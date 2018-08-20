Главу Краснокамского района подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-20T15:51:41+03:00

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Руководителя Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина и его помощника по агропромышленной сфере подозревают в получении крупной взятки.

«НЕНАСТОЯЩЕЕ» ЗАДЕРЖАНИЕ

Первая информация о задержании Гильмуллина появилась в сети еще в субботу, 11 августа. Однако она оказалось недействительной – вскоре чиновник самостоятельно выступил перед жителям района. Тогда ситуацию объяснили тем, что в полицию района якобы поступил ложный донос.

Но уже меньше чем через неделю Гильмуллиным и его помощником по сфере АПК Денисом Биковым напрямую заинтересовались в Следственном комитете. По версии сыщиков, в июле и августе 2018 года к главе обращался представитель подрядной организации, которая занимается демонтажем нефтяных трубопроводов. В компании попросили администрацию выдать им разрешение на проведение профильных работ. Бумагу строители получили.

ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Однако через некоторое время глава района решил, что разрешение далось компании с нарушением. Для того, чтобы окончательно «разрешить» работы по демонтажу, он, вместе со своим помощником, потребовал от исполнителей «незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 3,7 миллионов рублей». Половину денег, по версии следствия, подозреваемые хотели провести через благотворительный фонд. Вторую часть компания должна была вернуть как возмещение убытков сельскому хозяйства региона.

Посредники успели передать главе района порядка 900 тысяч рублей. После получения денег всех фигурантов уголовного дела задержали.

В Следкоме Башкирии рассказали, что Гильмуллина, Бикова и посредника в передачи денег поместили под стражу как минимум на два месяца. Первым двум предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Последнего обвиняют в посредничестве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

39-летнего учалинского районного прокурора обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он получал незаконные вознаграждения от местного депутата. В обмен на деньги он получал покровительство прокурора.