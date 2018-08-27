Владимир Жириновский: Я призываю жителей Башкирии голосовать за ЛДПР!

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-27T12:30:15+03:00

Совсем скоро, в Единый день голосо- вания, 9 сентября, жители Башкирии придут на избирательные участки, что- бы выполнить свой гражданский долг - проголосовать на выборах депутатов Госсобрания-Курултая.

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Дорогие друзья! Я очень хорошо знаю Башкирию, не раз бывал в вашей республике, с большим уважением отношусь к башкирам, татарам, русским – всем, кто проживает в Башкирии. Я уверен, что у республики огромный потенциал. Именно поэтому Башкирия становится центром притяжения как политических, так и культурных мероприятий. Организованные в столице республики саммиты БРИКС и ШОС, а также неоднократно проведенный Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» являются одним из подтверждений. Стоит отметить и спортивные достижения хоккейной команды «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа», который впервые получил шанс сыграть в Лиге Европы.

Словом, республика не стоит на месте. Башкирия является одним из экономически развитых регионов России. Нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение и металлургия – ведущие отрасли промышленности в республике. Так, например, УМПО, КумаПП – это одни из крупнейших предприятий Башкирии, продукция которых востребована не только по всей России, но и на мировом рынке. Таких показателей Башкирия достигает благодаря своему трудолюбивому народу.

В Башкирии действует сильное региональное отделение ЛДПР.

Активисты проводят политическую работу, участвуют в различных мероприятиях. Мы чувствуем, что население республики поддерживает наши идеи. В Государственной Думе активно работает Иван Сухарев, депутат родом из Башкирии. Представители нашей партии постепенно появляются и в органах местного самоуправления. Все это свидетельствует об укреплении позиций партии в регионе.

Мы будем рады тому, чтобы в республике все было хорошо: башкиры, татары, русские и представители других национальностей жили дружно, все политические партии чувствовали себя спокойно, чтобы была нормальная деловая политическая обстановка.

Скоро выборы. Списки кандидатов у нас самые честные и чистые: в них представлены молодые образованные члены ЛДПР с партийным стажем: профессиональные юристы, экономисты, преподаватели, студенты и хозяйственники. Никто из них не привлекался к уголовной ответственности. А то, что кандидаты - рядовые граждане и неизвестны широкой публике, это существенный плюс, отличающий нас от других партий.

Мы вместе изменим жизнь к лучшему! За сильную Россию! За сильную Башкирию! Только ЛДПР!

«У ДЕПУТАТА ОТПУСКА НЕ БЫВАЕТ»

Иван Сухарев, член фракции ЛДПР в Государственной Думе. Представляет интересы жителей Башкирии в нижней палате парламента нашей страны.

У депутата, который хочет достойно трудиться на благо своих избирателей, отпуска не бывает. Мы постоянно в гуще событий, работаем с людьми, участвуем в выборах. Вот и сейчас весенне-летняя сессия парламента завершилась, а перед командой ЛДПР стоит новая задача - наша партия участвует в выборах депутатов Госсобрания-Курултая.

Общаясь с гражданами, мы понимаем, что изменить ситуацию к лучшему можно только на законодательном уровне. Поэтому наша партия выдвигает самые актуальные инициативы. Мы голосовали против пенсионной реформы, повышения НДС и роста акцизов на топливо.

Не стоит забывать, что эти непопулярные решения отразятся на стоимости каждого куска мыла и каждой буханки хлеба. И все это ложится на плечи конечного потребителя. Мы выступаем категорически против того, чтобы перекладывать расходы бюджета на плечи граждан. Экономический рост необходим, но не за счёт народа нашей страны.

Нам постоянно утверждают, что денег нет. ЛДПР открыто говорит о том, где их можно взять. Мы с коллегами еще в прошлом созыве Государственной Думы внесли инициативу, благодаря которой возможно избежать и повышения НДС и пенсионного возраста. Речь идет о прогрессивной шкале налогообложения и сокращении числа чиновников.

Мы предложили полностью освободить от уплаты налогов людей, чей доход был меньше 15 тысяч рублей. В свою очередь, ставка налога на доходы миллионеров и миллиардеров должна была существенно вырасти.

Вызывает недоумение тот факт, что сейчас в нашей стране нет наказания за растрату казенных средств. ЛДПР считает, что необходимо ввести жесткий контроль за расходованием бюджетных денег.

Главная задача, которую всегда ставит партия и Владимир Вольфович Жириновский - помочь людям. Если власти не могут и не хотят работать, ЛДПР их заставит. Именно поэтому региональное отделение партии в Башкирии год за годом борется с безразличием чиновников и бездействием должностных лиц.

Из всех участвующих в выборах в Госсобрание-Курултай наша команда - самая молодая. Несмотря на это, наши ребята не первый день работают с людьми, вникают в каждую проблему. С вашей поддержкой у них есть шанс изменить республику к лучшему.

Команда ЛДПР идет на выборы с пониманием того, что о нашей работе знают, нас благодарят за помощь. Все это время наши избиратели и простые жители республики поддерживали нас. Пришло время сделать это снова на избирательных участках, в единый день голосования, 9 сентября. Вместе мы сможем больше!

Дмитрий Иванов, руководитель регионального отделения ЛДПР по Башкирии

- Я родился в Уфе, здесь же окончил 141-ю школу, после чего получил высшее образование в МГГУ имени Шолохова. Всегда, сколько себя помню, я хотел быть полезным обществу. С малых лет я знал, что ЛДПР – это единственная партия, которая помогает людям. В детстве я узнал, что партия помогла знакомым моей семьи, и твердо решил для себя, что тоже хочу в этом участвовать. Я симпатизирую Владимиру Вольфовичу как лидеру партии, а программу ЛДПР считаю программой деятельности в жизни, не имеющей альтернативы.

Мое участие в выборах разных уровней принесло свои плоды: сейчас я действующий депутат Совета в Мелеузовском районе республики. За несколько лет на этом посту я увидел, как и чем живет наш народ, прочувствовал его беды и проблемы, и этот опыт вдохновил меня. Теперь я точно знаю – мы в силах все изменить к лучшему, нужно лишь захотеть.

Жители республики уже по достоинству оценили деятельность регионального отделения ЛДПР в Башкирии. Доверие избирателя мы заслужили упорным трудом. Принцип достигнутого успеха прост: партия подотчетна своим избирателям, а программа и идеи партии доступны и понятны обычному человеку.

О деятельности ЛДПР в республике знают, пожалуй, все. Добиться столь высокого результата удалось благодаря эффективной работе команды молодых и талантливых членов и сторонников партии. Постоянно действующие партийные проекты «Народный депутат» и «Интерактивные приемные» помогли раскрыть весь потенциал ранее безучастных граждан, активизировать пассивную часть электората. За время своей работы Башкортостанское региональное отделение ЛДПР отметилось множеством успешно проведенных социальных, политических, экологических и других мероприятий, направленных на улучшение жизни наших граждан.

В декабре 2012 года стартовала бессрочная акция «Доброе сердце». Благодаря ей региональное отделение партии за счет собственных средств оказывает помощь социально незащищенным слоям населения. Мы помогаем многодетным и малоимущим семьям, организуем праздники в детских приютах и приютах для бездомных, делаем ремонт в школах и детсадах.

Время не стоит на месте, оно лишь бросает нам новые вызовы. В этом году Башкортостанское отделение ЛДПР начинает реализовывать свою новую программу, с помощью которой планируется возродить массовый дворовый детский и юношеский спорт.

Пять лет назад наша партия впервые в республике запустила проект «Стань помощником депутата». С его помощью мы надеемся привлечь жителей Башкирии к законотворческой и общественно-политической жизни. Любой инициативный гражданин сможет поучаствовать в разработке республиканских законов и повлиять на благополучие своих родных и близких.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В этом году нас ждет очередной вызов - выборы депутатов Госсобрания-Курултая. Наша команда, самая молодая среди участников предвыборной гонки, рассчитывает на вашу поддержку.

Вероника Ананьева, помощник депутата Госдумы

Сама я родом из глубинки, родилась в селе Михайловка, что в Буздякском районе республики. Высшее образование получила в Башкирском государственном университете, по специальности я юрист. В региональном отделении я занимаюсь обращениями граждан и по долгу службы ежедневно сталкиваюсь с проблемами простых людей и стараюсь им помочь. Именно этот опыт повлиял на мое решение стать депутатом Госсобрания-Курултая. Поработав достаточно с избирателями, услышав их истории жизни, хочется сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Добиться этого вполне реально, и такая площадка, как Курултай, отлично подходит для реализации идей и проектов, меняющих жизнь граждан.

Свою задачу, прежде всего, я вижу в защите интересов родного района, нашей республики, всех жителей Башкирии. Едва ли не каждый день ко мне, как к помощнику депутата Госдумы, приходят люди. Каждая история заслуживает должного внимания, каждую ситуацию я провожу через себя. Видя, как люди борются с безразличием чиновников, как страдают дети, сердце кровью обливается.

Пожалуй, самая душещипательная история, частью которой я стала, связана с больным ребенком. С просьбой помочь к нам обратился человек. У его родственников был больной ребенок, которому срочно требовалась операция в Москве. Но местные власти не могли или не хотели вмешиваться в ситуацию. Но тут в дело вступили мы и, благодаря усилиям нашего регионального отделения, проблему транспортировки больного малыша удалось решить. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря. Эмоции, которые я испытываю каждый раз, помогая кому-то – бесценны.

Цели, которые я преследую, и которых буду добиваться в Госсобрании-Курултае – работа на благо людей. Есть множество вопросов, где необходимы свежий взгляд, активная позиция, реальные действия. Моя политическая деятельность началась не на пустом месте. В процессе работы над обращениями граждан, я поняла, что многие вопросы можно решить лишь на законодательном уровне. Я чувствую, что с поддержкой избирателей мы сможем покорить эту вершину – изменить мир к лучшему.

Павел Завадич

Я родился и вырос в Уфе. С отличием окончил школу и Нефтяной университет. Сразу после окончания вуза попробовал себя в юридической сфере и понял, что мне это по душе. Второе высшее образование получил в Уральской юридической академии в Екатеринбурге. Сейчас я занимаюсь правозащитной деятельностью и стремлюсь к получению статуса адвоката.

Восемь лет назад я принял решение пойти в политику. Я всегда руководствовался принципом: хочешь что-то поменять – начни с себя. Тогда же мне стало понятно, что замалчивать проблемы нельзя; если не говорить о сложностях нашей жизни, они не будут решаться. Почему я выбрал своим флагманом ЛДПР? Потому что вижу, как ведется работа: наша партия не нарабатывает себе бонусы, появляясь на горизонте лишь от выборов к выборам. Работа на благо граждан ведется постоянно. Региональное отделение ЛДПР достигло определенных успехов – с уверенностью могу сказать, что не менее 70% вопросов, с которыми к нам идут люди, решаются. Это довольно высокий показатель, которым мы гордимся, но в тоже время, хотелось бы достичь большего.

Цель своей политической деятельности я вижу, прежде всего, в помощи гражданам. Я знаю, как мандат депутата позволяет помочь тысячам людей, и понимаю, к чему нужно стремиться. К сожалению, есть много граждан, которые попросту не знают своих прав. Задача депутата здесь как никогда ясна и прозрачна – защитить тех, кто самостоятельно сделать это не в силах.

Повышение юридической грамотности населения позволит нам совершить столь необходимый мощный рывок, о котором постоянно говорит и лидер нашей партии, Владимир Вольфович. Сделать нашу жизнь лучше поможет взросление гражданского общества. Кому как не депутатам регионального парламента делать первые шаги в этом направлении? Именно этим я и планирую заниматься в Курултае. Возможности законотворчества позволяют многое. Многие считают, что в региональном парламенте сидят люди, сочиняющие непонятные законы в угоду своим интересам. Я хочу изменить это мнение, а для этого нужен личный пример.

Айгуль Ахметьянова, помощник депутата Госдумы

Я родилась и выросла в Илишевском районе Башкирии, в дерене Кужбахты. Окончила Институт права Башкирского государственного университета. Проявить себя в политике хотела с самого детства, и в какой-то момент поняла, что лучше ЛДПР для меня партии нет, и не будет. И дело здесь не столько в идеях, сколько в реальных делах. Помогать людям – вот наш девиз и наша путеводная звезда.

Самым эмоциональным моментом деятельности, как помощницы депутата Госдумы, стала история одной женщины. По долгу службы я работаю с обращениями граждан. Как-то раз к нам обратилась многодетная мама из Архангельского района республики, которая на средства материнского капитала купила непригодный для проживания дом. Зимой всей большой семье пришлось ночевать у соседей – настолько там было холодно. Благодаря нашему вмешательству, местные власти предоставили им новое жилье. Произошло это не за один день, но конечный результат не мог не порадовать. Этот случай в очередной раз убедил меня – я на правильном пути и работаю не зря. После избрания в Госсобрание-Курултай я планирую пойти еще дальше. Моя цель – чтобы подобные истории всегда завершались благополучно, а еще лучше, чтобы больше никто из жителей нашей республики не попадал в такие сложные жизненные ситуации. Такой я вижу свою задачу, этому и буду следовать в дальнейшем. Однако без вашей помощи нам не справиться. Команда регионального отделения ЛДПР рассчитывает на вашу поддержку в Единый день голосования!

Ринат Зайнуллин

Я родился в Стерлитамаке, детство провел в Ишимбае и Салавате, где и окончил среднюю школу. Высшее образование получил в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Несколько лет спустя принял решение получить второе высшее, на этот раз в Башкирской академии государственной службы. Сейчас я индивидуальный предприниматель, и не понаслышке знаю о тех проблемах, с которыми сталкивается малый бизнес в нашей стране.

К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что предпринимательство в нашей стране находится в плачевном состоянии. Государством сейчас создаются все условия для развития монополий, а малый бизнес постепенно сходит на нет.

Решение присоединиться к ЛДПР я принял после первого же посещения региональной приемной. Я увидел переполненный людьми «живой» офис, где собрались самоотверженные, преданные своему делу люди. На множестве примеров я убедился - ЛДПР партия дела. Основная категория граждан, которые приходят к нам за помощью - это те, от кого отвернулось государство. Глядя на все это безобразие я задался целью облегчить жизнь этих людей. На этом и планирую сосредоточиться после избрания в Госсобрание-Курултай. Прошу всех небезразличных жителей республики поддержать нас на предстоящих выборах.

Иван Лепетуха, депутат горсовета Салавата

Я родился и вырос в Салавате, там же окончил гимназию №1. В свое время получил высшее образование в Уфимской государственной академии сервиса. Наш выпуск был своего рода экспериментальным - мы стали первыми специалистами в области государственного муниципального управления в республике.

Сейчас мне уже сложно представить себя вне партии ЛДПР. Именно благодаря сплоченной команде Башкортостанского отделения моя карьера стала стремительно развиваться. На сегодняшний день я стараюсь работать на благо людей в качестве депутата городского совета в родном Салавате.

В ближайшее время я с командой единомышленников планируем попробовать себя в качестве сельских предпринимателей. Я знаю, что в этой области множество проблем и, в свою очередь, не собираюсь оставаться безучастным - ЛДПР всегда поддерживала и будет поддерживать тружеников села. Мы, как никто другой, знаем о проблемах народа.

В Башкортостанском региональном отделнии у нас молодая, амбициозная команда, возглавляемая харизматичным лидером Владимиром Вольфовичем Жириновским. Для нас не существует преград.

Я уверен, что у Башкирии огромный потенциал. Чтобы реализовать его, нужны кардинальные перемены. С этой целью я иду на выборы депутатов Госсобрания-Курултая и прошу вас сделать свой выбор в пользу перемен.

Владислав Васильев, народный кандидат

Родился и вырос я в Уфе. Сейчас учусь в Башкирском государственном университете. Совсем недавно стал членом дружной команды Башкортостанского отделения ЛДПР, там я самый молодой. Уверен, что мне несказанно повезло попасть в этот коллектив, здесь я получил возможность проявить свои лучшие качества. Именно в нашей партии делается ставка на молодых и перспективных ребят.

Взять хотя бы программу «Народный кандидат», благодаря которой я и вошел в окончательный список ЛДПР на выборах в Госсобрание-Курултай. Суть программы заключалась в том, что любой желающий мог получить возможность стать кандидатом в депутаты: для этого нужно было выдвинуть свою инициативу на конкурс и победить. Я предложил законодательно ввести ежегодные медосмотры, где среди прочего проводилась бы проверка на онкозаболевания. Эта мера позволит существенно повысить уровень здоровья нации. Онкология будет выявляться на ранних стадиях, а не тогда, когда бороться с болезнью уже очень тяжело.

Свою деятельность на посту депутата Госсобрания-Курултая я планирую посвятить не только этой идее. Есть целый ряд инициатив, реализовать которые я надеюсь с вашей поддержкой. Одна из таких - борьба с экстремизмом, но не насильственными методами, а с помощью просвещения людей. Я считаю, что такая зараза как экстремизм, получает благодатную почву в среде невежественных и необразованных людей. Именно поэтому, работа с молодежью - залог светлого будущего. Вы сами можете сделать правильный выбор, поддержав нашу команду на выборах в Курултай.

Вячеслав Рябов, депутат горсовета Уфы

Родился и вырос я в Уфе, здесь же окончил сначала школу, а затем и техникум. Высшее образование получил в Башкирском государственном университете. Политикой начал интересоваться довольно рано. Владимир Вольфович Жириновский всегда импонировал мне как лидер партии, как патриот своей страны. Его лозунг «Не врать и не бояться» я сдела своим ориентиром как в жизни, так и в политической карьере.

Я считаю, что на сегодняшней «политической кухне» только ЛДПР отстаивает интересы простых граждан. В рамках своих возможностей все дела, за которые беремся, мы доводим до конца.

Шесть лет назад меня избрали в уфимский горсовет. К слову, тогда я стал самым молодым депутатом за всю историю существования этого органа.

Вместе с командой Башкортостанского отделения ЛДПР мы планируем создать свою фракцию в Госсобрании-Курултае. Это позволит нам вносить свои законодательные инициативы, которых у нас множество. Лично меня беспокоит транспортный налог на так называемую сезонную технику - снегоходы, мотоциклы, сельскохозяйственная техника. Я считаю, что он взимается несправедливо, и его следует либо вовсе отменить, либо усовершенствовать. Акцизы на топливо и без того непомерно высоки.

Членами партии ЛДПР становятся люди идейные, вдохновленные идеалами ее лидера и готовые отдать всего себя на благо Родине. Вот и сейчас у нас есть возможность плодотворно поработать, улучшить жизнь жителей республики. Я надеюсь, что в Единый день голосования вы сделаете осознанный и правильный выбор.

Данила Плотников, молодежное крыло Башкортостанского отделения ЛДПР

Родился и вырос я в Уфе. Здесь прошли мои школьные годы, а в этом году я с отличием окончил Башкирский государственный аграрный университет, и сейчас возглавляю молодежное крыло Башкортостанского регионального отделения ЛДПР.

Я считаю, что политика касается каждого, хотим мы этого или нет. После посещения нескольких мероприятий партии я понял - эта команда близка мне по духу и политическим взглядам. Вместе мы стараемся работать на благо людей, менять жизнь к лучшему. Вот и сейчас, во время избирательной кампании, работа с гражданами не прекращается. Ни на один день не прекращаются приемы граждан, по мере возможности решаются вопросы.

Я стараюсь не оставаться в стороне от самых актуальных на сегодняшний день проблем. По долгу службы я постоянно общаюсь с молодежью и замечаю, что, к сожалению, молодые люди в нашей республике стали пассивными. Многие не желают отстаивать свои интересы, прикрываясь избитой фразой «Не хочу лезть в политику». Я считаю такой подход устаревшим и неконструктивным.

Со своей стороны, я бы хотел, чтобы молодежь Башкирии стала активнее интересоваться политической жизнью. Ведь только добившись повышения политической культуры, мы сможем выбрать правильный путь. Призываю всех проявить гражданскую позицию и посетить избирательные участки в Единый день голосования, 9 сентября. От вашего выбора зависит будущее нашей республики.

Игорь Тюрин

Как и наш лидер Владимир Вольфович, я родился в далеком Казахстане. Сейчас живу и работаю в Уфе. Вместе с супругой мы воспитываем троих сыновей. Я не понаслышке знаю о проблемах молодых родителей. В нашей республике остро стоит проблема нехватки детских садов, перегруженности школ, недостатка учителей. Все эти и многие другие проблемы, можно решить лишь с помощью совершенствования законодательства. Именно на эти вопросы я и планирую обратить пристальное внимание в Госсобрании-Курултае.

В ЛДПР я вступил шесть лет назад. За это время успел принять участие в выборах различных уровней, пообщаться с множеством людей. У каждого - своя история, которой хочется сопережевать, и проблема, которую хочется помочь решить.

Своей главной задачей на посту депутата я вижу выражение народной воли. А как иначе? Ведь именно для этого мы идем на выборы. Приглашаю всех жителей Башкирии на избирательные участки в Единый день голосования, 9 сентября. Поддержите команду ЛДПР, проголосуйте за достойное будущее!

Депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев: Сидя в кресле дела не сделаешь

Народный избранник вместо отпуска проводит приемы граждан.

Задача ЛДПР - услышать голос каждого избирателя.

С самого утра в приемной Башкортостанского отделения ЛДПР не протолкнуться. Люди, потерявшие всякую надежду на понимание и поддержку чиновников, выстраиваются в очередь, чтобы обратиться к своему депутату Ивану Сухареву. Проблемы, с которыми простые граждане приходят в местное отделение партии самые разные. Здесь и жительница аварийного дома, семью которой давно должны были расселить, но так этого и не сделали. Там же своей очереди дожидается и мама двоих детей, от которой бегает муж-алиментщик. Она пришла просить народного избранника хоть как-то повлиять на судебных приставов, которые, по ее мнению, не хотят искать нерадивого отца.

Каждый, кто пришел на прием знает: здесь выслушают, поймут и постараются помочь.

«НИКАКОГО БЕЗРАЗЛИЧИЯ»

- У вас же решение суда было, да? – спрашивает посетительницу помощник депутата Ивана Сухарева Вероника Ананьева.

- Верховный суд постановил нас расселить до 2020 года. Но жить там уже невозможно! Администрация обещала включить наш дом в программу расселения, а сроки даже примерно не назвали. Что делать - ума не приложу, - сетует уфимка Галина Алтуфьева.

- Мы от Ивана Сухарева местным властям запрос направляли. Нам сказали, что ваш дом и правда расселят, но точной даты не сообщают. Не волнуйтесь, у вас на руках судебное решение, его уже никто не отменит. Предлагаю новый запрос написать и потребовать разъяснить, в какую программу вас включат. Осталось-то всего полтора года! – чеканит Вероника и дает пожилой женщине бланк обращения к депутату.

Рассыпаясь в благодарностях, пенсионерка выходит из приемной. Теперь долгожданный переезд из гнилого дома как будто стал чуточку ближе.

Практически сразу ее место за столом занимает еще одна посетительница.

- Присаживайтесь, Ксения Юрьевна. На днях по вашему вопросу приставы нам все-таки ответили. Говорят, мол, нет у них в базе исполнительного производства, - говорит Вероника.

- Я вам больше скажу! Мне из суда звонили, сказали, что дела-то моего у них нет. Секретарь спрашивала еще: а может, я вообще в суд не подавала? - возмущается женщина.

Молодая мама, так и не дождавшись ответа от суда, отправилась за помощью к депутату Ивану Сухареву. Ксения Макарова уверена – команда ЛДПР ей поможет.

- Первое время бывший супруг исправно платил алименты, вот я и не подавала в суд. А сейчас ни денег на содержание ребенка, ни документов никаких нет. Он даже сына из квартиры выписал! – причитает женщина.

- Вы, главное, не отчаивайтесь. Давайте повторное обращение напишем к приставам. Не должны они бездействовать, так дела не делаются, - говорит Вероника.

И сколько же таких людей приходят на прием в региональное отделение ЛДПР? По словам самих помощников депутата Ивана Сухарева, для многих жителей республики приемная партии – последняя инстанция. Отчаявшись найти справедливость, обиженные властями, идут они нескончаемым потоком в надежде решить свой вопрос.

-Кому-то не хватает юридических знаний, кто-то уже обошел всевозможные инстанции и решил обратиться к нам. Бывает, и просто человеку выговориться надо. Мы признаем, что помочь можем не всегда. Порой обстоятельства сильнее нас. Но те, кто приходит, соврать не дадут – с нашей стороны никакого безразличия не было, и нет, - рассказывает Вероника Ананьева.

«НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ»

Вслед за молодой матерью на прием пришла пожилая женщина, ставшая, как она утверждает, жертвой «черных риэлторов». С надеждой на вселение в собственную квартиру пенсионерка обратилась в региональное отделение ЛДПР.

-Дело мое уже полтора года разные следователи рассматривают. Как будто специально на тормоза спускают. Уже и сроки возбуждения уголовного дела к концу подходят, а воз и ныне там, - едва не плача говорит Антонина Петрова.

По словам пенсионерки, история для нее так бы и завершилась ничем, если бы три года назад она не пришла на прием в региональное отделение ЛДПР. Тогда по запросу депутата Госдумы Ивана Сухарева прокуратура потребовала от полиции продолжить расследование.

К счастью, накануне Антонине Петровой пообещали, что ее делом все же займется хороший, опытный следователь.

-Это вам спасибо, дорогие мои! Кабы не вы, так бы и осталась у разбитого корыта. А сейчас хоть какая-то надежда есть, - всхлипывает женщина.

В тот день ни один из посетителей приемной ЛДПР в Уфе не остался без внимания. Каждый обратившийся получил поддержку и, самое главное, надежду на лучшее.

-Приемы граждан в региональном отделении - это повседневная работа. Однако мы не собираемся ограничиваться только таким форматом общения с нашими избирателями. Мы чувствуем их поддержку и взамен хотим предложить тоже самое. Время от времени мы проводим выездной прием граждан. Приезжаем в отдаленные районы республики или перемещаемся по Уфе, чтобы принять всех желающих, - рассказывает координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Иванов.

Чаще всего за помощью к депутату обращаются самые незащищенные слои населения.

«СИДЯ В КРЕСЛЕ ДЕЛА НЕ СДЕЛАЕШЬ»

В конце июля в Государственной Думе завершилась весенняя сессия, и депутаты ушли на каникулы. Кто-то отправился на морское побережье, кто-то поехал на рыбалку, а кто и продолжил работать. В числе последних - представитель Башкирии в нижней палате парламента, депутат от ЛДПР Иван Сухарев. По заверению команды единомышленников Владимира Вольфовича Жириновского, им не до отдыха: на носу выборы депутатов Госсобрания-Курултая.

- Чтобы тебя услышали и поддержали, нужно самому быть открытым, общаться с народом, а не разглядывать людей из-за зарешеченных окон загородных дворцов, - говорит Дмитрий Иванов. - Поэтому мы решили продолжить нашу добрую традицию выездных приемов граждан. На этот раз отправились в Демский район Уфы. Там Иван Сухарев лично встретился со всеми желающими, - продолжает он.

Небольшая автоколонна с фирменным микроавтобусом ЛДПР еще только появляется на въезде в один из демских дворов, а местные жители тут как тут.

- В этом году депутатский корпус здорово нагрузили. Только в июле четыре недели подряд на заседания провели. К сожалению, так получилось, что нас буквально оторвали от регионов. Ежедневно в креслах сидим, кнопки нажимаем, а когда с избирателями работать? Сидя в кресле, дела не сделаешь, - говорит Иван Сухарев одному из посетителей выездного приема.

Собеседник депутата, житель микрорайона Дема, в очередной раз посетовал на безразличие местных властей.

-Вы знаете, я просто в ужасе. Когда мы обжаловали кадастровую стоимость, мы пришли на прием в местную администрацию. У моих родителей затопляемый участок, за который наша семья платит налог на землю. Так получается, что кадастровая стоимость нашей усадьбы и соседей через две улицы - одинаковая. Но как же так? Их ведь не затопляет, а у нас что ни паводок, то бедствие, - возмущается Сергей Обляков.

Кроме того, по словам мужчины, местные жители неоднократно просили власти организовать противопожарный проезд к их улице. Вразумительного ответа от администрации они так и не получили.

-Мы вместе с коллегами по ЛДПР неоднократно говорили, что к закону о кадастровой стоимости необходим ряд уточнений. Вы правы, так быть не должно. Что касается противопожарного проезда, предлагаю вам обратиться в правоохранительные органы. Это же грубое нарушение ваших прав! В конце концов, это и угроза жизни и здоровью граждан, - подытожил Иван Сухарев.