Как в Башкирии дороги убивают: печальная статистика за неделю

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-16T14:33:47+03:00

На дорогах за минувшую неделю произошло несколько крупнейших аварий, в которых погибли 22 человека

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ГИБДД Башкирии озвучила итоги работы за неделю. Статистика оказалась жутковатой. Так, в период с 6 по 12 августа на дорогах республики произошло 77 автомобильных аварий, в которых погибли 22 человека и 91 получили травмы. Некоторые из ДТП получились по-настоящему резонансными, а уикенд и вовсе можно назвать одним из самых черных за лето.

ТРОЙНОЕ ДТП В УФЕ

В пятницу вечером на трассе Уфа – Шакша столкнулись сразу три автомобиля:Renault, BMW и Skoda. Сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 17:30, после чего на место незамедлительно выехали аварийные службы и сотрудники ГИБДД.

Удар оказался такой силы, что пострадавших пришлось вызволять из искорёженных автомобилей специальным оборудованием. Первую помощь оказывали прямо на месте. Одна из женщин-пассажирок от полученных травм скончалась на месте. Еще одну спасатели из раскуроченного салона достали живой, но до больницы, к сожалению, ее так и не довезли. Известно, что погибшими оказались две жительницы Иглинского района 46 и 31 лет.

В ДТП пострадали еще три человека: 35-летний мужчина (водитель), 20-летняя девушка и двухгодовалый мальчик.Все погибшие и пострадавшие ехали в автомобиле RenaultDuster, который по предварительной причине и стал виновником ДТП. Водитель не убедился в безопасности маневра и при выполнении левого поворота допустил столкновение со встречным BMW 325. После удара Renault выкинуло на следовавшую мимо SkodaOctavia, именно поэтому последствия аварии оказались такими катастрофическими.

Водители и пассажиры других автомобилей также получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОТЦА

На следующий день, в субботу, произошло другое и еще более страшное ДТП в районе деревни Новомурапталово в Куюргазинском районе. На этот раз пострадала молодая семья из Оренбурга, передвигавшаяся на автомобиле Lexus RX350. От полученных травм погиб на месте водитель иномарки, уроженец Башкирии. Как рассказывают очевидцы, от сильнейшего удара мужчина вылетел через лобовое стекло. Жители деревни пытались оказать ему экстренную помощь, но было уже поздно.

Фото: ГИБДД Башкирии

Члены его семьи, жена и два ребенка 13 и 8 лет, ехали пристегнутыми, это и спасло им жизнь. Однако все они находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Как рассказали родственники, семья только-только вернулась из отпуска из-за границы и решила вместе съездить в родные места отца семейства.

В настоящий момент известно, что Lexusоколо 14:30 по уфимскому времени столкнулся на автодороге Уфа – Оренбург с «Ладой Калиной», за рулем которого находился 75-летний житель Куюргазинского района. Отечественный автомобиль выполнял поворот и не рассчитал дистанцию. Как рассказывают очевидцы, иномарка неслась на бешеной скорости и поэтому не успела затормозить. После столкновения Lexus вылетел в кювет. Удар пришелся в сторону, где сидел пожилой водитель«Лады». Он получил серьезные травмы и скончался в скорой помощи. Чуть больше повезло его молодому пассажиру – он выжил.

СРАЗУ ТРОЕ ПОГИБШИХ

Утро воскресенья ознаменовалось трагедией в Бирском районе.Страшная авария унесла жизнь сразу троих людей. Согласно официальной сводке, на трассе Уфа-Бирск-Янаул столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Гранта» и ВАЗ-2121.

Судя по снимкам с места происшествия, удар получился разрушительной силы. Машины искорежило, оба водителя– мужчин 31 и 83 лет – погибли на месте. Шансов выжить у них не было. Также скончалась 86-летняя бабушка, которая ехала на пассажирском сидение «Нивы».

Фото: ГИБДД Башкирии

Позже стало известно, что за рулем «Гранты» находился сотрудник правоохранительных органов. Он увлекался рыбалкой и охотой, и в этот момент возвращался домой после отдыха на природе. В момент ДТП мужчина был в гражданской одежде и не при исполнении. Однако в органах все равно назначили по факту случившегося. Также известно, что у него дома остались жена и маленький ребенок.

БАШКИРИЯ В ЧИСЛЕ ХУДШИХ

Тем же временем эксперты Общественного народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составили рейтинг регионов по количеству опасных участков на автомобильных дорогах.

По результатам исследования Башкирия заняла совсем непочетное второе место. В республике зарегистрировано 138 опасных участков, причем 109 из них находятся в столице республики Уфе.

Ситуация на самом деле плачевная, так как каждый подобный участок дороги – это потенциальное ДТП и новые смерти.

Что с этим делать? Слово лишь за региональными властями – необходимопровести плановую работу по установке дорожных знаков и светофоров, разместить на данных участках дорог фото- и видеокамеры, провести монтаж «лежачих полицейских» и дорожных ограждений. Меры по предупреждению ДТП уже были внесены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018–2019 гг. Простым горожанам остается только надеяться, что она будет реализована.

По сравнению с Башкирией, хуже ситуация с аварийностью дорог только в Москве. Третье место в печальном рейтинге заняла Самарская область.

Что касается лидеров, то отличные показатели у Ненецкого автономного округа, республики Ингушетия и Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отмечают эксперты, по большой части это связано с тем, что движение в данных регионах не такое оживленное.