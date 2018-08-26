Проиграть за 11 минут: «Уфа» уступила «Зениту»

СЕГОДНЯ 22:28 2018-08-26T22:34:31+03:00

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Сейчас футбольному клубу «Уфа» совсем не до чемпионата российской премьер-лиги. Матч против «Зенита» в любой другой ситуации был бы настоящим событием, чем-то грандиозным, однако вот именно в этот момент он пришелся некстати. Так уж случилось, что 30 августа «уфимцам» принимать шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы, и в тот день на кону будет стоять практически все.

Сергей Томаров наверняка с радостью бы дал отдохнуть всему своему основному составу. Только вот длина скамейки этого не позволяет, да и обманывать зрителей, которые все-таки пришли на «Нефтяник» в огромном количестве, совсем не хотелось.

Хотя без изменений в составе, естественно, не обошлось. Самое главное – дали отдохнуть основному вратарю Беленову. Это логично, так как именно от него во многом будет зависеть судьба противостояния с «Рейнджерс».

Неожиданно в составе «Уфы» дебютировал юный центральный защитник Дивеев, о котором в последнее время много слухов в прессе. Якобы им интересуется сам лондонский «Арсенал». Молодого игрока бросили в самое пекло, под огненного Дзюбу.

Были перестановки и в атаке. Так, в форме башкирской команды впервые появился словенский форвард Бизяк. Также после долгого восстановления вернулся в основу Сысуев.

Сергей Томаров недоволен происходящим на полеФото: Рустем АХУНОВ

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

Сергей Семак за первые месяцы работы в «Зените» уже определился с основным составом. Несмотря на совместное прошлое и ностальгию по Уфе, главный тренер гостей не стал жалеть соперника и бросил в бой всех сильнейших. Питерцы сейчас находятся во главе турнирной таблицы РПЛ, и терять очки не намерены. Чемпионство – главнейшая задача на сезон.

Пока хозяйская команда разбиралась в новом сочетании в обороне, «Зенит» успел забить два гола. Прямой вины Шелии или защитников нет, но бросалось в глаза, как же рассыпались защитные построения, когда гости начинали играть быстро.

Автогол от Пауревича пришел уже на третьей минуте и стал следствием полной неразберихи в штрафной – 0:1. Во время второго пропущенного мяча поскользнулся Аликин, и Дзюба вырвался на оперативный простор. Нападающий с первого раза не смог попасть в створ, но сам оказался первым же за добивании – 0:2.

Артем Дзюба забил второй гол командыФото: Рустем АХУНОВ

К тому моменту на табло горела всего 11-я минута. Сергей Томаров на бровке хватался за голову. Казалось, разгрома не избежать.

К слову, наверное, так бы и было, если бы не Шелия. В парочке моментов грузинский вратарь по-настоящему потащил. Чего только стоит удар Дзюбы слета.

ШАНСЫ ПОХОРОНИЛ ЙОКИЧ

В тренерском штабе «Уфы» не намерены были сдаваться. В перерыве была проведена сразу двойная замена. Таким образом, Томаров попытался взбодрить команду. В принципе, это получилось. Единственное, было заметно, как не хватает сыгранности в атаке. Пару раз хозяева убегали в замечательные контратаки, но всякий раз все разрушалось из-за одного неточного паса.

В середине второго тайма случился эпизод, когда стало понятно, что теперь точно все. Словенский защитник Йокич столкнулся в верховой борьбе с Ерохиным. Футболисты повалились на газон, но что-то не поделили в партере. Оба быстро вскочили на ноги и принялись выяснять отношения. Капитан «уфимцев» не выдержал первым и боднул своего обидчика. Естественно, перед ним моментально загорелась красная карточка.

Йокич схватил удаление и лишил свою команду шанса вернуться в игруФото: Рустем АХУНОВ

В меньшинстве против «Зенита» было делать нечего. Гости не стали нагнетать и попросту довели игру до логической победы. Сергей Семак добыл очередную победу в Уфе, только теперь он это делает для чужой команды.

«Хочу поздравить “Уфу” — они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь “Уфой”, потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно», - не скупился на комплименты после матча Семак.

После матча Сергей Семак утешал свою бывшую командуФото: Рустем АХУНОВ

Ничего страшного в этом поражении точно нет. «Зенит» так или иначе обязан был побеждать, а башкирская команда должна брать очки в матчах с непосредственными конкурентами. Сейчас же Томарову и компании нужно забыть обо всем и полностью сконцентрироваться на «Рейнджерс».