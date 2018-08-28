«Сохнут ноги и отнимаются руки»: Зарема Акунаева из Башкирии выпала с пятого этажа и сломала позвоночник

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-28T16:43:14+03:00

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25 октября 2017 года жизнь 28-летней жительницы Стерлитамака Заремы Акунаевой разделилась на до и после. Проводив сынишку в садик, женщина затеяла уборку на балконе. Чтобы дотянуться до верхней полки, поставила деревянный стул и залезла на него, но, не удержавшись, вывалилась из окна пятого этажа. Когда перепуганная мать женщины выбежала на улицу, то обнаружила дочь без сознания в луже крови. Зарему экстренно доставили в реанимацию нейрохирургического отделения в городскую больницу. Врачи опасались, что она не выживет: тяжелая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, но самое страшное – взрывной многооскольчатый перелом позвоночника с компрессией (сдавливанием – ред.) спинного мозга.

- Перелом очень сложный, двенадцатый позвонок полностью раскрошился, - рассказывает Зарема. – Мне очень повезло, что я вообще осталась жива, хоть и переломанной пополам.

ПЕРЕЖИЛА ДВЕ НЕУДАЧНЫХ ОПЕРАЦИИ

Два дня женщина провела в коме, а когда очнулась, то узнала, что ее прооперировали: удалили осколки позвонка, устранили сдавливание спинного мозга. Вот только металлоконструкцию, необходимую для скрепления позвоночника, Зареме почему-то не установили и уже 4 ноября выписали домой, посоветовав купить ортопедический корсет и придерживаться постельного режима.

Два месяца Зарема пролежала дома. Мать женщины буквально разрывалась между полупарализованной дочерью, маленьким внуком и престарелой бабушкой-инвалидом. Муж Заремы умер от сердечного приступа несколько лет назад, поэтому помощи ждать была неоткуда.

- А потом у меня началось ухудшение, - продолжает Зарема. – Ноги стали отказывать, мышцы были сильно гипотрофированы. Любое движение давалось с огромным трудом и невыносимой болью во всем теле. Меня приехал навестить брат и отвез в частную клинику, которая славится опытными специалистами.

Именитый врач, посмотрев рентгенографические снимки, был очень удивлен, как Зарему могли выписать в таком состоянии. Он настаивал, что нужно срочно делать повторную операцию, иначе женщине грозил полный паралич.

Зарема снова обратилась в городскую больницу. Заведующая нейрохирургического отделения согласилась с тем, что нужна еще одна операция, и уже на следующий день женщину еще раз прооперировали. И снова неудачно, скрепив титановой металлоконструкцией всего лишь два позвонка.

Двенадцатый позвонок женщины полностью раскрошился

- Мне еще в той клинике сказали, что скреплять нужно минимум четыре позвонка, иначе толку от операции не будет, - едва не плачет Зарема. – Я показывала все заключения и рекомендации своему хирургу, но тот отмахнулся, посоветовав мне не умничать и довериться его опыту.

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ПАРАЛИЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Еще несколько месяцев женщина ждала чуда. Приходящий врач-рефлексотерапевт делал ей массаж, разминал затекшие мышцы, помогал вставать. Зарема даже пыталась сделать несколько неуверенных шагов с помощью ходунков, а потом началось резкое ухудшение. Установленная фиксация оказалась слишком короткой, и образовался загиб позвоночника. Штифт передавил спинной мозг, и паралич начал развиваться стремительно.

- Если раньше я практически не чувствовала ног, то теперь уже начали неметь бедра и ягодицы, у меня плохо слушаются и дрожат руки, а на спине начал расти горб, - жалуется Зарема. – О том, чтобы вставать или даже сидеть, уже речи не идет.

Женщина прошла МРТ, результаты и прогнозы оказались неутешительными: если не сделать очередную операцию и не заменить металлоконструкцию на подходящую, Зарема навсегда останется прикованной к инвалидному креслу.

- Я обращалась во многие клиники, но квот нигде нет или ждать их нужно очень долго, - рассказывает Зарема. – У меня просто нет этого времени, дорога каждая минута. Операция стоит около 300 тысяч рублей, но таких денег в нашей семье нет. Вся моя пенсия по инвалидности уходит на лекарства, а у меня ведь еще маленький сын, которому помогать некому. Моя мама не работает, ухаживает за мной. Бабушка старенькая, ей самой лекарства требуются. Многие нам говорят: продавайте квартиру, а куда мы потом вчетвером денемся? Кто нас приютит?

Зарема признается, что вообще поначалу стыдилась обращаться за помощью. Пыталась собрать необходимую сумму собственными силами: но в кредитах банки отказывали, а у знакомых занять столько денег не получалось. Зарема пытается не сдаваться, но часто не сдерживает слез, когда ее трехлетний сын дергает ее за руку: «Ну же, мамочка, вставай, поиграй со мной».

- Я даже не помню, когда в последний раз выходила на улицу, - вздыхает женщина. – Пятый этаж, лифта нет. Кто меня будет таскать по лестницам. Вот и сижу дома: молюсь и верю в чудо.

Если вы хотите помочь молодой маме собрать деньги на дорогостоящую операцию, чтобы встать на ноги и растить своего сыночка самостоятельно, просьба обращаться по номерам: 8(919)148-16-68 (Зарема), 8(986)961-47-42 (мама Заремы Резеда Зуфаровна).