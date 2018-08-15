2018-08-15T13:23:02+03:00
Происшествия

В Башкирии девушка грабила любовников из Tinder

На дело она брала пятерых крепких помощников
Рустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии грабила кавалеров, которых находила в TinderЖительница Башкирии грабила кавалеров, которых находила в Tinder
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В Башкирии 23-летняя Гузель Г. (имя изменено – прим.ред) вместе со своими друзьями грабила автомобилистов, которых находила в приложении для знакомств Tinder.

Приключилась необычная история в Стерлитамакском районе Башкирии. Начиналось все довольно безобидно – симпатичная с виду девушка знакомилась с парнями в популярном нынче приложении Tinder. Слово за словом, и предприимчивая Гузель звала молодого человека «покататься» машине, намекая, мол, после уединимся в укромном месте. Естественно, что наивные башкирские батыры из глубинки отказаться не могли.

«ПОЕХАЛИ КАТАТЬСЯ»

Одним из первых на удочку девушки попался 29-летний Салават на «Калине». Он договорился с Гузель о романтической встрече на пустыре у деревни Любажи, недалеко от Стерлитамака. Очарованный красотой спутницы, водитель согласился заехать вглубь лесной чащи и заглушил двигатель. Дальше началось самое интересное.

- Неожиданно из кустов вышли пятеро мужчин в масках. Они накинулись на водителя и прыснули в лицо из перцового баллончика, - сообщили в МВД Башкирии.

Нападавшие заранее планировали преступления

Нападавшие заранее планировали преступления

После несчастного начали жестоко избивать руками и ногами. Нападавшие силой отняли у водителя ключи и скрылись на чужой машине. Вскоре они перегнали легковушку в соседний город и спрятали в отстойнике.

ЕЩЕ ОДИН ПОТЕРПЕВШИЙ

Оказалось, что ранее в похожую ситуацию попал Ильгиз на «Ниссан Альмера». Парень пытался уехать, но хитрая Гузель дернула «ручник», и машина забуксовала на месте. В итоге бандиты разбили окно и выкинули водителя из машины, отобрав у него ключи.

К счастью, вскоре всех жуликов задержали. По фактам грабежей и разбоев полицейские возбудили уголовные дела.

Сейчас оперативники разыскивают парней, которые также могли быть жертвой хитрой девушки и ее подельников.

Оперативникам МВД Башкирии удалось задержать бандитов

Оперативникам МВД Башкирии удалось задержать бандитов

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