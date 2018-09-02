Уфа начинает с камбэка: «Салават Юлаев» в гостях обыграл московское «Динамо»

2 Сент. 21:00 2018-09-02T23:14:33+03:00

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Вот и стартовал новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» на старте «регулярки» сразу же получил непростой выезд. Первый экзамен предстояло сдавать в Москве, где местное «Динамо» с места в карьер хотело обозначить свои серьезные притязания на высокие места.

И это вовсе не пустые слова, после лихорадки последних сезонов нынешним летом бело-голубые серьезно обновились, собрав на трансферном рынке настоящие бриллианты. Подписать Кагарлицкого и Шипачева хотели практически все, а они в итоге оба оказались в «Динамо». Да еще создали бронебойную связку.

Что касается «Салавата Юлаева», то по-настоящему громких приобретений нет, но переходы были точечными. Чувствовалось, что Цулыгин понимает, под какие цели ему нужен тот или иной игрок. К тому же уфимцы ударно провели межсезонье, завоевав два кубка. Мелочь, а приятно.

КАГАРЛИЦКИЙ В ОГНЕ

Дмитрий Кагарлицкий на протяжении многих сезонов был одной из главных трансферных целей «Салавата Юлаева». Бывший генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд пытался подписать контракт с нападающим чуть ли не все то время, что находился на своей должности. Однако постоянно всплывали какие-то неспортивные обстоятельства, и он оставался в «Северстали». В это межсезонье игрок, наконец, решил выбраться из зоны комфорта, и неожиданно оказался в «Динамо». Московские боссы, видимо, оказались более агрессивны в переговорах.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин наверняка в первых двух периодах матча против «динамовцев» кусал локти, почему такого исполнителя не удалось заманить в Уфу. Именно Кагарлицкий доставлял уйму проблем около ворот Метсолы. Активно ему в этом помогал Вадим Шипачев, который сразу же взялся за дело и начал доказывать, что пока остается лучшим русским центрфорвардом в чемпионате.

Первый серьезный звоночек прозвенел на 27-й минуте. Уфимцы пропустили атаку сходу, и Кагарлицкий бросал фактически наверняка, но умудрился попасть в штангу, после чего шайба отскочила к вратарю. Этот эпизод раззадорил аппетит хозяев, и на 35-й минуте все тот же Кагарлицкий прокатился за ворота, и оттуда выдал пас-конфетку на Алексеева. Молодому игроку оставалось лишь расстреливать ворота в упор – 1:0. Башкирские защитники каким-то неведомым образом проспали подключение соперника.

Ну а дальше упорство и желание было вознаграждено самому Кагарлицкому, который дождался передачи от Шипачева и бабахнул по воротам с угла. Метсола, вроде, закрывал ворота грамотно, однако шайба проскочила в мертвую зону – 2:0.

Самое забавное в этом деле то, что к тому моменту «Салават Юлаев» проводил ударнейший отрезок. Нападающие (в особенности, первого звена) попросту не давали покоя Еременко и терроризировали его с самых разных позиций. После такой нелогичной двойной оплеухи показалось, что это просто не день Уфы.

ТРИ ШАЙБЫ ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ

Николай Цулыгин на скамейке никак не хотел мириться с судьбой, а уж тем более портить себе официальный дебют. В третьем периоде тренерский штаб принялся активно тасовать звенья, порой очень тяжело было уследить, кто с кем играет. В какой-то момент даже казалось, что Умарк вообще не уходит с ледовой площадки и играет со всеми.

Подобный тактический прием помог захватить территориальное преимущество, однако подойти к воротам Еременко все равно не получалось, опасных моментов не возникало. Спасло то, что постепенно-постепенно «динамовцы» все-таки начали уставать, у хозяев посыпались удаления. На реализацию вышло ударное звено «Салавата» в составе известных парней из-за рубежа. Ну и классика: Умарк-Хартикайнен-Кемппайнен-гол.

Это произошло на 55-й минуте. Чтобы вытащить матч, оставалось не так много времени. Однако уфимцы страшны, когда чувствуют вкус крови. На 59-й минуте Бурдасов затаился на «пятачке», шайба отлетела прямо к нему, форвард поспешил и бросил прямо в Никулина, однако от опытного защитника снаряд рикошетом залетел в пустой угол – 2:2.

Игра перешла в овертайм, а там уже царили «юлаевцы». Атаки три на три у гостей смотрели более размашистыми и нацеленными на ворота. Поэтому неудивительно, что в одной из атак Сергеев затолкал все-таки шайбу в ворота Еременко – 2:3.

В итоге, заслуженная победа. Даже горевать из-за потери очка не приходится, потому что КХЛ в нынешнем сезоне сменила правила и теперь при любой победе начисляется максимум два очка. То есть «Салават Юлаев» начинает с максимального результата.

Что касается игры обновленной команды, то очень понравилось, как влились в коллектив новички. Вывода по одному матчу делать рано, однако чувствуется, что играет именно команда, и никто не тянет одеяло на себя. Ну и особый респект в сторону Метсолы. Кажется, именно такого вратаря Уфе и не хватало.