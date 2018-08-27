Башкирия получила на 21 миллиарда рублей налогов больше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-27T14:10:42+03:00

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За первые шесть месяцев 2018 года Башкирия получила более 114 миллиардов рублей налоговых поступлений – это на 21 миллиардов больше, чем в прошлом году.

СОБРАЛИ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ

Статистикой поступлений средств глава республики Рустэм Хамитов во время очередного заседания по итогам социально-экономического развития республики.

- За первое полугодие бюджет региона получил более 114 миллиардов рублей. Это на 21 миллиард больше, чем в 2017 году. Таким образом, республика по темпам роста поднялась с 60-ых позиций на второе место по стране, - начал речь Хамитов.

Глава региона отметил, что значительную часть средств Башкирия получила в виде налога на прибыль от крупных предприятий региона. Кроме того, поступления с налогов на прибыль физических лиц увеличились на 1,6 миллиардов.

Напомним, что запланированная сумма поступлений в бюджет региона в 2018 году составила 182, 3 миллиарда рублей. Израсходовать власти республики планируют порядка 188,9 миллиарда. Таким образом, в нынешнем году дефицит бюджета составит 6,6 миллиарда.

Больше всего денег из бюджета региона расходуют на социальную сферу. Например, за первые четыре месяца Башкирия потратила на субсидии и пенсии порядка 45 миллиардов.

УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ГОРОДАМ

Вместе с этим в правительстве республики решили увеличить выплаты в бюджет городов. Делать это будут максимально простым способом. Муниципалитетам передадут 40% поступлений от налогов, которые взимаются упрощенным методом – одной из форм поддержки малого бизнеса.

Такое решение глава Башкирии объяснил постоянно возрастающей нагрузкой на бюджеты городов.

- Соответствующий закон мы внесем на рассмотрение в Курултай уже этой осенью. Эта мера позволит увеличить бюджеты городских округов на 1,7 миллиарда рублей, - объяснил Хамитов.

Глава региона отметил, что значительную долю выделенных средств получит муниципалитет Уфы – порядка 1,4 миллиарда рублей.