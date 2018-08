Уфимская афиша на выходные 25 и 26 августа: день 1000 музыкантов, "Молочная страна", авиашоу и ночь кино

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-25T09:34:45+03:00

НА ФЕСТИВАЛЬ

25 августа на площади им. Салавата Юлаева (ул. Мажита Гафури, 9) пройдет ежегодный фестиваль "Молочная страна" - один из крупнейших гастрономических фестивалей России, который проводится в башкирской столице с 2011 года и неизменно собирает тысячи зрителей. Девиз нынешнего праздника: "Пей молоко - будь на позитиве!".

На площади имени Салавата Юлаева, как и в прошлом году, будет развернута настоящая ферма с живыми домашними животными - коровами, козами и овцами. Гостей ждет большая, разнообразная развлекательная программа и праздничный концерт. В рамках фестиваля также пройдут различные семинары, мастер-классы и конкурс "Лучший сыр Башкирии".

Площадки начнут работать с десятии утра, а в 12.00 состоится торжественное открытие фестиваля. Попробовать молочную продукцию, оценить мастерство лучших поваров республики и продегустировать приготовленные ими блюда национальной кухни можно будет в рамках гастрономического шоу, которое начнется в 18.00. (3+)

Начало в 10.00

Вход свободный.

25 и 26 августа в Городском ДК (пр. Октября, 137) будет проходить ежегодный всероссийский фестиваль анимации "Аnimay No Hary". В программе: конкурс косплея (костюмов), игры и конкурсы. (12+)

Начало в 11.00

Цена билетов : 700-1200 руб.

НА АВИАШОУ

25 августа на аэродроме "Первушино" (деревня Первушино Кушнаренковского района) пройдет всероссийский слет любителей авиации "Открытое небо", который будет продолжаться весь день.

В программе: выставка авиатехники - с 10.00, показательные полеты асов авиации - с 13.00 и концерт уфимскго барда Александра Лынника, посвященный 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого "Их восемь, нас двое..." - с 15.45. (6+)

Начало в 10.00

Вход свободный.

НА КОНЦЕРТ

25 августа в этно-парке " Ватан" (нижняя площадка за "Конгресс-холлом", ул. Заки Валиди, 2) уфимцев и гостей города ждет масштабное музыкальное событие - "День 1000 музыкантов", имевшее большой успех в прошлом году. Всю площадку перед Уфимским амфитеатром заполнят музыканты - гитаристы, барабанщики и вокалисты. Они исполнят три новых композиций - "Группа крови" ("Кино"), "Smell Like Teen Spirit" ("Nirvana"), "It's a Long Way to the Top" ("AC/DC" ), а также повторят на бис хиты, исполненные в прошлом году. (12+)

Начало в 14.00

Вход свободный.

НА КАТОК

25 и 26 августа любители активного отдыха смогут покататься на коньках на Малой арене спортивного комплекса "Уфа-Арена" (ул. Ленина, 114), где пройдут традиционные массовые катания под музыкальное сопровождение. Будет работать раздевалка, буфет, прокат коньков - 100 руб., заточка коньков - 150 руб. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: детский - 100 руб., взрослый - 200 руб.

НА ВЕЧЕРИНКУ

26 августа в баре "Шихан" ( ТДК "Гостиный двор", Верхнеторгтоая площадь, 1) ждут любителей экзотических танцев. Здесь можно будет научиться танцевать сальсу и бочату или просто понаблюдать за тем, как это делают другие. (16+)

Началов 19.00

Вход свободный.

В ПЛАНЕТАРИЙ

26 августв в Уфимском планетарии (пр. Октября, 79/2) состоится премьера новой полнокупольной цифровой программы "Мы все пришельцы" (Великобритания ) от создателей таких популярных программ, как "Астронавты" и "Все мы астронавты". Созданная на студии "NSC Creativ" при непосредственном участии британских астронавтов, программа отправляет зрителей в увлекательное путешествие в неизведанные глубины Вселенной в поисках возможных форм жизни. (12+)

Начало в 16.30

Цена билетов : 200- 250 руб.

В МУЗЕЙ

26 августа интерактивный музей "Интеллектус"( ТЦ "Южный полюс", ул. Софьи Перовской, 52/2) покажет юным посетителям научно-познавательную программу "Наука для малышей", специально разработанную для детей в возрасте от трех до семи лет. В доступной, игровой форме ребят познакомят с основами физики и химии, а также проведут экскурсию по музею и расскажут о каждом экспонате. Стоимость билета включает посещение одного ребенка в сопровождении взрослого. (3+)

Начало в 12.00

Цена билетов : 350 руб.

В КИНО

25 августа башкирская столица присоединится к всероссийской акции "Ночь кино - 2018". Горожане смогут бесплатно посмотреть фильмы отечественных кинематографистов: военную драму "Рубеж" Дмитрия Тюрина, приключенческую летну "Танки" Кима Дружинина и фэнтази "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. Показы пройдут одновременно на нескольких городских площадках, некоторые из которых включили в программу также фильмы башкирских кинематографистов.

На площади перед Русским драматическим театром (пр. Октября, 79) фестивальная программа начнется в 17.00 с показа анимационных лет и фильма Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью". В 20.00 можно будет увидеть фильмы "Танки" и "Рубеж".

В кинотеатре "Родина" (ул. Ленина, 42) акция начнется в 18.00. Зрители увилят мультфильм "Алдар и серый волк" и документальную картину "Виртуоз". С 20.00 начнется демонстрация фильма "Последний богатырь".

В кинотеатре "Киномакс" ( ул. Энтузиастов, 20) показы будут проходить одновременно в трех залах. Три фильма - "Танки", "Рубеж" и " Последний богатырь" будут демонстрироваться параллельно. Начало показов в 21.30.

В Республиканском музее боевой славы (ул. Комарова, 7) покажут две киноленты - "Танки" и "Рубеж". Начало в 20.00.