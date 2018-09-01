Уфимская афиша на выходные 1 и 2 сентября: гала-концерт "Rudy Dans" , марафон и фестиваль лошадей

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-01T09:22:58+03:00

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В ТЕАТР

2 сентября в Башкирском театре оперы и балета ( ул. Ленина, 5/1) пройдет гала-концерт лаборатории современного танца " Rudy Dance Lab" , открытой весной этого года и носящей имя одного из самых выдающихся танцовщиков XX века - Рудольфа Нуриева. В рамках проекта двенадцать молодых хореографов со всего мира и балетная труппа театра представят на суд зрителей свои оригинальные постановки. Куратором проекта выступает известный танцовщик и балетмейстер, резидент-хореограф " London Russian Ballet School" Дмитрий Антипов, недавно представивший на уфимской сцене одноактные балеты " Времена года, или Таинственный сад" и " Рапсодия"

(16+). Начало в 18.00

Цена билетов: 300-1400 руб.

1 сентября в Национальном молодежном театре им. М. Карима ( ул. Ленина, 62 )покажутут спектакль "Алладин" - сказочную историю о приключениях простого паренька из Багдада, который влюбился в принцессу Будур и с помощью джина из волшебной лампы смог завоевать любимую. Яркая, насыщенная ароматами Востока постановка понравится и юным зрителям, и их родителям -на нее стоит сходить всей семьей. (12+)

Начало в 16.30

Цена билетов: 150-170 руб.

НА КОНЦЕРТ

2 сентября в Малом зале ГКЗ " Башкортостан" ( ул. Ленина, 50 ) впервые выступят гости из Австралии - автор и исполнитель Зуля Камалова и ее группа "Zulya Kamalova & Children of The Underground". Уроженка города Сарапула ( Удмуртия) Зуля Камалова - татарка по национальности - с 1991 года живет в австралийском городе Брисбен, но своих корней не забывает. Ее творчество отличает оригинальный стиль , сочетающий необычные аранжировки татарских народных песен с современными ритмами. Талантливая исполнительница выпустила уже пару дисков, несколько песен из которых вошли в сборники международных лейблов, таких, как "Putumaya", "Радио BBC", написала музыку к спектаклю "Show White" , премьера которого прошла на Брисбенском фестивале искусст и сыграла в музыкальном моно-спектакле.(12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 700-1200 руб.

1 сентября в "Harat's Pab" ( ТДК " Гостиный двор", Верхнеторговая площадь, 1) выступает известная кавер-группа из Челябинска " Знакомые", в репертуаре которой оригинальные версии современных хитов и нетленной рок-классики. (18+)

Начало в 23.00

Вход свободный.

1 сентября на площади перед lifestyle-центром " Башкирия" ( ул. Менделеева, 205 а ) пройдет музыкально -поэтический фестиваль "Микропоэзия. Fest" . Здесь соберутся уфимские поэты и музыканты и пригласят всех желающих к ним присоединиться. (12+)

Начало в 17.00

Вход свободный

В КИНО

2 сентября в "Синема Парк" в " Галерее ART" ( ул. Черншевского, 75) в рамках проекта "Theatre HD" на большом экране покажут постановку лондонского театра "The Dridge Theatre" - "Юлий Цезарь", которая, наверяка, заинтересует не только заядлых театралов, но и тех, кто любит современное кино. Режиссер-постановщик Николас Хайтнер собрал на одной сцене целое созвездие знаменитостей. К примеру , роль Брута играет Бен Уишоу, знакомого российским зрителям по таким картинам, как " Парфюмер : История одного убийцы", " 007: Координат "Скайфолл", "Лобстер". В роли Кассия выступает Мишель Файрли (" Игра престолов"), Марка Антония - Дэвид Моррисон ( сериал " Ходячие мертвецы"), а Цезаря - Дэвид Колдер (" Затерянный город Z"). Фильм идет на английском языке с русскими субтитрами. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 450 руб.

1 сентября в кинотеатре " Киномакс" ( ул. Энтузиастов, 20) любители живописи могут помотреть фильм-выставку " Сад художника : Американский импрессионизм". В экспозиции Музея Флоренс Грисуолд штата Коннектикут, представлены лучшие образцы работ мастеров американского импрессионизма, отличительной особенностью которого было то, что художники предпочитали создавать свои шедевры непосредственно в садах. Поэтому зрителей ждет не только экскурсия по музейным залам, но и путешествие по живописнейшим местам Америки, а также Франции и Италии. (12+)

Начало в 13.00

Цена билетов: 300 руб.

2 сентября всем , кто интересуется живописью, стоит заглянуть в кинотеатр " Синема Парк" в " Галерее ART" ( ул. Черншевского,75 ) , чтобы увидеть фильм " Мане: Жизнь на холсте". Зрители смогут побывать на уникальной выставке, которая проходит в Королевской академии художеств в Лондоне. В ее экспозиции представлено более пятидесяти портретов знаменитого французского художника Эдуарда Мане, которые специально для выставки собирали по всем континентам . В экспозиции много женских портретов - Мане часто рисовал свою жену, а также знаменитых современников - Эмиля Золя, Антонина Пруста, Стефана Малларме. (12+)

Начало в 13.00

Цена билетов: 300 руб.

СПОРТ

1 и 2 сентября на ипподроме " Акбузат" ( ул. Менделеева, 217 а) будет проходить Чемпионат Европы среди молодых наездников и Всероссийский фестиваль национальных пород лошадей. В программе спортивного праздника: заезды на пони, скачки на русских тройках, забеги башкирских пород лошадей, конный биатлон, национальная игра " Ылак" и многое другое. (6+)

Начало в 16.00

Вход свободный.

2 сентября в башкирской столице в четвертый раз пройдет "Уфимский международный марафон" , в котором примут участие три с половиной тысячи спортсменов. Маршрут , по которму они побегут, традиционно проходит по исторической части города вдоль главных достопримечательностей : памятник Салавату Юлаеву - "Конгресс-холл" - фонтан" Семь девушек" - СК "Уфа-Арена" - мятник Мустаю Кариму. Забеги будут проходить в течение всего дня, а завершится марафон тацевальной вечеринкой на Площади двух фонтанов (за рестораном "Music Hall 27", ул. Кирова, 27), которая начнется в 20.00 (12+)

Начало марафон в 8.45 от спортивного комплекса " Динамо" (ул. Карла Маркса, 2)

Вход свободный.