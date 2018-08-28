Геморрой – избавьтесь навсегда

СЕГОДНЯ 09:09 2018-08-28T10:31:39+03:00

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Столкнуться с этой патологией может совершенно любой человек. Разобраться с тем, что такое геморрой, и чем этот недуг опасен, нам поможет врач-колопроктолог клиники «ПроМедицина», кандидат медицинских наук Булатов Руслан Рекансович.

Что такое геморрой?

Геморрой – распространенное заболевание, при котором происходит расширение вен, обеспечивающих отток крови от прямой кишки. В итоге кровь в этих венах застаивается, в результате чего формируются тромбы, которые способствуют еще большему расширению пораженных вен.

В принципе, расширение вен в области прямой кишки присутствует у многих людей. Однако при стечении ряда обстоятельств оно становится настолько выраженным, что приводит к развитию заболевания и сильно снижает качество жизни пациента.

Каковы причины заболевания?

Геморрой недаром называют заболеванием современного человека или болезнью цивилизации. Его развитию способствуют факторы, окружающие городского человека ежедневно. Среди них:

- малоподвижный, сидячий образ жизни;

- привычка неправильно питаться (углеводная и крахмалистая пища);

- проблемы со стулом (запоры);

- постоянные стрессы;

- избыточное употребление алкогольной продукции;

- частые переохлаждения.

Вопреки мнению о том, что роды омолаживают женский организм и делают его здоровее, нельзя забывать о том, что беременность способствует развитию геморроя из-за повышения давления в брюшной полости. Также как представители ряда профессий (например, водители, тяжелоатлеты, велосипедисты и т.д.) часто сталкиваются с данной проблемой.

При каких жалобах бежать к врачу?

- Мы, врачи, называем геморрой коварным заболеванием, говорит Руслан Рекансович. Дело в том, что на ранней стадии болезнь может себя никак не проявлять. Человек обращается к врачу только тогда, когда недуг начинает доставлять дискомфорт и сильно портить ему жизнь.

Первоначально, могут появиться жалобы на зуд в области ануса, легкое жжение при дефекации. Естественно, люди игнорируют подобные симптомы. Кому-то стыдно идти к врачу, а кто-то просто считает, что все пройдет само собой.

По мере развития заболевания акт дефекации может осложняться болезненностью, возможна травматизация узлов с выделением из них крови.

На поздних стадиях болезни узлы буквально вываливаются из анального отверстия, что часто приводит к ущемлению и тромбозу геморроидальных узлов. Как тромбоз, так и ущемление – это экстренные состояния, требующие оказания немедленной медицинской помощи.

Как лечится?

Диагноз геморроя ставится по результатам осмотра, ряда анализов. При подозрении на заболевание обязательным считается пальцевое ректальное исследование, которое даёт большую часть диагностической информации.

После того, как диагноз установлен, пациенту назначается лечение. Если геморрой удалось застать на ранних стадиях, то используется консервативное лечение, а также безболезненные малотравматичные способы лечения геморроя (лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, методика введения склерозирующих лекарственных средств непосредственно в узлы, прижигание инфракрасными лучами). Такие виды лечения не требуют госпитализации и при этом человек продолжает вести свой привычный образ жизни. Поздние стадии геморроидальной болезни, как правило, лечатся только хирургическим способом (радиоволновое иссечение геморроидальных узлов). Поэтому, мы рекомендуем посещать врача-колопроктолога 1 раз в год для профилактики болезни, а при наличии симптомов – 1 раз в 6 месяцев».

Народные методы не помогут

«Народные методы не помогут, а самолечение опасно», - утверждает врач-колопроктолог клиники «ПроМедицина» Руслан Булатов.

-Некоторые пациенты пытаются лечить геморрой самостоятельно различными народными методами. В этом их основная ошибка. Среди людей распространено мнение, что, если избавился от симптома – избавился от болезни. С геморроем этот принцип не работает! Отсутствие жалоб и внешнее благополучие может сопровождаться постепенным прогрессированием заболевания. Кроме того, под маской геморроя могут скрываться такие серьёзные заболевания, как язвенный колит, полипы и рак кишечника. Только регулярные осмотры врача-колопроктолога и дополнительные исследования кишечника (фиброколоноскопия и видеоколоноскопия, компьютерная томография кишечника) помогут выявить заболевания на ранней стадии и назначить своевременное лечение, чтобы избежать развития запущенных форм болезни и сохранить качество жизни пациентов.

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