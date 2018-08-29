Уфимские школы откроют двери для 117 тысяч учеников

СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-29T15:02:30+03:00

В мэрии рассказали о подготовке к новому учебному году

Изменить размер текста: A A

В преддверье главного школьного праздника в уфимской администрации обсудили подготовку учебных заведений ко Дню знаний.

Начали, как это полагается, с самого важно – с детишек. В этом году храмы знаний откроются для 117 тысяч учеников – это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

- В столице функционируют 402 образовательных учреждений. Из них 128 школ. В этом году мы ожидаем увидеть более 13 тысяч первоклассников, - начала свое выступление начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова.

Лето – традиционное время для ремонта школ. Этот год не стал для столицы Башкирии исключением. За каникулы власти города потратили на ремонт образовательных учреждений порядка 40 миллионов рублей – на эти деньги починили 38 миллионов. Еще 36,5 миллионов рублей на ремонт 20 школ выделила республика. На эти средства чинили кровли, канализацию и меняли окна.

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОТИ

Не оставили в стороне вопрос безопасности. После резонансного инцидента в школе Стерлитамака, в ведомствах и министерствах всерьез обеспокоились.

- Тревожной кнопкой, обеспечивающей связью с УВД оснащены все учебные заведения. В 98% всех школ установлено видеонаблюдение, - объяснила Хаффазова.

Кроме того, девять из десяти уфимских школ оснащены пропускной системой на входе. Для безопасности учащихся, перед школами обновили дорожную разметку и знаки.

Серьезно власти города подготовились и к подготовке учительского состава школ.

- На сегодняшний день укомплектованы 98% вакансий в школах. К первому сентября все вакансии будут полностью укомплектованы – мы привлечем новых учителей и распределим нагрузку среди уже имеющихся. Все образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Утверждены учебные планы, графики и программы, - закончила Хаффазова.

Заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов попросил коллег из отдела образования серьезнее отнестись к вопросу доступности школьных площадок после окончания учебного времени.

- Нужно, чтобы ими пользовались. И еще, поймите меня правильно, на них за детьми обязательно нужно следить.

КСТАТИ

В этом году День знаний будет отмечаться в субботу. Министр образования Гульназ Шафикова объяснила, что переносить праздник на понедельник в республике не будут.