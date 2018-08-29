Сергей Миронов в Уфе: «Шиханы надо сохранить»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-29T16:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 августа, в столицу Башкирии приехал руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Политик встретился с главой региона Рустэмом Хамитовым, посетил несколько социальных учреждений и провел пресс-конференцию.

Отвечая на вопросы журналистов, депутат Госдумы обозначил свою позицию по стерлитамакским шиханам. Вокруг этих гор, напомним, вот уже несколько лет разгорается скандал. «Башкирская содовая компания» планирует разработать шихан Тора-тау, утверждая, что без сырья завод придется закрыть. Общественники и многие жители республики выступают против этого.

- Ликвидировать одну из жемчужин мирового значения – неправильно. Я инженер-геофизик и знаю, что здесь, в Башкирии, известняков – много. Абсолютно убежден, что можно найти известняк без примесей. При этом да, вероятно, транспортные расходы компании увеличатся, но рентабельность БСК – 60%, себестоимость копеечная. Ничего страшного, эту проблему можно решить, - заявил Миронов.

Прокомментировал политик и недавно принятый Госдумой закон о добровольном изучении национальных языков.

- Я считаю, что национальные языки должны быть в школьной программе только на добровольной основе, - высказался Миронов. - Без обязаловки. Но хочу отметить, что лично я убежден, что изучать язык – надо. Именно по собственному желанию. Если бы я жил в Башкортостане, мои бы дети выбрали бы башкирский язык и изучали бы его.

Большая часть разговора Сергея Миронова с журналистами, что не удивительно, касалась федеральной повестки. Депутат Государственной думы в очередной раз прокомментировал идею об объединении оппозиционных партий в единую социалистическую.

- К сожалению, в свое время, когда принимался избирательный закон, мы вносили поправки, которые бы разрешали блоки, его не приняли. Представьте себе, если бы нам с КПРФ позволили бы пойти на последние федеральные выборы в 2016 году, сколько бы мы набрали? Был бы совершенно другой состав Госдумы. Я веду работу, спокойную, кулуарную по созданию мощной социалистической партии в России, - ответил на вопрос журналиста Миронов.

Поддержал политик и расширение практики реновации на всю страну. По словам Миронова, это должно коснуться и Уфы, но деньги на расселение горожан и строительство новых домов должны дать федералы.

- У вас в городе 1700 хрущевок. Через 5-10 лет все это начнет сыпаться. Москва богатая и у нее на это хватит денег, но в регионах это не получится. Значит тут нужна федеральная помощь. Кроме того, я считаю, что эти новые дома должны строиться в том же квартале, в том же микрорайоне, что и старые, - заключил Миронов.

На правах рекламы