2018-08-31T08:06:53+03:00
Общество

Уфимский цирк восстановят к 2020 году

К ремонту подключат федеральных экспертов
Рустем АХУНОВ
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Здание цирка признали аварийным в 2017 годуЗдание цирка признали аварийным в 2017 годуФото: Рустем АХУНОВ
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Уже в 2020 году жители республики смогут попасть на представление в уфимский цирк.

ЦИРК УЕХАЛ

Далеко не все согласны с тем, что в каждом городе должен быть цирк. С одной стороны, детям и взрослым просто по-человечески интересно взглянуть на диковенных животных, а с другой, эксплуатация зверей в целях заработка – дело не совсем уж благородное.

В Уфе же эта проблема решилась сама собой. В июне 2017 года здание, после нескольких проверок, признали аварийным – внутри не работали системы пожаротушения, а с худой крыши вода капала прямо на электрические коробы. Октябрьский районный суд Уфы признал здание аварийным и судебные приставы закрыли цирк до капитального ремонта. Ситуацию осложняет то, что здание является объектом культурного наследия. Соответственно, ремонтировать его могут только подготовленные специалисты под особым контролем минкульта.

ПОМОГУТ В ЦЕНТРЕ

Логично, что самостоятельно руководство цирка такую проблему не сможет. Поддержку обещали оказать на федеральном уровне – в Росцирке. Позже в дело вмешались власти республики. На днях Рустэм Хамитов провел встречу с главой Росцирка Дмитрием Ивановым.

Оказалось, что уже сейчас в цирковом ведомстве подготавливают план восстановление аварийного здания в Уфе. Вариантов два – устранить самые критичные недостатки и запустить работу, а после полностью отреставрировать его или устроить капитальный ремонт сразу. Стоимость ремонта оценивают в 970 миллионов рублей.

- Нас больше бы устроил вариант капитального решения, чтобы в 2020, максимум, 2021 году мы получили новый, уже отреставрированный цирк. Это хорошая задача для серьезных людей, - рассказал Хамитов.

Стороны договорились, что вместе обратятся в правительство страны и министерство культуры с просьбой выделить финансирование и начать капительный ремонт в более ранние сроки. Кроме того, собеседники обсудили возможность строительства общежития для работников цирка.

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