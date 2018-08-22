2018-08-22T13:57:55+03:00
Недвижимость

Группа компаний «Рассвет» - 19 лет успешной деятельности на рынке недвижимости

Строительный сектор является одной из важных отраслей экономики. В Уфе каждый год реализуются десятки миллионов квадратных метров жилых и нежилых объектов. Предпочтение при выборе жилья всегда отдается проверенному застройщику
Поделиться:
Первый в столице Башкирии бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев».Первый в столице Башкирии бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев».
Изменить размер текста:

За 19 лет существования ГК «Рассвет» подтвердила свою надежность на рынке недвижимости. Компания построила и сдала в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

К одним из последних известных проектов можно отнести ЖК «Достоевский» в историческом центре Уфы, первый в столице Башкирии бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев», высотные жилые комплексы «Фламинго» и «Гоголя 2» в Подмосковье.

Каждый проект уникален, при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, удобные планировки и выполнены из качественных строительных материалов. Дома строятся по современным технологиям из экологичных материалов - кирпича и керамических блоков «PORIKAM», которые производятся на собственном кирпичном заводе «Амстрон». Уже сегодня это молодое российское предприятие вышло на объем производства порядка 100 млн. условных единиц в год. «Амстрон» оснащен современным итальянским оборудованием, вся продукция проходит строгий контроль качества и полностью соответствует европейским стандартам и высоким требованиям рынка.

ЖК «Достоевский» в историческом центре Уфы.

ЖК «Достоевский» в историческом центре Уфы.

Бизнес-центр «Салават Юлаев» предлагает готовые помещения с ремонтом, отвечающие мировым стандартам. Это престижное бизнес-пространство с живописным видом на главную артерию города - проспект Салавата Юлаева. Аренда офисов вблизи от исторического центра столицы - это возможность получить современное помещение, оборудованное всем необходимым для размещения сотрудников и полноценного функционирования бизнеса. БЦ «Салават Юлаев» совмещает в себе все необходимое для комфортной работы: небольшие кабинеты, офисы формата open-space, офисные блоки, помещения с панорамными видами. Существует возможность выбора отделки (ремонт под ключ или чистовая).

В настоящее время в Уфе компания также строит жилые комплексы «Дубрава» и «Серебряный ручей». Любители загородной жизни по достоинству оценили ЖК «Дубрава», европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни - особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.

«Серебряный ручей» расположен в экологически чистом Демском районе Уфы. Микрорайон «Дема-8» сдан и полностью заселен. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» возводится 7 жилых домов, три из которых будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Также идет активное строительство самых масштабных проектов Подмосковья - ЖК «Томилино» и ЖК «Пушкарь». «Томилино» находится всего в 6 км от Москвы. На территории 57 га появятся 42 дома с уникальным оформлением фасадов, на которых будут изображены портреты русских писателей и поэтов. ЖК «Пушкарь» расположен в 14 км от Москвы в экологически чистом месте Пушкинского района Московской области - с. Тарасовка. На 6,5 га возводится единый архитектурный ансамбль из четырех жилых корпусов малой этажности.

Завод «Амстрон» занимается выпуском поризованных керамических блоков.

Завод «Амстрон» занимается выпуском поризованных керамических блоков.

Таким образом, ГК «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, компания нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.

Коллектив ГК «Рассвет» поздравляет с профессиональным праздником строителей, людей, которые живут своими проектами и оставляют за собой архитектурное наследие. Именно благодаря Вашим усилиям, квалификации и самоотдаче развивается необъятная Родина!

ГК «Рассвет»

г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, 49 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж

тел. (347) 200-05-85

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Недвижимость от лидеров-2018»: все о жилье в Москве и Подмосковье
С 29 марта по 1 апреля в столичном Гостином дворе пройдет выставка «Недвижимость от лидеров-2018». Ее задача - помочь посетителям получить максимально полную информацию о рынке недвижимости. Подробности - в спецпроекте «КП»
Новости 24
В Уфе из-за фестиваля на четыре дня перекроют движение транспорта
В Уфе родные и близкие разыскивают 73-летнего Шарифьяна Самирханова
В Уфе за взятку осудили бывшего судебного пристава
Президент Банка УРАЛСИБ Владимир Коган награжден Орденом Почета
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе спасатели помогли мужчине сломавшему ногу и семье с двумя детьми
В Уфе осудили двух виновников смертельного ДТП в Сипайлово
Российский пилот прокомментировал ситуацию с возгоранием двигателя в небе над Уфой
В Уфе лихач на «Ауди» протаранил восемь припаркованных машин
Стали известны предварительные причины возгорания двигателя самолета, экстренно севшего в Уфе
В Уфе прозвучат сирены экстренного оповещения
Часть пассажиров самолета Уфа-Сочи, на котором загорелся двигатель, отказалась продолжать полет
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Появилось видео пожара двигателя самолета в небе над Уфой
В Башкирии пособия за рождение ребенка получили 5,5 тысяч семей