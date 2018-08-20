2018-08-20T15:51:41+03:00
Общество

Главу Краснокамского района подозревают во взяточничестве

Составить компанию чиновнику может и его помощник.
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
По данным следствия, чиновник мог получить четыре миллиона рублейПо данным следствия, чиновник мог получить четыре миллиона рублей
Изменить размер текста:

Руководителя Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина и его помощника по агропромышленной сфере подозревают в получении крупной взятки.

«НЕНАСТОЯЩЕЕ» ЗАДЕРЖАНИЕ

Первая информация о задержании Гильмуллина появилась в сети еще в субботу, 11 августа. Однако она оказалось недействительной – вскоре чиновник самостоятельно выступил перед жителям района. Тогда ситуацию объяснили тем, что в полицию района якобы поступил ложный донос.

Но уже меньше чем через неделю Гильмуллиным и его помощником по сфере АПК Денисом Биковым напрямую заинтересовались в Следственном комитете. По версии сыщиков, в июле и августе 2018 года к главе обращался представитель подрядной организации, которая занимается демонтажем нефтяных трубопроводов. В компании попросили администрацию выдать им разрешение на проведение профильных работ. Бумагу строители получили.

ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Однако через некоторое время глава района решил, что разрешение далось компании с нарушением. Для того, чтобы окончательно «разрешить» работы по демонтажу, он, вместе со своим помощником, потребовал от исполнителей «незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 3,7 миллионов рублей». Половину денег, по версии следствия, подозреваемые хотели провести через благотворительный фонд. Вторую часть компания должна была вернуть как возмещение убытков сельскому хозяйства региона.

Посредники успели передать главе района порядка 900 тысяч рублей. После получения денег всех фигурантов уголовного дела задержали.

В Следкоме Башкирии рассказали, что Гильмуллина, Бикова и посредника в передачи денег поместили под стражу как минимум на два месяца. Первым двум предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Последнего обвиняют в посредничестве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

39-летнего учалинского районного прокурора обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он получал незаконные вознаграждения от местного депутата. В обмен на деньги он получал покровительство прокурора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области
С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости 24
Телеканал «Курай-ТВ» покажет матчи с участием «Салавата Юлаева» на башкирском языке.
В Башкирии ВАЗ-2115 опрокинулся в кювет, водитель и пассажир погибли
Юбилейные стройки в Башкирии закрепили за членами правительства республики
На улице Академика Королева в Уфе из-под земли хлынула вода
В Башкирии закрыли торговый центр с неработающей системой пожаротушения
В Уфе завершились поиски 15-летней девочки, сбежавшей из приюта
Под окнами девятиэтажки в Уфе нашли 16-летнюю девушку
В Башкирии главу района и его заместителя заключили под стражу
В ночном пожаре на ферме в Башкирии сгорели 150 рулонов сена
"Пьяное" ДТП в Башкирии: 16-летняя девушка погибла, шестеро пострадали
"Люблю Уфу": хоккеист Александр Радулов намекнул на возможное возвращение в столицу Башкирии
В конце лета в Башкирии снова потеплеет
«Уфа» рискует пропустить матч Лиги Европы из-за проблем с визами
БашГУ вошел в рейтинг Google Academy
Рустэм Хамитов раскритиковал ход строительства объектов к 100-летию Башкирии
В Уфе пассажирский автобус врезался в столб
В Башкирии понедельник объявлен сокращенным рабочим днем
В Уфе продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
На фестиваль кумыса в Уфе привезли 5 тонн целебного напитка
Погода в Башкирии на неделю: дожди и холод
Какая погода ждет жителей Башкирии завтра, 20 августа
Житель Башкирии зарезал своего односельчанина за отказ сдать дачный домик
Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы съездить к своему родственнику в другой город
Под Уфой автомобиль съехал в кювет и врезался в столб
С ветерком на отцовской машине: в Башкирии подростки устроили погоню на угнанном автомобиле
В уфимском зоопарке лев напал на уборщика вольеров
Жителя Башкирии задержали за незаконную вырубку деревьев