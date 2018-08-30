Куда пойти уфимским школьникам с родителями на 1 сентября?

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-30T16:16:48+03:00

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1 сентября – важный праздник не только для первоклассников, но и для всех школьников и их родителей. Чтобы грядущий учебный год был радостным и продуктивным, стоит отпраздновать его начало. «Комсомольская правда» подготовила список мест, куда школьники смогут отправиться после торжественных линеек и весело провести время.

Контактный зоопарк «Лесное посольство»

В контактном зоопарке «Лесное хозяйство», удобно расположившемся на 3 этаже Лайфстайл-центра «Башкирия», можно зависать круглыми сутками. Погладить и покормить енотов, черепах, бурундуков и белок с одинаковым удовольствием приходят не только маленькие дети, но ребята постарше, и даже их родители. Здесь можно познакомиться поближе со страусом и павлином, игуаной и сурикатами и даже с настоящим кенгуру.

В честь 1 сентября контактный зоопарк подготовил для школьников специальную праздничную программу «Хочу все знать». В 12.00 и в 18.00 всех посетителей ожидают познавательные экскурсии, во время которых можно будет покормить питомцев. А в 15.00 и 17.00 ребятам предложат поиграть в увлекательный квест «Всезнайка», где они разгадают тайну восьми кругов и освоят азы ментального счета. Всем первоклассникам вход бесплатный.

Где: Лайфстайл-центр «Башкирия», ул. Менделеева 205а, 3 этаж

Сколько: 200 рублей. Первоклассникам, именинникам, инвалидам и детям до 3 лет вход бесплатный (при предъявлении документов).

Музей занимательных искусств «Интеллектус»

В музее занимательных искусств «Интеллектус» можно понаблюдать за природными явлениями, оптическими иллюзиями и познакомиться с законами физики в действии. Увидеть настоящую молнию? Легко. Поднять одним пальцем тяжелую гирю? Да, пожалуйста. Запустить ракету или постоять внутри огромного мыльного пузыря? Проще не бывает.

Фото: intellectus_ufa

1 сентября «Интеллектус» подготовил специальную интерактивную научно-развлекательную программу «Тесла Шоу». В этот день школьникам и их родителям предложат понаблюдать за молниями Тесла, рассчитать скорость звука и смастерить собственный летательный аппарат, заставить, как по волшебству, кипеть холодную воду и увидеть обратную сторону луны, проверить ловкость рук и измерить силу крика. Лекцию читает профессор занимательных наук Интеллектус.

Тех, кто предпочитает химию и обожает опыты, 1 сентября в «Интеллектусе» можно будет посетить увлекательное химическое шоу «Магия веществ». В этот день все будет бурлить, кипеть, шипеть, пениться и взрываться. Участникам предложат поэкспериментировать и создать золотой дождь, зубную пасту для динозавров и «фараонову змею» и даже настоящий вулкан.

Где: ТЦ «Южный полюс», ул. Софьи Перовской, 52/2, 3 этаж

Сколько: цена входного билета 250 рублей.

ТРЦ «Планета»

1 сентября торгово-развлекательный центр «Планета» приглашает всех учеников и их родителей в «Школу троллей». С 15.00 до 18.00 зона фудкорта превратится в островок творчества и науки. Организаторы обещают познавательную программу, яркое научное шоу, активные игры и море эмоций. Например, на мастер-классе по изготовлению пряников гости смогут самостоятельно расписать сладкое лакомство и потом съесть его. Мастера скрапбукинга научат, как с помощью лент, страз и трафаретов создать необычную тетрадь. Кроме того, все желающие могут сделать себе аквагрим, отведать сладкой ваты и познакомиться с героями любимых мультфильмов. Порадуют гостей салют из воздушных шариков и шоу мыльных пузырей, а младшеклассники бесплатно покатаются на паровозике. Закончится праздник веселой дискотекой.

Где: ТРЦ «Планета», ул. Энтузиастов, 20, - 2 этаж, зона фудкорта.

Сколько: вход бесплатный.

ТРК «Семья»

В первый учебный день торгово-развлекательный центр «Семья» приглашает всех школьников посетить игровую площадку «Муравейник». Развлекательная программа «Гав-гав» порадует своих гостей школьными конкурсами и викторинами от аниматоров, веселыми играми и подарками. Начало праздника в 16.00. Участие в празднике бесплатное, нужно будет только оплатить входной билет (без ограничения по времени).

Где: ТРК «Семья», проспект Октября, 34, 2 этаж, игровая площадка «Муравейник».

Сколько: цена входного билета 400 рублей.

Парк развлечений «Юркин парк»

Если вы до сих пор не успели побывать в знаменитом «Юркин парке», то первого сентября непременно стоит туда отправиться, тем более что уже 3 сентября парк закрывается. Напомним, что это самый большой в России парк динозавров: целых 85 фигур доисторических монстров в натуральную величину (самая большая достигает 15 метров в высоту).

Фото: yurkinparkufa

Многие динозавры двигаются, рычат и дышат и вообще выглядят, как настоящие. Перед скучной учебной неделей стоит зарядиться позитивом, прокатившись на динолодке или поучаствовав в тематическом квесте. Хотите блеснуть знаниями по биологии и истории – пройдитесь по парку с экскурсоводом, который в занимательной форме расскажет много удивительных историй и малоизвестных фактов про древних ящеров.

Где: парк им. М. Гафури, проспект Октября, 77/1, «Юркин парк»

Сколько: стоимость билета 500 рублей, дети до 3-х лет бесплатно.

Веревочный парк «Гамми»

А вот в веревочном парке «Гамми» праздник знаний будет отмечаться 2 сентября. Организаторы обещают запустить уникальный конкурс «Гамми - отличник»: в этот день школьникам предлагается получить «гамми-пятерки», чтобы выиграть безлимитный детский абонемент на целый год и другие полезные подарки от партнеров праздника. Заветные пятерки кассир выдает за: прохождение любых трех трасс за день, видеоотзыв или видеозапись, как ребенок проходит трассу, интересную историю про приключения мишек Гамми или за фотографию с этими забавными мультперсонажами. Начало праздника в 15.00.

Фото: gammypark_ufa

Напомним, что веревочный парк развлечений представляет собой подвесные трассы самой разной сложности и высотой до 13 метров. Тут есть домик на дереве и несколько батутов, а внимательные инструкторы помогут вашему ребенку без труда пройти самую сложную полосу препятствий.

Где: «Олимпик парк» (ул. Менделеева, 160/5в), парк им. И. Якутова (ул. Ленина, 65/3), парк «Волшебный мир» (ул. Проспект Октября, 79/1).

Сколько: от 150 до 550 рублей.

Батутный центр «FLYPARK»

Прыгать от счастья, что начался учебный год лучше всего в батутном парке. А еще лучше в батутном парке «FLYPARK», тем более что 31 и 1 сентября всем школьникам и студентам предоставляются нехилые бонусы: 1 час стоит 250 рублей, 2 часа – 350 рублей, а за 400 рублей можно будет прыгать, скакать и веселиться до упаду целый день. Главное, не забудьте захватить с собой дневник или зачетку.

Фото: flypark

Где: Батутный центр «FLYPARK», ул. Луганская, 1

Сколько: от 250 до 400 рублей.