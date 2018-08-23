2018-08-23T15:17:37+03:00
Общество

21-летнему молодому спортсмену Илье Макаренко из Башкирии диагностировали рак

Парень столкнулся со злокачественной лимфомой Беркитта
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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21-летнему жителю Чишмов Илье Макаренко 25 августа исполнится 22 лет, вот только свой день рождения парень проведет не в веселой компании друзей и родных, а в больничных стенах – под капельницами и с дренажными трубками в теле. Парень недавно перенес серьезную операцию по удалению злокачественной опухоли и борется с послеоперационными осложнениями.

ЛЕЧИЛИ ПНЕВМОНИЮ

Илью Макаренко знает и любит весь город. Веселый, позитивный, улыбчивый, парень был примером для многих. Он пропагандировал здоровый образ жизни и все свободное время проводил в спортивном зале, занимаясь пауэрлифтингом и бодибилдингом. Не так давно Илья переехал в Москву, где работал в спортивной фирме. А в мае этого года приехал встретить младшего братишку из армии – и заболел. Начал кашлять, поднялась температура. Но парень списал все на обычную простуду и уехал обратно в Москву.

Но там Илье лучше не стало. Он попробовал записаться на прием к врачу, но очереди были просто огромные, а температура тем временем продолжала расти. Да и мучительный кашель продолжал изводить парня.

- Я ему говорю, сынок, приезжай домой, здесь в больницу сходим, - рассказывает Люза Макаренко, мама Ильи. – Он приехал, мы тут же обратились к врачу, где нам поставили диагноз пневмония и выписали лечение.

И снова лечение не дало никаких результатов, поэтому врачи отправили Илью в Уфу на МРТ, которое и выявило огромную опухоль средостения. В республиканской клинике им. Куватова парню сделали операцию, но опухоль убрать не смогли из-за ее агрессивного роста, поэтому взяли биопсию и отправили в московскую лабораторию. Через 10 дней пришли результаты, которые стали настоящим шоком для молодого спортсмена и его родителей – злокачественная лимфома Беркитта.

- Илью положили в онкологический диспансер и прокапали курс «химии», - рассказывает Люза. – Она очень хорошо подействовала: опухоль спала в размерах, легкое почти сразу расправилось, и сын смог полноценно дышать.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

"Я НЕПРЕМЕННО СПРАВЛЮСЬ СО СВОЕЙ БОЛЕЗНЬЮ"

Но, к сожалению, радоваться было рано: возникло послеоперационное осложнение в виде свища, который постоянно мок. Состояние Ильи снова резко ухудшилось, поэтому сеансы химиотерапии пришлось отложить. Сейчас Илья снова находится в РКБ, где ему установили дренажи. С ним постоянно находится папа и младший брат, а мама вообще ни на шаг не отходит от сына и даже остается с ним на ночь в больнице. Каждый день к его палате выстраивается очередь из друзей и родственников, желающих навестить Илью, но парень пока отказывается от свиданий.

- Он всегда был такой крепкий, накачанный, а из-за болезни очень сильно похудел, и теперь стесняется своего вида. Говорит, как окрепнет и придет в прежнюю форму – так со всеми и встретится, - рассказывает мама Ильи.

Сейчас парень чувствует себя неважно – болят места, где установлены дренажи. Илья мужественно превозмогает боль, но приходится колоть сильные обезболивающие, чтобы хоть как-то облегчить его состояние.

- При этом сын настроен очень решительно и оптимистично, - делится Люза. - Он сразу сказал доктору: не смейте шушукаться у меня за спиной, говорите мне все в лицо. Я ничего не боюсь и уверен, что справлюсь со своей болезнью. И спортом продолжу заниматься, вот увидите!

По словам женщины, весь город искренне переживает за Илью, ведь он был настоящим примером для своих друзей: вежливый, добрый, пропагандирующий здоровый образ жизни. И поэтому Люза решила обратиться ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Как только Илье станет лучше, снимут дренажи, его хотят перевести в московскую клинику, которая имеет успешный опыт лечения такой лимфомы. Если вы хотите молодому спортсмену скорее поправиться и снова продолжить заниматься любимым делом – обратитесь к маме парня Люзе Макаренко по телефону +7 (927) 320-48-28 (банковская карта привязана к номеру).

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