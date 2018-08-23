2018-08-23T15:28:18+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяная пара на глазах прохожих набросилась на бабушку: она погибла в больнице

Пожилая женщина умерла от сердечного приступа
Рустем АХУНОВАнастасия КУЗНЕЦОВА
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В Мелеузе после конфликта на улице скончалась пожилая женщинаВ Мелеузе после конфликта на улице скончалась пожилая женщина
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Вопиющий случай произошел в Мелеузе 21 августа, в священный мусульманский праздник. Во дворе дома по улице Ленина, 220 случился смертельный конфликт из-за детской шалости.

МАЛЬЧИК ОБРЫЗГАЛ ВОДОЙ

Как рассказала внучка погибшей Элина, жуткий инцидент произошел буквально на пустом месте.

- Все случилось на праздник Курбан-байрам. Бабушка увидела, что ее внука поливает водой из бутылки другой мальчик. Естественно, бабушка Сария попросила его не хулиганить. Мальчик вернулся с отцом. Тот на нее налетел – три раза ударил по груди, бабушка упала. Потом он стянул с нее платок и начал таскать за волосы. Мы вызвали полицию, - рассказала Элина.

Примичательно, что все это время рядом стояла супруга мужчины, избивавшего бабушку. После скандала пожилую женщину доставили в больницу, где у нее прихватило сердце - врачи поставили диагноз обширный инфаркт.

- Бабушка рвало кровью. При этом диагнозе такого не бывает. Похоже на ушиб легких, по рентгену было видно нехорошую ситуацию.

По словам внучки погибшей, на нее напал сосед

По словам внучки погибшей, на нее напал сосед

РАЗБИРАЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

Подробности ситуации «Комсомолке» рассказал источник в полиции.

- Женщине стало плохо прямо во время разговора с участковым. Ее сразу доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась. На данный момент мы не доказали связь между нанесенными повреждениями и ее смертью.

Стражи порядка продолжают выяснять все подробности происшествия. Уже сейчас известно, что стоит вопрос о возбуждении дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Возможно, что впоследствии молодому человеку, напавшему на пенсионерку, придет отвечать перед законом по более «тяжелой» статье.

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