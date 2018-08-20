2018-08-20T15:55:39+03:00
Происшествия

В Башкирии сын «заказал» мать и получил 23 года тюрьмы

Громкое дело завершилось логичным приговором
Рустем АХУНОВ
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Каипкулов решился на жуткий поступок из-за денегКаипкулов решился на жуткий поступок из-за денег
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В Башкирии суд вынес приговор 34-летнему Руслану Каипкулову, который заказал киллеру собственную мать. Мужчина получил 23 года тюрьмы.

МАМА ПОМОГЛА ВЫЙТИ ПО УДО

Напомним, что жуткая история приключилась в Сибае в апреле 2017 года. Недавно освободившийся из тюрьмы за соучастие в убийстве прокурора города Руслан Каипкулов решил по-быстрому заработать денег. Ничего лучше, как «отжать» бизнес у своей матери 54-летней Розы Янбаевой молодой человек не смог. Примечательно, что по словам знакомых семьи именно мать поспособствовала условно-досрочному освобождении. Руслана.

Естественно, что женщина не хотела вот так просто лишаться бизнеса. Родные семьи рассказали, что женщина гордилась магазином тканей и рестораном, которые подняла в небольшом городке с нуля.

Тогда Янбаев решил пойти на крайние меры и попросту физически расправиться с матерью. Киллера нашел быстро – предложил совершить убийство жителю Магнитогорска Тимуру Тагирову (имя изменено – прим. ред), с которым отбывал первый срок.

УБИЛ СРАЗУ ДВОИХ

В роковой день Руслан сам отдал ключи от родительской квартиры Тагирову и затаился неподалеку. Убийца стал выжидать женщину в ванной комнате. По ужасной случайности первой в помещение зашла сестра Руслана Алина. Изверг прямо сказал девушке, что пришел убить ее мать. Алина закричала и киллер задушил ее. После этого Тагиров хладнокровно расправился и с самой Янбаевой.

Чтобы замести следы, убийца украл из дома золотые украшения и бутылку коньяка. Убийство матери сын оценил в 200 тысяч рублей.

Через несколько часов Каипкулов «забеспокоился» о пропавшей матери и сообщил о ее пропаже в полицию. Благодаря работе сыщиков, стражи порядка смогли выйти на след заказчика. Мужчин задержали и предъявили обвинения.

В итоге Каипкулов получил 23 года в колонии строгого режима за организацию убийства двух и более человек. Тагирова осудили ранее – он отправится за решетку на 15 лет.

У убитой сестры Руслана осталась 5-летняя дочь, опеку над которой оформил дядя погибшей.

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