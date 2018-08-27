В Уфе начался период осенних гуляний

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-27T14:19:10+03:00

В этом году «Молочная страна» собрала более 50 тысяч гостей Фото: Рустем АХУНОВ

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На минувших выходных, в один день, в башкирской столице прошли сразу два массовых праздника – «Молочная страна» и «День тысячи музыкантов».

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ И КОРОВЫ В ЦЕНТРЕ УФЫ

Такое количество по-настоящему массовых праздников оказалось неожиданностью для жителей города. Так уж сложилось, что таких гуляний уфимцы не видели давно – с мая, когда по столице весело прокатились любители активного отдыха на «Дне тысячи велосипедистов». Примечательно, что оба праздника прошли в один день – субботу, 25 августа.

Несмотря на довольно прохладную погоду, народ в центре столицы начал собираться уже с утра. Официально, молочный праздник начался в 10 часов. К проведению фестиваля власти отнеслись серьезно – на целый день перекрыли участок улицы Заки Валиди от Гафури до Аксакова. На месте установили сразу несколько сцен и зон развлечений для гостей – от конкурса рисунков, до огромного сеновала.

Чуть поодаль установили огромный загон для животных. Судя по восторженным детским крикам, даже простые коровы, козы и лошади смогли развеселить маленьких гостей.

Конечно, на фестивале всех угощали бесплатным молоком – оно просто не успевало кончаться. Особо запасливые гости сливали его в припасенные бутылки и уносили домой. Но организаторы закрывали на это глаза – продукции хватило на всех.

На фестивале не обошлось без нотки коммерции. В стороне производители «молочки» организовали стенды, за которыми продавали свои продукты – молоко, кумыс, сыр, кефир и творог.

В этом году фестиваль оказался чуть популярнее, чем в прошлом. Он собрал порядка 54 тысяч человек. В общей сложности участники выпили около 11 тонн молока.

СЫГРАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ!

Закончился молочный праздник ближе к девяти часам вечера. К этому моменту, чуть ниже, в этнопарке «Ватан» уже во всю репетировали музыканты.

По данным организаторов, в этом году главный музыкальный праздник башкирской столицы собрал порядка 500 участников из 30 городов России.

Суть «Дня тысячи музыкантов» весьма проста – в уфимском амфитеатре собираются музыканты, которые играют популярные шлягеры. В этом году выбор пал на группы «Кино», «Nirvana», «Blur», «AC/DC» и исполнительницу Джоан Джетт.

Примечательно, что среди музыкантов были не только профессионалы. Более опытные исполнители выступали со сцены, остальные собрались на площадке перед ней. Тут же танцевали собравшиеся гости праздника.

Несмотря на огромное количество музыкантов, все они играли слаженно. Было видно, что перед выступлением они долгов репетировали.

Огорчило лишь то, что в этом году организаторы решили ограничить музыкантов от «обычных» гостей металлическими барьерами. Смотрелась картина довольно странно – добрая атмосфера, знакомые всем хиты и суровые охранники не пускающие к сцене гостей без специальной аккредитации. Зачем это надо было делать – неизвестно. Возможно, таким образом организаторы праздника хотели защитить музыкантов от лишнего внимания. Впрочем, это никак не огорчило тех, кто собрался наблюдать за выступлением издалека – со склона перед «Конгресс-холлом».

Закончился музыкальный праздник поздним вечером. К этому времени улицу Заки Валиди уже открыли для проезда автомобилей и общественного транспорта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В воскресенье, 26 августа, у подножья шихана Торатау прошел первый в Башкирии фестиваль «Единство». Организаторы описали его как «пикник для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе рядом с памятником природы». Для собравшихся организовали перекус, игры и развивающие мастер-классы.