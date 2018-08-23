«Умерла, тихонько улыбаясь»: мама Алины Аюповой из Башкирии рассказала о последних днях дочери

СЕГОДНЯ 19:19 2018-08-23T19:19:34+03:00

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21 августа, в священный для мусульман праздник Курбан Байрам, оборвалась жизнь 21-летней жительницы Ишимбайского района Алины Аюповой. В течение года девушка пыталась победить смертельное заболевание – аденомокарциному легкого 4 стадии, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Напомним, что о своем диагнозе Алина узнала случайно – пришла на медосмотр, и флюорография показала терминальную стадию онкологии.

- Мы были в шоке, - рассказывала тогда мама девушки. – Алина никогда ни на что не жаловалась, и тут такое. Дочь мужественно восприняла свою болезнь, пообещав себе ни за что не сдаваться.

Несколько операций и шесть курсов химиотерапии не принесли положительных результатов. Напротив, «химия» дала серьезные побочки: отек мозга, тромбоз. У Алины отказала правая рука.

"МАМА, Я ОЧЕНЬ УСТАЛА"

Родители всеми силами пытались спасти свою единственную дочь и обратились ко всем неравнодушным жителям Башкирии помочь собрать деньги на лечение в Германии, ведь в Башкирии врачи от нее отказались.

- Нас отправили домой, - вздыхает мама девушки. – Почти все лето Алина провела в районной больнице, страдала от сильнейшей одышки. Даже поход до туалета ей давался с невообразимым трудом: дочь признавалась, будто пробежала стометровку, так она задыхалась.

Мама Алины со слезами вспоминает, какой сильной была ее дочь: постоянно улыбалась, не желая расстраивать близких, и ни разу не позволяла себе даже пожаловаться на плохое самочувствие.

- Вот только незадолго до смерти дочка подозвала меня и сказала: «Мама, я очень устала. Ты не представляешь, насколько сильно я устала... Если со мной что-то случится, прошу не расстраивайтесь сильно. Живите дальше долго и счастливо», - плачет мама Алины. – Очень ей было уже тяжело. А я до конца верила, что дочка поправится. Ведь уже и благотворительный фонд свое согласие на помощь дал, и сбор денег вовсю шел. Но не успели. Буквально на неделю не успели…

В тот день Алина была дома, как вдруг почувствовала себя очень плохо. Ее отвезли в больницу, где выяснилось, что оторвался тромб и закупорил коронарную артерию. В тот же вечер девушка скончалась. Мама Алины говорит, что дочь уходила легко, не мучаясь.

- Будто бы заснула и больше уже не проснулась. Так и умерла, тихонько улыбаясь, - рассказывает женщина.

На похороны Алины пришли почти 170 человек: все ее друзья и знакомые, бывшие учителя и одноклассники. Приехали даже однокурсники из Оренбурга, где Алина училась в медицинском университете. Все добрыми словами вспоминали девушку: беззаботную, добрую, открытую, всегда приходящую на помощь.

- Спасибо огромное всем, кто откликнулся и помогал моей девочке, - говорит мама Алины. – Мы безмерно благодарны каждому. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, берегите своих детей. И пусть никогда никто из вас не столкнется с этой страшной болезнью.

Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит искренние соболезнование семье Алины Аюповой.