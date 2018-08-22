2018-08-22T08:12:02+03:00
Происшествия

Самолет с 202 пассажирами экстренно сел в Уфе с загоревшим двигателем

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот ГТРКФото: скриншот ГТРК
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В международном аэропорту «Уфа» экстренно приземлился самолет авиакомпании «Red Wings» с загоревшимся в воздухе двигателем. Как стало известно, чрезвычайное происшествие в воздухе произошло в 5 часов по местному времени. Никто из 202 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

Огонь в левом двигателе заметили буквально сразу же после взлета рейса Уфа-Сочи. Обеспокоенные пассажиры принялись снимать происходящее на видео. Командир авиалайнера принял решение вернуться в Уфу и посадить самолет в режиме ЧС.

После удачной посадки всех пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов в течение 7 минут. Внизу уже их ждали психологи и сотрудники авиакомпании.

«В 5:22 был дан отбой тревоге, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В настоящий момент международный аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме. Авиакомпания «Red Wings» ищет варианты, как отправить пассажиров до места назначения.

В Уфе аварийно сел самолет из-за огня в двигателе: появилось видео ЧП.Видео: ГТРК

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