Пауревич втаскивает «Уфу» в плей-офф Лиги Европы

16 Авг. 23:13 2018-08-16T23:37:32+03:00

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В первом матче «Уфа» владела ощутимым преимуществом, однако пропустила совершенно необязательный гол. Победа дома со счетом 2:1 – расклад, конечно, неплохой, но в то же время очень скользкий. Поэтому перед выездом в Люксембург было тревожно. Особенно на фоне того, какую игру команда показала в последнем матче в РПЛ. Чувствовалось, что она устала.

ПРОБЛЕМЫ С ФИЗИКОЙ

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров на каждой пресс-конференции доносит до всех мысль о том, что его футболисты продолжают готовиться в режиме от матча к матчу и думают только о ближайшем сопернике. Эта философия прививалась клубу с самого его зарождения. Но именно сейчас думается, что она несостоятельна.

Тренерскому штабу пора все-таки начинать мыслить стратегически, потому что игра на два фронта это совершенно иной опыт. Тут как в шахматах – нужно продумывать подготовку на несколько шагов вперед. Судя по ответному матчу с «Прогресом», в физической форме и подводке игроков в команде все-таки ошиблись.

Во втором тайме самой важной игры в сезоне большинство башкирских футболистов еле волочили ноги. Обученные и надежные защитники принялись ошибаться в простейших ситуациях. Да что второй тайм, уже на первых минутах основного времени мяч в собственные ворота забивает Аликин. Ошибка, совершенно не типичная для «Уфы».

Как выяснилось, лидер Сильвестр Игбун просто не мог играть во втором тайме, так как полностью отсутствовали силы. Экстренно пришлось менять важнейшего исполнителя в самый ответственный момент. Это все просчеты, которые заметны даже невооруженным взглядом.

С ФОРТУНОЙ НА ТЫ

Отрезок с 70 по 85 минуту наверняка останется страшным сном у Сергея Томарова еще надолго. Создавалось отчетливое чувство, что против уфимцев играет какой-то топ-клуб. Но протираешь глаза, нет, это все те же игроки в футболках люксембургского «Прогреса».

В течение этой 15-минутки хозяева поля создали примерно пять суперголевых моментов. Будь квалификация этих любителей из карликовой страны чуть выше, огрести пришлось бы по самую шею. Да и Беленов спасал порой просто в сумасшедших ситуациях. Вратарю уже пора воздвигать памятник где-нибудь в уфимских парках.

Фартило не только у своих ворот. Башкирский клуб из-за тяжелой формы не был готов к полноценной контригре. Сложнее всего было в завершении. Если с горем пополам команда еще доходила до чужой штрафной, то вот хорошо пробить по воротам силенок не хватало совсем.

И вот тут, конечно, началась какая-то магия. Частенько главным волшебником «Уфы» по какой-то совершенно необъяснимой причине всегда становится Пауревич. Долговязый, медленный, не особо техничный полузащитник уже в который раз творит настоящие чудеса.

В этот раз хорват на 50-й минуте ввязался в борьбу в воздухе и скидывал мяч на партнера, а получилось в ворота, да еще и в самый уголок. На 90-й абсолютно все на стадионе уже ждали финального свистка и дополнительных таймов, как вдруг Пауревич побежал в штрафную и откликнулся на прострел Кротова – 2:2.

ДАЛЬШЕ – ТЯЖЕЛЕЕ

Пока «Уфа» в полном составе со всеми запасными и работниками клубами обнималась у лицевой, жители Нидеркорна грустно покидали свои места. Люксембургская команда показала неплохой футбол и часто превосходила оппонента, но не хватило чуточку везения.

Башкирский клуб возвращается домой с хорошим настроением, однако вопросов к футболистам осталось много. Сергею Томарову каким-то образом в кратчайшие сроки нужно реанимировать своих подопечных. Возможно, следует все-таки дать отдохнуть лидерам и продумать иной план восстановления. Общее физическое состояние оставляет желать лучшего.

Победителей не судят. «Уфа» не вышла в плей-офф Лиги Европы ярко, но главное, что вышла, так как до старта турнира многие ожидали вылета от первого же соперника. А тут в настоящий момент пройдено уже два крепких оппонента. Команде определенно есть, чем гордиться. В столицу Башкирии все-таки приедет именитый европейский клуб - «Глазго Рейнджерс».