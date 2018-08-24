Проходить этот «Рейнджерс» можно: «Уфа» проиграла, но сохранила хорошие шансы

СЕГОДНЯ 10:58 2018-08-24T11:07:14+03:00

После счета 1:0 в Глазго «Уфе» нужно обязательно выигрывать и не пропускать дома

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«Мы постараемся не ударить в грязь лицом» - вот так обозначил задачу главный тренер «Уфы» Сергей Томаров на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы в шотландском Глазго. Звучало не амбициозно, но весьма объективно, учитывая разные статусы оппонентов и то, в каком графике сейчас живет башкирская команда.

В самой Шотландии, что это за российский клуб со странным для европейца названием, естественно, даже не знали. Для всех обитателей Альбиона это некий выскочка из не самой футбольной страны, карлик, которого нужно проходить в любое время и в любом состоянии.

Со стороны казалось, что переживал только Стивен Джеррард. Легендарный игрок, который делает первые шаги в тренерской карьере, успел познакомиться с соперником и уже осознал – его команде достался один из самых неприятных оппонентов из всех возможных.

ШОТЛАНДЦЫ НЕ ТАК СИЛЬНЫ, КАК КАЖЕТСЯ

Как раз недовольное лицо Стивена Джеррарда и стало главным символом всего матча в Глазго. Главный тренер «Рейнджерс» выглядел так, будто ему на ужин подсунули что-то дико просроченное, и организм об этом активно сигнализирует. То , что происходило на зеленом газоне «Айброкса», рулевому шотландцев не нравилось совершенно. В особенности это касается первого тайма.

«Мы действовали немного прямолинейно и ждали, когда болельщики нас заведут вместо того, чтобы завести самих болельщиков. В перерыве я довольно жестко поговорил с игроками», - признался после матча Джеррард.

Действительно, игра «Рейнджерс» смотрелась скверно. «Уфа» полностью отдала хозяевам территориальный контроль и даже не пыталась атаковать. Шотландцы правила игры приняли, но ничего с этим поделать не могли. Мяч просто ходил туда-сюда в районе центра поля и на бровках. В штрафную периодически отправлялись длинные кроссы, но практически все это контролировалось Табидзе, Неделчару и Аликиным.

Самым активным в составе «Рейнджерс» в этот момент был колумбиец Морелос, но отличался он в первую очередь своим поведением. Нападающего связали по рукам и ногам, и это его жутко бесило: он постоянно толкался с «уфимцами», апеллировал к главному арбитру, выпрашивал стандартные положения.

От кого действительно исходила опасность, так это от Тавернье. На своем правом фланге англичан по-настоящему царил и разрывал эту зону раз за разом. Однако поддержать его было некому.

Ну вот собственно и все. Никакой особой мысли в атакующей линии, нестандартных решений, которые ставили бы оборону «Уфы» в тупик, шотландцы так и не продемонстрировали. А пропущенный гол стал во многом следствием индивидуальной ошибки Александра Беленова, который по необъяснимой причине не смог совладать с простым ударом, и мяч от него отскочил на линию вратарской. Защитник Голдсон забивал в пустые с метра. Это была просто случайность.

СЛИШКОМ МНОГО УВАЖЕНИЯ

При такой игре обидно, что «Уфа» не была чуточку смелее. Как только башкирская команда пропустила, она несколько раз огрызнулась так, что стало понятно – этот «Рейнджерс» спокойно можно обыгрывать. Моменты у Живоглядова и Пауревича были убойными. В первом спас вратарь Макгрегор, во втором хорват чуточку не попал в створ.

Понять Сергея Томарова за такой осторожный футбол можно. Все-таки первый по-настоящему значимый выезд в истории клуба. Еще этот легендарный 50-тысячник «Айброкс», дичайшие фанаты, которые поют весь матч, да еще этот Стивен Джеррард рядом. Иногда действительно казалось, что это какой-то сон, а не реальность. Поэтому судить «уфимцев» за излишнюю боязливость не хочется. Тем более в ответном матче все будет иначе.

Томаров уже наверняка пересмотрел игру и понял, что «Рейнджерс» в настоящий момент находится в стадии строительства новой команды и пока очень многое у них не работает. В особенности хаос возникает возле своих ворот. Ведь стоило Слаю или кому-то из крайних латералей приблизится к штрафной Макгрегора, как центрдефы начинали нервничать и выполнять какие-то несуразные действия. Этим нужно пользоваться и предложить сопернику более остроатакующую игру. Ведь не зря говорят, что смелость города берет, а шотландцев, как выяснилось, можно пройти именно вот такой наглостью.

ШАНСЫ ХОРОШИ

Счет 1:0, конечно, достаточно неприятный. Один пропущенный мяч на «Нефтянике», и «Уфа» оказывается в тяжелой ситуации. Однако с другой стороны, по стартовым раскладам от экспертов, все должно было закончиться гораздо хуже. Естественно, в самом башкирском клубе показанным результатом удовлетворены:

«Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат, и результат второго матча устроит абсолютно всех.

Говорят, что болельщик - это 12-й игрок команды. Болельщики на «Айброкс» подтверждают это выражение в полной мере. «Уфа» сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны - игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», - цитирует ТАСС генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Но тут все-таки главное даже не сам результат первого матча, а психология. «Рейнджерс» не показал ничего, чтобы считаться фаворитом противостояния. Более того, команда наоборот пошатнула веру в себя.

«Мы уважаем соперника, нам необходимо показать себя как героев и воинов — мы способны пройти дальше. Стыдно будет не попасть в групповой этап Лиги Европы. Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу». Я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда», - выпалил после матча Стивен Джеррард местным шотландским журналистам.

Напряженная обстановка внутри «Рейнджерс» – это хорошо для башкирского клуба. Результат будет довлеть над шотландцами, и ошибаться они будут еще больше. Да к тому же футболисты из Глазго пока даже представления не имеют, какой же неудобный газон их ждет на «Нефтянике».

Ответная игра состоится 30 августа, и это будет самый важный матч в истории «Уфы». До группового этапа Лиги Европы остался один шаг.