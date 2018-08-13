Молодой 26-летней маме из Башкирии, страдающей опухолью мозга, стало хуже

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-13T17:27:47+03:00

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Молодая мать-одиночка из Башкирии Регина Хасанова продолжает мучиться из-за своей болезни. Все усилия девушки пока не дают желаемых результатов. Из необходимых трех миллионов рублей на сегодняшний день собрано только чуть больше двухсот тысяч.

Напомним, что 26-летней Регине Хасанова диагностировали аденому гипофиза (опухоль головного мозга). Шишка продолжает расти и в скором времени может привести к серьезным последствиям для здоровья. Мама уроженки Башкирии просит всех неравнодушных ради внука спасти ее дочку.

На прошлой неделе Регине резко стало плохо. Девушка столкнулась с осложнениями, ей пришлось провести некоторое время в больнице. Был приступ с потерей координации, головокружением и сильным носовым кровотечением.

«Сейчас уже мне лучше, - рассказывает сама девушка. – Однако приступы стали более частыми. На днях созванивалась с израильскими врачами, которые согласились меня прооперировать. Они просто не понимают, почему я тяну, и требуют, чтобы я скорее приехала. Но как я приеду? Денег на операцию собрать никак не получается, хотя я уже всюду пыталась их достать. Но я продолжаю верить в чудо, буду биться до конца».

Регина сейчас находится в Казани, из-за частых приступов, вынуждена была уйти с работы. Трудностей стало больше.

«Мне некому помогать. Мама и так взяла к себе сына, очень помогают родственники, за что им огромное спасибо. Самостоятельно три миллиона мы никогда не наберем. Каждый пытается помочь, но тоже не понимает, как собрать такую сумму. Для нас это что-то космическое. В израильской клинике сказали, что попробуют сделать скидку. Но пока это не точно, да и непонятно, насколько сбросят цену. В любом случае сумма будет приличная».

Регина по-прежнему намерена собирать деньги и ехать на операцию только в израильскую клинику, так как не доверяет российским врачам.

«Я изучала истории операций с моим диагнозом в российских клиниках, - продолжает девушка. – Кому-то помогали, но многим приходилось затем ложиться на повторную операцию. То, что тут дешевле, никак не успокаивает. За границей медицина на несколько уровней выше, чем в нашей стране и это ни для кого не секрет. Я общаюсь с людьми из Башкирии, которые также проходили лечение за границей. Все очень довольны! Там лечат даже самые тяжелые формы рака».

Руки пока никто не опускает, и Регина очень благодарна всем тем людям, что уже откликнулись на ее просьбу.

«Спасибо огромное всем и каждому, кто не остался равнодушным! Спасибо, что остаетесь со мной и верите в меня. Ваша вера, поддержка родственников и друзей – это то, что держит меня на плаву по сей день».

Всю дополнительную информацию о диагнозе девушки и о том, как ей помочь, можно узнать в группе «Поможем Регине вместе!» в социальной сети «Вконтакте».