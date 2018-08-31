2018-08-31T08:04:45+03:00
Общество

Мэрия Уфы не теряет надежды достроить в Уфе фонтан-часы

Эпопея продолжается вот уже пятый год.
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы смогут узнать, который час, взглянув на фонтанУфимцы смогут узнать, который час, взглянув на фонтан
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В Уфе все же может появиться фонтан-часы, достроить который не смогли уже три подрядчика.

Злополучная история строительства уфимского фонтана на площади Ленина все никак не может закончиться. И вновь в дело включилась городская администрация – сейчас чиновники ищут строительную компанию-исполнителя.

Напомним, что эпопея началась еще в 2014 году. Тогда в мэрии официально представили проект часов-фонтана прямо перед зданием городской администрации. Тогда инициатива выглядела как желание построить в Уфе по-настоящему интересный объект, который сможет немного «развеселить» угрюмую площадь с памятником строителю коммунизма. Но мечтам подчиненных Ирека Ялалова не суждено было сбыться.

ДЕЛА – НЕ ФОНТАН

Проект начал спотыкаться с самого начала. По данным уфимского «Ъ», первыми за строительство фонтана были готовы взяться москвичи. Представители компании «Стройтехгруп» согласились исполнить обязательства до 31 января 2015 года за 53 миллиона рублей. Позже строители попытались перенести сроки из-за отсутствия финансирования со стороны мэрии. Впрочем, какую-то часть задания подрядчик выполнить успел – проделанные работы оценили в один миллион рублей.

В 2016 году исполнить проект рискнули строители из барнаульской компании «Лт-тендер». На этот раз подрядчик запросил за работы 49,6 миллионов. Однако и здесь мэрию ожидало фиаско – исполнитель так и принялся за дело. Вскоре контракт был расторгнут.

Третьими дело продолжили строители компании «Лт-инвест» из того же Барнаула. В июне 2016 года мэрия города заключила с сибирской компанией договор, согласно которому подрядчик должен был закончить строительство фонтана до ноября 2017 года. В октябре объект посещал Ирек Ялалов, который пообещал, что строительство закончат ко Дню города в 2017 году. Но уже в декабре сотрудники администрации посчитали, что и этот подрядчик не приступил к работам и расторгли контракт в односторонней форме. Стройка замерла.

По факту, все рабочие успели провести на месте лишь земляные работы. После этого фонтан так и остался стоять огороженной зоной на одной из самых популярных площадей Уфы. Вскоре территория стройки заросла бурьяном, а вагончики рабочих обросли паутиной – показалось, что про амбициозную стройку все забыли.

ЧЕТВЕТРЫМ БУДЕШЬ?

В конце лета 2018 года власти города решили возобновить стройку. 27 августа на сайте госзакупок появился соответствующий тендр. Уже в четвертый раз. Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы готово выплатить подрядчику 50 миллионов рублей за исполненные в срок работы. Деньги поступят из бюджета города. Строительство займет восемь месяцев. Строителей фонтана определять после второй половины сентября.

По сути, строители должны будут заново выполнить все виды работ – проектные, подготовительные, строительные и благоустройство территории. Последнему, кстати уделяют особое внимание – согласно планам, на месте должна появиться красивая зеленая зона с освещением и скамейками.

Сам фонтан будет выполнен в форме большой чаши, вокруг которой установлены 12 блоков-постаментов. Уже на них будут установлены метровые цифры, сделанные из бронзы. Из каждого блока в центр фонтана будет бить струя воды. Неподалеку построят техническое помещение насосной станции. Согласно технической документации, в сутки фонтан будет расходовать порядка 2,5 кубических метров воды. Общая площадь территории нового фонтана составит чуть более 300 метров.

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