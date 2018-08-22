2018-08-22T14:12:22+03:00
Спорт

Цулыгин начал с кубка: «Салават Юлаев» выиграл на турнире в Челябинске

Кубок губернатора Челябинской области отправился в клубный музей
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ХК "Салават Юлаев"Фото: ХК "Салават Юлаев"
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Николай Цулыгин, которого назначили главным тренером «Салавата Юлаева» после отставки ЭрккиВестерлунда, старательно скрывает обновленную команду от журналистов. Тренировки проходят в закрытом режиме, и не совсем понятно, в каком статусе подходит коллектив к началу нового сезона.

Именно поэтому было очень интересно проследить за Кубком губернатора Челябинской области, в котором общественности и болельщикам фактически впервые представили новый «Салават Юлаев». Теперь он уже совершенно не финской сборки, ведь, как неожиданно выяснилось, Цулыгинрешил даже разбить ударное первое звено – Умарка оцепили от пары Хартикайнен-Кемппайнен. Ход очень смелый, так как в предыдущем сезоне вопросов не возникало только к этой тройке. Но надо понимать, что новый тренерский штаб пока все-таки находится в поиске и пробует все возможные варианты.

Турнир, несмотря на весь свой статус и уровень соперников, все-таки был товарищеским. Бросалось в глаза, что все четыре участника достаточно сыроваты. Что не удивительно, так как и «Авангард», и «Трактор», и «Металлург», и «Салават» в межсезонье сменили наставников.

На фоне таких соперников уфимский клуб смотрелся более цельным. Бросалось в глаза, как от матча к матчу хоккеисты набирали форму и лучше сыгрывались. Порадовали новички, выступившие достаточно результативно, надежно сыграли вратари. Похоже, за последнюю линию переживать больше не придется.

В финале против хозяев помимо всего прочего пришлось доказывать, что знаменитый «юлаевский» характер никуда не исчез за лето.Уфимцы к середине второго периода проигрывали 1:3, и игра совершенно не клеилась. Однако несколько ошибок у челябинцев, Умарк включился и принялся отдавать одну суперпередачу за другой. В итоге, 3:3 ко второму перерыву и 4:3 по итогам матча в пользу «Салавата Юлаева».

Таким образом, кубок губернатора Челябинской области отправляется в столицу Башкирии и станет приятным подспорьем для молодого тренера, которому явно стало дышаться чуточку легче. Но это пока только начало.

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