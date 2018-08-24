Нужен ли Уфе новый футбольный стадион?

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-24T11:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат мира в России отшумел, а в столице республики вдруг взяли и задумались о строительстве нового футбольного стадиона. Катализатором этого процесса выступил выход местного ФК «Уфа» в Лигу Европы – второго по значимости турнира среди европейских команд.

Успех со спортивной точки зрения грандиозный, ведь лет пять назад клуб даже не мог мечтать о подобном. Однако это неожиданно принесло проблемы. В руководстве Башкирии осознали, что привозить высоких гостей на «Нефтяник» как-то несолидно, когда практически в каждом крупном городе стоит новая суперсовременная арена. Похоже, власти действительно прогадали, когда несколько лет назад вместо строительства нового стадиона решили реконструировать старый. Получается, что по бумагам «Нефтяник» новый, а по факту – уже морально устаревший, так как подобных спортивных сооружений уже давно не строят.

ЗАЧЕМ ВТОРОЙ СТАДИОН?

Если говорить честно, то аншлагов на «Нефтянике» не было давно. «Уфа» на настоящий момент возглавляет антирейтинг посещаемости в российской премьер-лиге, то есть хуже на футбол не ходят нигде. В последнее время даже на топовые российские клубы, такие как «Зенит» и «Спартак»,приходит чуть больше 10 тысяч зрителей.

В чем же проблема? В Башкирии не любят футбол? В руководстве клуба убеждены, что это прямое следствие не самого удобного географического расположения стадиона. И действительно добираться с центра города в Черниковку, особенно если игра проходит в будний вечер, занятие далеко не из самых приятных. Многих любителей футбола такое путешествие по-настоящему отпугивает, и они предпочитают оставаться дома перед телевизором.

Глава региона Рустэм Хамитов согласился с доводами и поручил в кратчайшие сроки найти новое место под стадион. Сейчас рассматриваются три варианта будущего расположения стадиона: площадка за Затонским мостом, по дороге в аэропорт, и территория так называемого Уфимского полуострова. Как рассказал первый человек республики, последний вариант считается самым оптимальным, так как будет самым удобным для жителей города.

Варианты расположения нового стадиона

А ЗАЧЕМ В ЦЕНТР?

К слову, далеко не все согласились с тем, что проблемы посещаемости «Нефтяника» связаны именно с географическим расположением.

- В Самаре, куда мы ездили на чемпионат мира, стадион расположен очень далеко от центра. На северной окраине, - делится своим мнением главный редактор «РБК-Уфа» Рушана Ибраева. – Туда долго-долго едет трамвай. И это главное - трамвай едет. В Уфе, так исторически сложилось, стадионы всегда были в Черниковке: «Гастелло», «Строитель». И, кстати, на мотогонки народ ездил, вряд ли заезды с Габдрахманом Кадыровым были безлюдными. Что касается сегодняшней ситуации, то мне кажется, надо вложить деньги не в еще один такой же стадион 15-тысячник, а в развитие инфраструктуры. Трамвай, скоростной трамвай, нормальная городская электричка, наконец. Собственно, все это нужно, чтобы связать северную и южную часть города независимо от футбола. А футбол может послужить катализатором.

Тут стоит напомнить, что план соединения юга и севера Уфы высокоскоростными трамвайными путями совсем недавно из-за отсутствия финансирования вновь был отложен мэрией на неопределенный срок. Поэтому в ближайшее время какого-то скачка в развитии инфраструктуры ждать не приходится.

15 ТЫСЯЧ – МАКСИМУМ

Новый стадион в Уфе, скорее, нужен для престижа в сравнении с другими городами. Как бы кому-то ни нравился «Нефтяник», это не чисто футбольный стадион, а легкоатлетический, и смотреть на нем игру неудобно из-за невысоких трибун и дальности игрового поля.

По последней информации руководству Башкирии очень приглянулся проект «Борисов-Арены» в Белоруссии – компактный и недорогой стадион, который возвели в короткие сроки. Примерно вот на такой вариант и нацеливаются власти.

- Предполагается, что новый стадион будет вмещать 15-16 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивается в 3-4 млрд рублей – это в пять раз дешевле стадионов, которые были построены в городах России к Чемпионату мира по футболу, - поделился информацией Рустэм Хамитов.

Если удастся это реализовать в российских условиях, то честь и хвала – от этого совершенно точно выиграют все. Одна вот только проблема, так эффективно и дешево построить стадион в нашей стране пока не удавалось никому. На словах сейчас все выглядит красиво, как же будет на деле, никому неизвестно.