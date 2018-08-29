«Гуляла, веселилась, и вдруг болезнь вернулась»: молодой уфимке требуется помощь в борьбе с раком

СЕГОДНЯ 19:47 2018-08-29T20:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Красивая, яркая, молодая, а в медицинской карте страшный диагноз «острый миелобластный лейкоз». Но 32-летняя Олеся Григорьева уверена, что онкология – не приговор, ведь до спасительной операции осталось чуть меньше месяца. Вот только все планы могут рухнуть, если не оплатить забор стволовых клеток.

СПИСЫВАЛА ВСЕ НА НИЗКИЙ ГЕМОГЛОБИН

Болезнь проявилась внезапно. В 2014 году, сразу после Нового года, Олеся заметила, что стала часто простывать. Кашель и температура глушились лекарствами, но уже через пару недель женщине снова приходилось брать больничный. В июне Олеся все же решила обратиться в больницу, но анализы не показали ничего страшного. А еще через месяц уфимка стала замечать, что тело покрывается странными синяками, беспокоили частые кровотечения. Олеся списывала все на низкий гемоглобин и перегрузку на работе, но уже в сентябре прямо на уроке потеряла сознание. С вновь открывшимся кровотечением женщину экстренно доставили в больницу, где трое суток она провела в реанимации. Врачи изначально подозревали проблемы гинекологического характера, вот только на УЗИ все было чисто, зато анализы крови были неважными.

Олесю перевели в отделение гематологии, где полное обследование показало истинную причину недомогания женщины. Острый миелобластный лейкоз (рак крови – ред.) требовал незамедлительного лечения, и матери Олеси пришлось открыть дочери страшную тайну.

РЕМИССИЯ ПРОДЛИЛАСЬ НЕДОЛГО

Уфимка мужественно приняла известие о своей болезни. Полтора года длилась химиотерапия, которую женщина переносила очень тяжело. И дело даже не в выпавших волосах; постоянная тошнота, рвота, головокружение и слабость - поэтому по нескольку дней Олеся лежала пластом на кровати, не в силах даже встать.

Однако лечение дало свои результаты: уже после первого курса «химии» показатели крови пришли в норму, но врачи советовали продолжать поддерживающую терапию, чтобы закрепить результат.

Весной 2016 года Олесе прокапали очередной курс «химии», но через 10 дней женщина снова попала в реанимацию с сепсисом и пневмонией. Химиотерапия не только уничтожила раковые клетки, но и убила иммунную систему пациентки, поэтому врачи вынуждены были отменить лечение.

Две недели медики боролись за жизнь Олеси, еще две недели уфимка приходила в себя в больничной палате. А уже в июне 2016 года Олесю поздравили с ремиссией и отправили домой с наказом регулярно приходить на обследование.

- Я радовалась жизни, искренне надеясь, что все больницы и болезненные процедуры остались в прошлом, - делится женщина. - Я гуляла, работала, общалась с друзьями и прекрасно себя чувствовала.

Меньше чем через месяц женщине предстоит пересадка костного мозга

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПЕРЕСАДКА КОСТНОГО МОЗГА

Но в январе 2018 года болезнь вернулась. Снова появилась слабость, пропал аппетит, а по телу начали расползаться зловещие синяки. Олеся до последнего отказывалась верить, что это признаки лейкоза и тянула с походом в больницу, а когда все же обратилась к врачам, показатели крови были очень плохими, и женщину немедленно положили в больницу, назначив новую «химию».

Врачи сразу заявили Олесе: медикаментозное лечение может быть безрезультативным, поэтому требуется операция по пересадке костного мозга, нужно срочно искать родственного донора. Но Олеся единственный ребенок в семье, а родители уже не подходят для донорства по возрасту. Женщина отправилась на консультацию в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге, и в российском регистре доноров костного мозга нашелся подходящий вариант.

- На 19 сентября у меня назначена операция по трансплантации, но перед этим донор должен пройти полное обследование, включая процедуру забора стволовых клеток. Моя квота не предусматривает оплату этих манипуляций, и мне придется самостоятельно оплатить все эти расходы – это 180 тысяч рублей. Таких огромных денег у моей семьи нет, ведь мне еще предстоит минимум полгода жить в чужом городе, снимать жилье, чтобы врачи могли контролировать мое состояние после трансплантации – а это тоже немаленькая сумма. Я обратилась в благотворительный фонд «Адвита», но там очередь. Я не могу ждать, поэтому и прошу помощи, - вздыхает Олеся.

Если вы хотите помочь Олесе Григорьеве победить ее болезнь, просьба обратиться по телефону 8(917)75-27-268 (номер привязан к банковской карте).