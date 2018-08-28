«А вдруг это ВИЧ?!»: странный уфимец ходит по городу и колет прохожих иглой

СЕГОДНЯ 19:05 2018-08-28T19:09:29+03:00

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По всей Уфе расползаются зловещие слухи. Якобы ходит по городу молодой человек со шприцом в кармане. Видит молодую красивую девушку – резко достает его и делает укол в ногу. В социальных сетях перепуганные пользователи тут же предположили, что это «ВИЧ-террорист», а в шприце – смертельная инъекция, которая заражает людей СПИДом.

Началось все с поста в «Инстаграм»:

- Сегодня (27 августа – Прим.ред.) в ТЦ Башкирия неизвестный ткнул девушку иглой. Если кто-то видел этого молодого человека и что-то знает, позвоните, пожалуйста мне, - пишет уфимка по имени Алина.

Информацию об уколе подтвердили в региональном МВД.

- В шестой отдел полиции поступил такой сигнал от пострадавшей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого ищет полиция, на момент публикации статьи злоумышленник найден не был.

СПИДОМ ТАК НЕ ЗАРАЗИШЬ

Паника в социальных сетях – дело привычное. Несколько лет назад по чатам расходились слухи об «иголках в кинотеатрах». Якобы ВИЧ-террористы оставляют в креслах шприцы, способные заразить СПИДом. К счастью, все это – не более, чем страшилки.

На сегодняшний день известны следующие факты:

СДАТЬ АНАЛИЗЫ ВСЕ РАВНО НАДО

Уфимские медики все равно предложили девушке обратиться к врачам. Заразиться неизлечимым СПИДом действительно практически невозможно. Но подхватить одну из сотен других болезней, полегче, можно. Например, тот же столбняк. Таким же образом можно получить и заражение крови, да и простое загноение вряд ли кого порадует.