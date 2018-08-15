2018-08-15T19:59:51+03:00
Происшествия

«К нам так никто и не приехал»: семья из Уфы чуть была не погребена под потолком своего дома

К счастью, обошлось без жертв
Павел КРАЙНОВ
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Из-за стройки неподалеку целая семья едва не оказалась погребенной под обломками крышиИз-за стройки неподалеку целая семья едва не оказалась погребенной под обломками крыши
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В минувшее воскресенье, 12 августа, в Уфе в доме №83 по улице Гафури, обвалился потолок. В момент ЧП в комнате находилась молодая женщина и ее гражданский муж. К счастью, находившиеся поблизости родственники их достали. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» рассказал брат пострадавшей Айнур Габдуллин.

-Это произошло около 3 часов дня. Слава богу, что наши дети находились в соседней комнате и не пострадали, - рассказывает родной брат пострадавшей. - Мы еле вытащили сестренку и ее гражданского мужа. Вызвали спасателей и написали заявление в полицию, - продолжает мужчина.

По словам Айнура, причиной обрушения потолка в одной из комнат могут быть строительно-монтажные работы, которые проводятся неподалеку от дома.

По счастливому стечению обстоятельств никто серьезно не пострадал

По счастливому стечению обстоятельств никто серьезно не пострадал

-У нас частный сектор. Многих уже оттуда расселили, а нас все никак не могут. И дом аварийным не признают. Мы написали заявление, где потребовали прекратить все работы и сообщили, что собираемся судиться по этому случаю. Четвертый день уже пошел, а из администрации к нам так никто и не приехал и не помог, - говорит Айнур.

Также жильцы дома поясняют, что проблемы с домом появились уже давно: из-за какой-то ошибки под фундамент стала литься вода и здание стало обваливаться.

На данный момент пострадавшие отправились на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас владельцы дома ждут реакции правоохранительных органов

Сейчас владельцы дома ждут реакции правоохранительных органов

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