Юрий Шевчук: «Я решил больше не мучить себя и ребят новыми альбомами»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-24T14:35:18+03:00

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В минувшие выходные Юрий Шевчук со своей группой «ДДТ» выступали на одном из крупнейших российских рок-фестивалей «Чернозем» в Тамбовской области.

Во время пресс-конференции после концерта Юрия Шевчука спросили доволен ли он недавно вышедшим новым альбомом «Галя ходи».

- И да и нет... - ответил Шевчук.- Когда мы его только записали , я был доволен, а вот прошло какое-то время, и я уже не совсем доволен. Но мне кажется, что это очень хорошо: значит еще что-нибудь напишем, чтобы остаться довольным.

В этот альбом не вошли где-то шесть-семь песен. Возможно, они дадут начало новому альбому. Но если искренне сказать о музыке, то я решил больше не мучить себя и ребят новыми альбомами.

Сейчас наступило другое время - пропало альбомное мышление у молодежи. Когда только вышел новый альбом, я начал читать отзывы - и заметил, что многие даже не дослушали альбом до конца. Думаю, что сейчас мы будем выпускать по одной песне, снимать на них клипы, а потом накопится несколько песен - и выпустим альбом.

- Раньше вы играли настоящий хард-рок. Не планируете сделать что-то похожее?

- Раньше у меня был голос выше. Сейчас он стал ниже на пару тональностей. Такое не получится.

- Какое творчество, кроме музыки вас вдохновляет?

- Любое! У меня дед был плотником, у него были такие инструменты великолепные. У меня до сих пор дома стоит буфет, который он сделал своими руками. Это же тоже творчество.

- Сейчас проходит много конкурсов в поддержку молодых исполнителей. Что бы вы посоветовали юным талантам?

- Мы еще старым составом «ДДТ» записывали в своей студии альбомы молодым группам. Это были девяностые годы. Тогда и проводили фестивали, собирали их своим силами . На них как раз и были открытия разных групп: «Пилот», «КиШ» и так далее. Я хочу сказать, что сейчас молодым музыкантам работать легче, проще. Сейчас есть гараж-бэнд, есть интернет, даже студия не нужна, ну, может быть только чтобы живые барабаны записать.

Сейчас все работают по-другому, любой может песню записать. Как правило, весьма талантливые ребята ни в чьей поддержке не нуждаются. Я это давно заметил. Вот средненькие - нуждаются. Не хочу никого обижать, но таких слушаешь, чешешь репу и думаешь, а стоит ли вообще время тратить? Хотя они, конечно, тоже молодцы, что музыкой увлекаются, а ни какой-то фигней маются.

- А кто из молодых исполнителей обратил на себя ваше внимание?

- Монеточка мне очень нравится! Сначала я поругался, но я не въехал. У нее слова хорошие , она вообще такая наивная, чистая. Это ведь, действительно, интересно - уникальное поколение... Такая невероятная творческая фигня... Вот все хоронят русский рок, а он живучий! Мне кажется, что скоро все будет по-другому. Сейчас молодежь стала поднимать очень интересные темы. Она стала очень пытливой, ребята понимают в какой стране они будут жить и многим некоторые вещи не нравятся . Поэтому молодежь будет давить - и в творчестве, и в социальном плане.

- Что бы вы хотели, например, изменить в нашей стране?

- Мозги, чтобы мы не велись на плакаты, не верили в то, что пишут на заборах. Все плакаты нас учат жить и везде нарисовано светлое будущее. Но надо понимать, что светлое будущее - это очень сложно, это большая работа и труд... Мне не нравится система, которую мы построили в нашей стране за последние двадцать лет. Эта система, к сожалению, потворствует людям необразованным, недалеким, которые хотят жить за счет других. У нас вообще страна поделена сейчас - одни живут за счет других. Это мне очень не нравится... Я не вижу «движух» в творческой атмосфере. А это то, что нам сейчас необходимо в нашей стране: чтобы люди придумывали что-то новое и хорошее. Творческая атмосфера никак не продвигается. Мы должны заниматься этим, а иначе мы погибнем.