2018-08-16T23:37:32+03:00
Спорт

Пауревич втаскивает «Уфу» в плей-офф Лиги Европы

Башкирский клуб в гостях вырывает ничью с люксембургским «Прогресом» - 2:2
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
..Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В первом матче «Уфа» владела ощутимым преимуществом, однако пропустила совершенно необязательный гол. Победа дома со счетом 2:1 – расклад, конечно, неплохой, но в то же время очень скользкий. Поэтому перед выездом в Люксембург было тревожно. Особенно на фоне того, какую игру команда показала в последнем матче в РПЛ. Чувствовалось, что она устала.

ПРОБЛЕМЫ С ФИЗИКОЙ

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров на каждой пресс-конференции доносит до всех мысль о том, что его футболисты продолжают готовиться в режиме от матча к матчу и думают только о ближайшем сопернике. Эта философия прививалась клубу с самого его зарождения. Но именно сейчас думается, что она несостоятельна.

Тренерскому штабу пора все-таки начинать мыслить стратегически, потому что игра на два фронта это совершенно иной опыт. Тут как в шахматах – нужно продумывать подготовку на несколько шагов вперед. Судя по ответному матчу с «Прогресом», в физической форме и подводке игроков в команде все-таки ошиблись.

Во втором тайме самой важной игры в сезоне большинство башкирских футболистов еле волочили ноги. Обученные и надежные защитники принялись ошибаться в простейших ситуациях. Да что второй тайм, уже на первых минутах основного времени мяч в собственные ворота забивает Аликин. Ошибка, совершенно не типичная для «Уфы».

Как выяснилось, лидер Сильвестр Игбун просто не мог играть во втором тайме, так как полностью отсутствовали силы. Экстренно пришлось менять важнейшего исполнителя в самый ответственный момент. Это все просчеты, которые заметны даже невооруженным взглядом.

С ФОРТУНОЙ НА ТЫ

Отрезок с 70 по 85 минуту наверняка останется страшным сном у Сергея Томарова еще надолго. Создавалось отчетливое чувство, что против уфимцев играет какой-то топ-клуб. Но протираешь глаза, нет, это все те же игроки в футболках люксембургского «Прогреса».

В течение этой 15-минутки хозяева поля создали примерно пять суперголевых моментов. Будь квалификация этих любителей из карликовой страны чуть выше, огрести пришлось бы по самую шею. Да и Беленов спасал порой просто в сумасшедших ситуациях. Вратарю уже пора воздвигать памятник где-нибудь в уфимских парках.

Фартило не только у своих ворот. Башкирский клуб из-за тяжелой формы не был готов к полноценной контригре. Сложнее всего было в завершении. Если с горем пополам команда еще доходила до чужой штрафной, то вот хорошо пробить по воротам силенок не хватало совсем.

И вот тут, конечно, началась какая-то магия. Частенько главным волшебником «Уфы» по какой-то совершенно необъяснимой причине всегда становится Пауревич. Долговязый, медленный, не особо техничный полузащитник уже в который раз творит настоящие чудеса.

В этот раз хорват на 50-й минуте ввязался в борьбу в воздухе и скидывал мяч на партнера, а получилось в ворота, да еще и в самый уголок. На 90-й абсолютно все на стадионе уже ждали финального свистка и дополнительных таймов, как вдруг Пауревич побежал в штрафную и откликнулся на прострел Кротова – 2:2.

ДАЛЬШЕ – ТЯЖЕЛЕЕ

Пока «Уфа» в полном составе со всеми запасными и работниками клубами обнималась у лицевой, жители Нидеркорна грустно покидали свои места. Люксембургская команда показала неплохой футбол и часто превосходила оппонента, но не хватило чуточку везения.

Башкирский клуб возвращается домой с хорошим настроением, однако вопросов к футболистам осталось много. Сергею Томарову каким-то образом в кратчайшие сроки нужно реанимировать своих подопечных. Возможно, следует все-таки дать отдохнуть лидерам и продумать иной план восстановления. Общее физическое состояние оставляет желать лучшего.

Победителей не судят. «Уфа» не вышла в плей-офф Лиги Европы ярко, но главное, что вышла, так как до старта турнира многие ожидали вылета от первого же соперника. А тут в настоящий момент пройдено уже два крепких оппонента. Команде определенно есть, чем гордиться. В столицу Башкирии все-таки приедет именитый европейский клуб - «Глазго Рейнджерс».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожилой мужчина погиб под колесами поезда в Башкирии
В Уфе маме тяжелобольного ребенка принесли лекарства только после сюжета журналистов
В одном из моргов Башкирии сломался холодильник
"Нет ощущения приближающегося праздника": Рустэм Хамитов потребовал переделать план мероприятий к 100-летию республики
«Страшно ходить мимо»: жители Уфы жалуются на заброшенное здание под окнами
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Аксакова
Власти Уфы разогнали торговцев арбузами
В Башкирию под землю провалился «Камаз» с щебнем
В Башкирии арестовали прокурора, подозреваемого во взятке
За полгода эвакуаторы пополнили бюджет Уфы на 10 миллионов
В Башкирии мужчина пытался зарезать своего коллегу
В Уфе пройдет фестиваль кумыса
В Башкирии за семь месяцев в пожарах погибли 144 человека
В Башкирии разыскивают 15-летнюю Аллу Кадырову
Сегодня состоялась премьера первой в Уфе специализированной выставки "ZOOЭкспо"
В Башкирии в социальном приюте руководителей заставили установить пожарную сигнализацию
Красивая, стильная выставка
В Башкирии осудили воспитательницу за жестокое обращение с детьми
Есть еще порох: в Башкирии немолодую пару застукали за непристойным поведением в парке
В выходные в Башкирии резко похолодает
Серьезная авария в центре Уфы: молодая пара разбилась на мотоцикле
В Башкирии «Форд» слетел в кювет, погибла женщина
Жители Башкирии стали чаще делать прививки от кори
«ЭР-Телеком» презентовал в Уфе промышленный интернет вещей для ЖКХ
Жителей Уфы атаковали ядовитые пауки
Сегодня «Уфа» сыграет ответный матч с «Прогресом» в Лиге Европы