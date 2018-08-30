Взяли и второй кубок: «Салават Юлаев» продолжает удивлять в межсезонье

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-30T14:47:14+03:00

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Николай Цулыгин по-настоящему удивляет. Новый главный тренер «Салавата Юлаева» начал так бодро, как не ожидал никто. Прошлогодний состав изменился наполовину, по именам новички не впечатляют, однако команда все равно играет. Да делает это так, что берет в межсезонье второй кубок из двух. После победы в Челябинске, уфимцы переиграли всех и на домашнем турнире.

ТРИ ИЗ ТРЕХ

Пока со стороны это смотрится немного странно, так как проблемы в любом случае должны произойти. Сейчас команда переживает достаточно тяжелый процесс перестройки. Несмотря на то, что в команде полностью сохранилось ударное звено, все остальное изменилось полностью.

Главным матчем уфимского кубка, безусловно, стала игра первого дня между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Во-первых, дебютный выход обновленной команды перед своими болельщиками. Во-вторых, соседи из Екатеринбурга в последнее время становятся очень принципиальными, особенно учитывая, что связей и параллелей между клубами чересчур много.

Битва получилась на славу: ожесточенная, бескомпромиссная. Порой казалось, что сезон уже начался. Победа осталась за «Салаватом», но добыта была только в овертайме благодаря точному броску Бурдасова в большинстве за четыре секунды до сирены – 3:2. Настоящая драма.

Затем уфимцы позволили себе расслабиться. Против крепкого «Нефтехимика» вообще выпустили второй состав. Молодежь, к слову, тоже приятно удивила и устроила «рубку» с нижнекамскими дяденьками. Да еще и победила по буллитам – 4:3. Победный штрафной бросок исполнил 20-летний Антон Пачин.

Ну а на десерт остался астанинский «Барыс», который оказался слабейшей командой на турнире. «Юлаевцы» долго запрягали, а потом как поехали и сотворили 4:0. Итого: три матча – три победы.

Новые игроки уже влились в составФото: Рустем АХУНОВ

СЕЗОН БЛИЗКО

- Очень приятно, что одержали победу на домашнем турнире, потому что играем для наших болельщиков – им приятно смотреть, когда команда выигрывает. На данном этапе все идет по плану. Мне понравилось, что парни играли и отрабатывали как команда. Была взаимозаменяемость и каждый выполнял свою роль, - поделился после турнира главный тренер Николай Цулыгин.

Уже сейчас можно сделать вывод, что молодой специалист достаточно грамотно взялся за работу. Он до этого находился в команде и прекрасно знает ее возможности, поэтомуне стал ломать все то лучшее, что приносило результат.

Вмежсезонье Цулыгин позволил себе поэкспериментировать.Новичков в команде достаточно много, и тренерский штаб уже успел слепить из них тройки, которые получились очень играющими. Из состава практически никто не выпадает. Есть небольшие исключения, как допустим не самая лучшая форма Кадейкина, который со стороны кажется чересчур тяжелым и не успевает отрабатывать. Однако это лишь единичные помарочки, и их по ходу сезона решить будет несложно.

Капитан Григорий Панин с Кубком Республики БашкортостанФото: Рустем АХУНОВ

Пока повод для опасений один – уж слишком гладко проходит межсезонье. Совершенно точно перед турнирами не стояло задачи побеждать во что бы ни стало, но все прошло идеально. Подобное, как правило, предвестник проблем в самом сезоне.

Но с другой стороны, именно такое начало, наверное, и нужно было самому Цулыгину. Ведь, говоря откровенно, скепсиса по его назначению на ответственный пост было много, и он никуда не делся. До сих пор многие болельщики и специалисты думают, что он непременно провалится. А тут неожиданно такой большой глоток свежего воздуха для самого специалиста. К сезону теперь он подходит спокойным и уверенным в собственных силах. И это хорошо для команды.