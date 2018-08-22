Группа компаний «Рассвет» - 19 лет успешной деятельности на рынке недвижимости

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-22T13:57:55+03:00

Строительный сектор является одной из важных отраслей экономики. В Уфе каждый год реализуются десятки миллионов квадратных метров жилых и нежилых объектов. Предпочтение при выборе жилья всегда отдается проверенному застройщику

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За 19 лет существования ГК «Рассвет» подтвердила свою надежность на рынке недвижимости. Компания построила и сдала в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

К одним из последних известных проектов можно отнести ЖК «Достоевский» в историческом центре Уфы, первый в столице Башкирии бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев», высотные жилые комплексы «Фламинго» и «Гоголя 2» в Подмосковье.

Каждый проект уникален, при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, удобные планировки и выполнены из качественных строительных материалов. Дома строятся по современным технологиям из экологичных материалов - кирпича и керамических блоков «PORIKAM», которые производятся на собственном кирпичном заводе «Амстрон». Уже сегодня это молодое российское предприятие вышло на объем производства порядка 100 млн. условных единиц в год. «Амстрон» оснащен современным итальянским оборудованием, вся продукция проходит строгий контроль качества и полностью соответствует европейским стандартам и высоким требованиям рынка.

ЖК «Достоевский» в историческом центре Уфы.

Бизнес-центр «Салават Юлаев» предлагает готовые помещения с ремонтом, отвечающие мировым стандартам. Это престижное бизнес-пространство с живописным видом на главную артерию города - проспект Салавата Юлаева. Аренда офисов вблизи от исторического центра столицы - это возможность получить современное помещение, оборудованное всем необходимым для размещения сотрудников и полноценного функционирования бизнеса. БЦ «Салават Юлаев» совмещает в себе все необходимое для комфортной работы: небольшие кабинеты, офисы формата open-space, офисные блоки, помещения с панорамными видами. Существует возможность выбора отделки (ремонт под ключ или чистовая).

В настоящее время в Уфе компания также строит жилые комплексы «Дубрава» и «Серебряный ручей». Любители загородной жизни по достоинству оценили ЖК «Дубрава», европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни - особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.

«Серебряный ручей» расположен в экологически чистом Демском районе Уфы. Микрорайон «Дема-8» сдан и полностью заселен. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» возводится 7 жилых домов, три из которых будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Также идет активное строительство самых масштабных проектов Подмосковья - ЖК «Томилино» и ЖК «Пушкарь». «Томилино» находится всего в 6 км от Москвы. На территории 57 га появятся 42 дома с уникальным оформлением фасадов, на которых будут изображены портреты русских писателей и поэтов. ЖК «Пушкарь» расположен в 14 км от Москвы в экологически чистом месте Пушкинского района Московской области - с. Тарасовка. На 6,5 га возводится единый архитектурный ансамбль из четырех жилых корпусов малой этажности.

Завод «Амстрон» занимается выпуском поризованных керамических блоков.

Таким образом, ГК «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, компания нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.

Коллектив ГК «Рассвет» поздравляет с профессиональным праздником строителей, людей, которые живут своими проектами и оставляют за собой архитектурное наследие. Именно благодаря Вашим усилиям, квалификации и самоотдаче развивается необъятная Родина!

ГК «Рассвет»

г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, 49 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж

тел. (347) 200-05-85

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