2018-08-14T08:49:58+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели 11-месячного ребенка от кори в Уфе

Родственники безутешной матери рассказали свою версию трагедии
Павел КРАЙНОВЭльвина АПАРИНА
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Прививки от кори ставят детям от 1 годаПрививки от кори ставят детям от 1 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Неделю назад всю Уфу потрясло известие о смерти 11-месячного мальчика от кори. Тогда сообщалось, что родители ребенка взяли его больным с собой на отдых в Турцию, а по приезду ему стало плохо и через пару дней малыш скончался. Однако в этой истории оказалось не все так просто. Родственница безутешной матери рассказала свою версию произошедшего.

- Мама с малышом до поездки на море лежали в больнице с ангиной. К ним в палату положили еще одного ребенка. Через пару дней неожиданно стало известно, что он болеет корью. У нашего мальчика прививки не было - их делают с одного года, а ему всего 11 месяцев было, - говорит собеседница.

По ее словам, как только диагноз соседа по палате подтвердился, их сразу перевели в другую. Врачи сделали малышу укол иммуноглобулина и заверили - он не заразится.

Через какое-то время, мама с мальчиком выписались из больницы и поехали отдыхать на море. Они были убеждены, что ребенок абсолютно здоров.

- Корь проявилась через какое-то время. В последние пару дней на море у него поднялась температура. Сразу же по приезду мама снова отвела его к врачу-инфекционисту. В больнице ему сделали анализ и просто ждали два дня, ничего не предпринимая. Все это время говорили, что пока, мол, не подтвердилось. А 9 августа мы его похоронили, - говорит родственница безутешной матери.

По словам женщины, родители малыша полагают, что судится с врачами смысла нет - слишком много времени прошло, и их вину, если она есть, уже не докажешь.

- Весь город обсуждает эту историю. Даже в платной клинике, где недавно была, делала себе на всякий прививку от кори, объяснила всю ситуацию. А врачи и спрашивают: «А, это которые в Турцию больные летали»? Но это же не правда, - сокрушается женщина.

До своего первого дня рождения малыш не дожил ровно месяц.

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