В Башкирии не построены 30 из 110 юбилейных объектов

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-20T15:12:50+03:00

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Глава Башкирии провел большое совещание, на котором обсудил план подготовки республики к празднованию 100-летнего юбилея республики.

Напомним, что готовиться к юбилею власти региона начали за несколько лет – в 2016 году. Рустэм Хамитов вместе со своими подчиненными задал планку – построить к марту 2019 года 110 новых объектов. Если быть совсем точным, то изначально список состоял из 102 объектов, но после его подкорректировали до 110. В «юбилейный» перечень вошли, по большей части, социально важные стройки – детские сады, школы, больницы и фельдшерские пункты.

ПОСТРОИМ НОВЫЕ ШКОЛЫ И САДИКИ

Но, как это часто бывает, на стройке не все идет по плану. Где-то есть отставания, а к каким-то объектам даже не приступили. На днях Рустэм Хамитов решил катком пройтись по своим подчиненным.

- Коллеги, начинается важный во всех отношениях для республики юбилейный год. Начинается этап завершения той большой работы, которую мы начали два года назад, - начал выступление Хамитов.

Глава отметил, что помимо юбилея республики, в 2019 году пройдет довольно много иных событий. Например, международные Летние детские игры, подготовка к Фольклориаде 2020 года и Конгрессу по пчеловодству 2021.

- На сегодняшний день из 110 объектов введено в эксплуатацию около 20. Это здания школ и детских садов в Уфе, Нагаево, Буздяке, Давлеканово. На днях в Нуримановском районе откроется Старокулевский социально-культурный центр. Завершено реконструкция Республиканского психоневрологического центра. Строится новый корпус Республиканского онкодиспансера. В сам юбилейный год мы планируем открыть 14 новых детских садов и 20 школ.

КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ – СВОЙ ЧИНОВНИК

Для того, что следить за идущим строительством 50 объектов, глава Башкирии предложил закрепить за ними по отдельному члену правительства или министра.

- Это позволит ежедневно контролировать ход выполнения работ и обеспечить своевременную сдачу. Счетная палата и контрольные органы должны отслеживать эффективность осваивания бюджета, - объяснил свою идею Хамитов.

Тем не менее, несмотря на все внимание и приложенные усилия, работы по 30 объектам из «юбилейного» списка даже не начались.

- Это уже становится проблемой. Время летит очень быстро, строители, проектировщики раскачиваются, заказчики еще не приступили по настоящему к исполнению работ. Что мы будем делать к назначенному сроку сдачи? Приписками заниматься? – риторически вопросил глава.

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ПЕРЕГИБАТЬ ПАЛКУ НЕ БУДЕМ»

Хамитов предложил коллегам провести «неделю серьезного анализа», в ходе которой власти республики смогут четкий определить порядок действий.

- Деньги у нас есть. Я неоднократно подчеркивал, что у нас бюджет формируется капитально. Буквально неделю назад подошли еще семь миллиардов «нефтяных» дивидендов. Это хорошая поддержка. Деньги есть, что мешает? Нерасторопность, лень и отсутствие ответственности? Юбилейный год должен быть насыщенным и охватить все направления – выставки, презентации и конференции в Уфе, Москве и других городах. Понятно, что перегибать палку нельзя – нужно найти оптимальную середину с точки зрения проведения торжеств и мероприятий, в том числе, по финансированию.

К слову, потратить на все 110 проектов республика готова порядка 44 миллиардов рублей. По данным правительства, до конца этого года строители планируют сдать 15 объектов. Львиную долю из новых объектов составляют детские учреждения, поэтому за ними будет особый контроль.

- Надо сдавать школы, детские сады, больницы – то, что нужно людям. Есть компании, которые участвуют во всех конкурсах, набирают объемы и не могут выполнить эту работу. Из-за этого они срывают сроки. Это надо отслеживать. Будет жесточайший спрос за воровство на объектах – привлечем к ответственности. Я сформирую соответствующее обращение в правоохранительные органы, - подытожил Хамитов.

В конце речи глава региона попросил представителей различных министерств и ведомств предлагать идеи для организации праздника.

- Только подойдите к этому неформально. Это нужно прежде всего людям. Прошу немедленно приступить к работе тех, кто еще пытается раскачаться.