделяют веру в «сакральность» горы. Как вы смеете, дескать, в этом сомневаться?! С точки зрения здравого смысла, большая глупость: ведь с таким подходом ты только распугаешь потенциальных союзников. Дело, однако, в том, что сектам не нужны союзники. Им нужны слепые последователи. Это - манихейство в чистом виде: адепты Тра-тау уверены, что жизнь представляет собой поле боя между вселенским злом и вселенским добром, и не признают никаких полутонов.

Претензия на истину в последней инстанции делает эту секту невосприимчивой к доводам разума и законам логики. Появляются в информационном поле данные якобы ВЦИОМ о том, что большинство населения Башкирии выступает в защиту Тра-тау, и ВЦИОМ тут же поднимается на щит. Вбрасывается информация о другом опросе, результаты которого совсем не так комплиментарны для «защитников священной горы», и в адрес ВЦИОМ тут же несутся обвинения в том, что компания «продалась» БСК. Так какой же он все-таки, ВЦИОМ, - «объективный», как утверждалось в первом случае, или «продажный», как говорится во втором? Не может ведь он быть одновременно и тем, и этим. С точки зрения защитников Тра-тау, может. Уложить две взаимоисключающие точки зрения в единую непротиворечивую картину мира они даже не пытаются. У них собственный мир, с собственной логикой. Аргументов, в нее не вписывающихся, эти люди просто не слышат. Как известно, один из их главных доводов в пользу горы - ее предполагаемая древность. «Ей целых 280 миллионов лет!» - патетически заламывая руки, восклицают они. Скептики давно уже заметили, что 280 миллионов, с точки зрения геологии, не являются чем-то выдающимся. Находящимся здесь же, в Башкирии, Уральским горам в два раза больше - 600 миллионов, а отдельные участки там вообще насчитывают под миллиард. На планете есть горы, чей возраст превышает 3 миллиарда лет - они в десять раз старше Тра-тау. Думаете, узнав об этом, «защитники священной горы» закрыли тему ее «древности»? Как бы ни так! Они просто заткнули уши и отказываются слышать что-нибудь, кроме своих собственных заклинаний... Или взять другой часто встречающийся аргумент - когда-то, мол, шиханы были дном древнего океана. То, что когда-то вся земля была покрыта водой и является, следовательно, бывшим дном древнего океана, - факт общеизвестный, однако поскольку он напрочь убивает аргумент об уникальности Тра-тау, его защитники горы тоже не воспринимают. Как говорится, «если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов».

Этот психотип давно и хорошо известен. Один из самых ярких мыслителей ХХ века Эрик Хоффер назвал его носителей «истинноверующими». Люди подобного типа бессознательно ищут «священное дело», чтобы потом посвятить ему жизнь. Зачем им это? Почему бы просто не наслаждаться жизнью, как делает подавляющее большинство? Причина в том, что у «истинноверующих» своя жизнь как-раз и не сложилась. Кто-то не преуспел на профессиональном поприще, кто-то не смог сделать карьеру, у женщин же - сплошь и рядом проблемы в семейной жизни. В «священном деле» эти люди ищут спасения от неудобных вопросов собственного эго. «Да, я не достиг больших успехов, ну и что? Разве это имеет значение?! Посмотри зато, как я борюсь за справедливость!» - кричат ему они. Здесь важно понимать, что бессознательное желание найти повод для борьбы, которой можно посвятить свою неудавшуюся во всех остальных отношениях жизнь, первично по отношению к содержанию этой борьбы. Проще говоря, этим людям все равно, за что бороться. Неслучайно один из основателей немецкого национал-социализма Рем хвастался, что он за четыре недели сделает из любого коммуниста настоящего нациста, а руководитель Коминтерна Карл Радек, наоборот, смотрел на нацистов как на потенциальных коммунистов.

История у ядра «защитников Тра-тау» богатая. Среди них - масса пассионариев, ранее специализировавшихся на темах борьбы с социальной несправедливостью, а также националистов, коммунистов, либералов, правозащитников, феминисток и т.д. и т.п. Нет среди них только тех, кто спокойно жил бы своей личной жизнью, так, как это делает большинство населения страны. Личной жизни эти люди бессознательно сторонятся. Она напоминает им о несбывшихся мечтах и нереализованных амбициях...

Помимо ядра у любого движения есть «периферия» - те, кто ему сочувствует. В случае с Тра-тау это люди, попавшие под обаяние романтического культа «естественного», которое вот уже двести лет противостоит в рамках европейской традиции всему «искусственному» - в нашем случае заводу. Если бы любители Тра-тау вспомнили школьный курс литературы, то они бы увидели, что ничего уникального в тех эмоциях, которые «охватывают» их в момент, когда они восхищаются «открывающимися с вершины горы чудесными видами», нет и в помине. Весь этот, как назвал его Томас Манн, «вымученный экстаз» немецкие романтики выдали в эфир уже тысячи раз по поводу тысяч самых разных мест. Культ природы, мифа и «благородного дикаря» человечество пережило уже давно. Давно его и исследовало. Теперь все хорошо знают, что возник он в качестве защитной реакции на ту чрезмерную скорость, с которой по тогдашней Европе распространились идеалы Просвещения. Ну а поскольку в основе Просвещения лежит культ разума, то самая яркая черта романтизма - это нечто противоположное. Романтизм полностью иррационален. Именно поэтому романтик переживает каждую свою эмоцию как уникальную и доселе невиданную. Взошел на Тра-тау - и ему кажется, что никто и ничего подобного никогда нигде не испытывал. И попробуй объясни ему, что вид с любой высокой точки завораживает, и что без всякой «мистики» вид с соседних Куш-тау и Юрак-тау будет аналогичным.

*

В политологии есть такая теория - «баптисты и бутлегеры». Она была сформулирована в Америке во времена знаменитого cухого закона. Тогда там, как известно, расцвела нелегальная торговля алкоголем и организовавшая это дело мафия. Закончилось все взлетом преступности, на борьбу с которой потом ушли не то что годы, а десятилетия. Исследователи заинтересовались, как же так получилось, что очевидно невыгодное обществу решение было ему навязано. Кто сумел убедить страну в том, что ей нужен оказавшийся впоследствии столь губительным cухой закон? Вывод звучал следующим образом: никогда организаторы контрабандных алкогольных потоков («бутлегеры») не справились бы с задачей пролоббировать принятие решения подобного рода, если бы они не использовали в своих интересах религиозную публику, искренне боровшуюся с пьянством («баптисты»). Чтобы продавить через государство принятие невыгодного ему закона, вектор действия циников, пользующихся ситуацией с целью получения прибыли, должен совпасть с направлением усилий людей, искренне старающихся сделать что-то хорошее.

Информация о том, что за восторженными романтиками, воспевающими «невиданные» виды, открывающиеся с Тра-тау, стоят интересы совершенно конкретных людей, пытающихся поставить «Соду» на колени с тем, чтобы задешево выкупить ее, по Башкирии гуляет давно. В рамки теории «баптистов и бутлегеров» такое рейдерство отлично укладывается. Здесь надо помнить только одно. Теория гласит: реальные действия «бутлегеров» рано или поздно ВСЕГДА войдут в противоречие с теми нормами, которые отстаивают «баптисты». В Америке это значило, что, запретив официальное употребление алкоголя, «бутлегеры» организовали не менее массовое неофициальное пьянство. В Башкирии это означает, что если рейдерам удастся «отжать» себе «Соду», сразу вслед за этим они начнут разработку Тра-тау.