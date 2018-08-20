2018-08-20T16:17:11+03:00
Общество

"Запасайтесь зонтами": жителей Башкирии ждет пасмурный и теплый сентябрь

Синоптики дали свой прогноз на осень
Яна Базекина
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Моросящий дождь и унылые тучи - сентябрь не порадует погодой жителей БашкирииМоросящий дождь и унылые тучи - сентябрь не порадует погодой жителей БашкирииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вот и закончилось лето, оставив после себя приятные воспоминания и золотистый загар. Впереди долгие осенние месяцы, и жители Башкирии надеются, что сентябрь порадует еще их теплыми и солнечными деньками. Вот только синоптики не спешат радовать нас благоприятными прогнозами. Судя по предварительным метеорологическим данным, почти весь сентябрь в республике ожидается хоть и теплая, но пасмурная погода, а мелкий моросящий дождь совсем изредка будет сменяться ясными деньками.

СЕВЕР БАШКИРИИ

В северных районах республики весь сентябрь будет пасмурным и дождливым. Так что запасайтесь зонтами и резиновыми сапогами, а также доставайте теплые куртки, ведь термометры будут показывать максимум +7; +12 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +4; +5. Немного потеплеет ближе к концу сентября: воздух прогреется до +17, но тучи так и не рассеются.

ЗАПАД БАШКИРИИ

В западных районах проливных дождей не прогнозируется, но весь месяц будет пасмурным и унылым. Исключение составит лишь первая неделя сентября: там лето еще задержится ненадолго. Яркое солнце и безоблачное небо, жара в +20; +21 – так что смело планируйте отдых и походы на природу. А вот уже во второй половине месяца придет настоящая осень. Ночами будет холодно: всего +3; +6 градусов, а днем потеплеет максимум до +11; +13.

ВОСТОК БАШКИРИИ

В восточных районах Башкирии солнечная и теплая погода сохранится только в первую неделю осени. Средняя температура воздуха ночью составит +5; +6 градусов, а днем прогреется до +14; +17, в отдельных районах до +21. А вот уже со второй недели сентября затянут унылые дожди, и похолодает до +11; +13 градусов.

ЮГ БАШКИРИИ

А вот жителям южных районов республики повезло: практически весь сентябрь там будет светить и пригревать солнце. Лишь только во вторую неделю погода испортится: зарядит дождик и похолодает до +7; +12 градусов. Зато потом придет бабье лето, и воздух прогреется до +15; +18.

УФА

Сентябрьская погода в столице республики не порадует горожан. Почти каждый день дожди, и даже если осадков нет, небо по-прежнему останется затянуто серыми тучами. «А как же прогулки по паркам? – спросите вы. – Когда, как не в сентябре любоваться золотыми лесами и собирать букеты из разноцветных опавших листьев?» Синоптики утешают: во второй половине месяца выдастся пару погожих и теплых деньков, так что чаще просматривайте метеорологический прогноз и заранее планируйте вылазки на прогулку.

Несмотря на пасмурную погоду, в Уфе будет относительно тепло. Ночью, конечно, может подморозить, зато днем средняя температура воздуха составит +12; +16 градусов, а ближе к концу месяца и вовсе прогреется до +20. Так что бабье лето будет, пусть и немного дождливое.

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