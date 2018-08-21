Назад в прошлое: «Салават Юлаев» провел ностальгический день болельщика

СЕГОДНЯ 21:04 2018-08-21T21:04:22+03:00

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Соскучились по хоккею в Уфе. Ранний вылет в сезоне 2017/2018 оставил в сердцах у фанатов щепотку неудовлетворенности – настоящего и классного хоккея все-таки тогда не хватило. До начала же нового чемпионата остается всего несколько недель, и значит самое время для традиционного Дня болельщика.

Нынешним летом праздник получился более масштабным, чем раньше. Все дело в том, что в клубе решили заодно отметить и десятилетие первого чемпионства «Салавата Юлаева». По этому случаю в столицу Башкирии позвали всех звезд той «золотой» команды. Практически все ветераны с радостью откликнулись.

ЯБЛОЧКУ НЕГДЕ УПАСТЬ

Маркетологи уфимского клуба, предчувствуя бешеный ажиотаж мероприятия, впервые сделали вход на День болельщика платным. Это обстоятельство не на шутку взбесило некоторых, однако совершенно никак не сказалось на посещаемости. Даже наоборот, фойе «Уфа-Арены» перед мастер-шоу и выставочным матчем было попросту переполнено. Чтобы пройти мимо некоторых тематических зон, нужно было вдоволь потолкаться с людьми, которые стояли в очереди и не хотели никуда отступать.

Особой популярностью пользовалась зона автографов. Самая большая толкучка собралась у нынешних звезд «Салавата Юлаева». Дай волю болельщикам, одежду на Линусе Умарке наверняка разорвали бы на части. Шведский легионер – настоящий кумир.

Умарк пользовался наибольшей популярностьюФото: Рустем АХУНОВ

В любви народной публики с лидером команды могут поспорить разве что только Теему Хартикайнен и Филип Ларсен. Как только эти ребята появились в фотозоне, их обступила гигантская толпа. Хорошо, что обошлось без травм.

Из русских ребят выделялся защитник Панин. Как только он вышел к публике, группа фанатов даже принялась скандировать его имя. Нынешний капитан «юлаевцев» превращается в настоящего любимца, и ему никак в этом не мешает казанское прошлое.

Что касается ветеранов, то про них тоже никто не забывал. Кубок чемпионов 2008 года, который выставили всем на обозрение на пьедестале, стал главным центром притяжения. Без сомнения, это самый любимый трофей болельщиков. Этот кубок – настоящая история, с которого все и началось.

Команда представила форму на новый сезонФото: Рустем АХУНОВ

Сами хоккеисты «золотого» состава находились в прекрасном настроении. Чувствовалось, как они кайфуют от того, что вновь оказались на родной арене и в окружении тысяч людей в зеленой атрибутике.

Жаль только, что до такого заслуженного праздника не дожил тренер-чемпион Сергей Михалев. Однако в клубе не забыли про его семью – в Уфу были приглашены его вдова и двое сыновей, которые втроем заняли почетное место на скамейке запасных «золотой» команды.

ПОРОХ ЕЩЕ ЕСТЬ

Один из звездных легионеров чемпионской команды образца 2008 года Михал Микеска не стесняясь и улыбкой рассказывал, что не вставал на коньки уже на протяжении пяти лет. Для него предложение прилететь в Башкирию было неожиданным, однако он не раздумывал ни секунду:

«Соскучился по Уфе. Был уверен, что нас встретят именно так. Приятно вновь здесь оказаться».

Все болельщики остались довольныФото: Рустем АХУНОВ

Примерно в той же интонации высказывались и другие ветераны. Многие из них, конечно, продолжают играть в хоккей, но делают это уже на совершенно ином уровне. Однако игру, похоже, просто так не забудешь. Потому что в мастер-шоу, что в игре ветераны играли чуть ли не на равных с действующими хоккеистами.

Естественно, все происходило в формате шуток и всеобщего праздника. Поэтому единственное, чем могла закончиться подобная встреча, это дружеская ничья. И неважно, какой там счет был на табло.

Ветераны по-прежнему находятся в хорошей формеФото: Рустем АХУНОВ

Стоит отметить, что в рамках мероприятия нынешний состав «Салавата Юлаева» также представил игровую форму на предстоящий сезон и всех новичков, которых набралось немало. Пока команда представляется довольно симпатичной. Задача, как и всегда, одна – Кубок Гагарина. Остается верить, что в этот день чемпионы 2008 года открыли перед нынешними хоккеистами несколько секретов и поделились своей бешеной энергетикой. Теперь, впитав ее, нужно отправляться вперед. Сезон уже близко.