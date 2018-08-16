Центр Уфы превратится в платную парковку: власти радикально изменят транспортную инфраструктуру города

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-16T14:43:32+03:00

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Мэрия Уфы нашла организацию, которая сможет построить в городе сеть платных парковочных мест.

ХОЧЕШЬ ПОСТОЯТЬ – ПЛАТИ!

Уфа не отличается отлаженной транспортной инфраструктурой. Действительно, приехать в центр города в час-пик и припарковаться – задача не из простых даже летом. Осенью, зимой и весной ситуация становится еще более жуткой – приезжают студенты. В центре города автомобили стоят в два, а то и три ряда.

Стоимость часа парковки будет составлять около 50 рублейФото: Рустем АХУНОВ

Власти города придумали весьма радикальный метод. Ирек Ялалов, вместе со своими подчиненными, решил наконец-то перенять опыт казанских коллег и выстроить в городе сеть платных парковок. Для этого дела даже нашли исполнителя.

- Платные парковки смогут дать городу расширение общественного пространства, пешеходных дорожек и снизится количество автомобилей в городе – люди пересядут на общественный транспорт, и будут пользоваться арендой автомобилей, такси. Подобный проект уже реализован в 21 городах России. При создании мы учитывали этот опыт, - начал директор компании «Сити Р» Марат Батталов.

По задумке создателей, системы, работать она будет исключительно по бесконтактным платежами. Система простая – зарегистрировался, оставил автомобиль и ушел по своим делам. Уже после вернулся и оплатил стоимость парковки в специальном «банкомате». Звучит довольно просто.

Оплатить услугу можно будет прямо с телефонаФото: Рустем АХУНОВ

Начнет работать новая система уже в ноябре этого года. Вводить ее будут постепенно. Первым делом платные парковки появятся в историческом центре города – здесь находятся больше всего офисов. Представители компании, к слову, заявляют, что их проект в первую очередь рассчитан именно на тех, кто способен платить за место на парковке.

- Взять например, одну из самых больших парковок уфимских парковок – на Советской площади. Мы анализировали ситуацию и пришли к выводу, что во время учебного года оставляют машины студенты вузов! Не чиновники министерств, как думают многие – они просто не успевают места занять. Нам, как бизнес-сообществу, это создает проблемы, - продолжил представитель компании.

После оплаты автомобилистам будут выдавать чекФото: Рустем АХУНОВ

Но город не обрастет одними платными парковками. Спальные районы никто трогать не будет. Кроме того, без изменений продолжат работать парковочные места развлекательных заведений, если, конечно, владельцы не захотят запустить к себе «Сити Р».

Компания проведет исследования, которые покажут, где необходимо строить дополнительные парковки. Они появятся на межквартальных и магистральных улицах.

А ЧТО С ДЕНЬГАМИ?

Опираясь на соседние регионы, Батталов озвучил примерные цены на услугу платной парковки.

- Час обойдется примерно в 50 рублей. Платной будет парковка с 8 до 20 часов. В среднем, рабочая сессия обойдется в 600 рублей. Но стоит понимать, что в разных зонах города стоимость парковки может отличаться. В социальных местах, например, у больниц, будут скидки. Первые 15 минут парковки будут бесплатными – это подходит для автомобилей такси или родителей, которые забирают из школы детей.

Возможно, кому-то эти цены покажутся слишком завышенными. Но на это и рассчитана программа платных парковок – на автомобилях смогут передвигаться те, кому это по карману. В качестве примера представители компании привели зарубежные страны – в той же Японии владелец автомобиля просто юридически обязан иметь парковочное место в двух километрах от дома.

«ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ НЕТ»

По оценке экспертов компании, новый проект сможет выйти на окупаемость уже через 12 лет. На первом этапе создатель парковок готов вложить в проект чуть более 1,1 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на закупку паркоматов, камер, разработку программного обеспечения и оплату услуг людей, которые контролируют работу парковок. Жуликов, к слову, последние будут ловить – стыдливо прикрытый листочком номер «откроют» для камер вручную.

Каждый месяц город будет получать 12% от выручки оператора платной парковки.

Сейчас администрации города находится в поисках потенциальных конкурентов «Сити Р» - договор концессуального сотрудничества подпишут только после седьмого сентября. Но, как говорят представители экономического блока мэрии, соперников у компании почти нет – слишком уж много денег надо вложить в проект платных парковок с самого начала.

Стоимость программы оценили более чем в один миллиард рублейФото: Рустем АХУНОВ

СКАЗАНО

- Конечно, маленькие автобусы это не лучший вариант для перевозок. Но на обновление парка «Нефазов» в Уфе нужно порядка 15 миллиардов рублей. Если убрать «Пазики», вы на чем ездить будете? – Альберт Сафаров, начальник отдела организации перевозок управления транспорта и связи Уфы.

Фото: Новые изменения едва-ли обрадуют уфимских водителей.