2018-08-28T12:19:20+03:00
Происшествия

В Уфе пьяный водитель без прав сбил пешехода и с телом на капоте протаранил фургон

От полученных травм пешеход скончался на месте [видео]
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Жуткую картину могли наблюдать случайные прохожие в ночь на 28 августа в Уфе. На проспекте Октября, неподалеку от торгового центра «Мир», иномарка Volkswagen Golf на бешеной скорости сбила пешехода, неспешно переходившего проезжую часть. Это обстоятельство ничуть не смутило водителя, который, даже не сбавив скорость, продолжил лететь по ночному проспекту с телом на капоте автомобиля. Безумная гонка попала в обзор камеры видеонаблюдения Уфанет. Иномарка остановилась только после очередной аварии: на перекрестке Округа Галле «Фольксваген» врезался в грузовую «Газель».

Подбежавшие на место трагедии очевидцы с ужасом увидели окровавленное тело несчастного пешехода. Им оказался мужчина лет 50-55, от полученных травм он скончался мгновенно. Личность погибшего сейчас устанавливается.

За рулем иномарки находился 34-летний уфимец, который, к слову, год назад был лишен водительских прав. От медицинского освидетельствования лихач-убийца также отказался, да и свидетели подтверждают, что от мужчины сильно разило алкоголем.

- Водителю грозит уголовная ответственность. Начато расследование, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Пешехода сбили насмерть в Уфе 28.08.

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