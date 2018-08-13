Ирек Ялалов занял третье место в национальном рейтинге мэров

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-13T15:33:22+03:00

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», совместно с Финансовым университетом при Правительстве России, составил национальный рейтинг мэров. Исследователи оценили работу руководителей 88 городов нашей страны. Составители рейтинга отмечают, что исследование максимально приближено к мнению «простых людей».

Участников опроса попросили оценить работу мэра своего города в июне и июле 2018 года. При этом, сами эксперты высказывали свое мнение, не зная итоговых результатов национального рейтинга мэров.

Еще один нюанс исследования - кого считать мэром в классическом понимании этого слова. Формально, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Севастополя Дмитрий Овсянников имеют статус, приравненный к руководителям регионов. В итоге, составители рейтинга пришли к выводу, что мэром можно назвать любого чиновника, возглавляющего муниципалитет.

«ЭФФЕКТИВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА»

В итоговом рейтинге мэр Уфы Ирек Ялалов занял третью строчку, пропустив вперед лишь мэра Москвы Сергея Собянина и главу Казани Ильсура Метшина. Последний вновь возглавил национальный рейтинг мэров российских городов после небольшого перерыва.

Нередко после публикаций об очередном рейтинге, в который попал Ирек Ялалов, к нам в редакцию звонят возмущенные горожане. Они утверждают, что мэр Уфы не заслужил такого высокого места в списке самых эффективных руководителей муниципалитетов. Составители национального рейтинга мэров российских городов разъяснили, почему уфимский сити-менеджер «взял бронзу» в этом негласном соревновании.

По мнению составителей рейтинга, столь высокое место Ирек Ялалов занял, благодаря «эффективной хозяйственной работе». Уфимский сити-менеджер смог получить финансирование для ремонта почти 137 км автомобильных дорог в башкирской столице. При этом Ялалова хвалят за создание интерактивной карты с указанием сроков ремонта и дат его окончания, которая, кроме всего прочего, позволяет следить и за тем, как мэрия выполняет намеченные планы, отмечают эксперты центра информационных коммуникаций.

Также в одним из достижений Ирека Ялалова в июне-июле этого года называют успехи по благоустройству города. На эти цели из федерального бюджета выделено 330 млн рублей. О том, куда пошли эти деньги, отчет пока не опубликован.

«Особым» хозяйственным успехом Ирека Ялалова аналитики назвали открытие после реконструкции старого моста через реку Белая. Таким образом была решена проблема гигантских пробок на выезде из Уфы. Известно, что деньги на ремонт аварийного моста были выделены из налоговых отчислений уфимского аэропорта.

Кроме того, составители рейтинга отметили роль Ирека Ялалова в предвыборной кампании партии «Единая Россия» на выборах в Госсобрание-Курултай. Аналитики считают, что кредит доверия к правящей партии в Уфе составляет 76% и в этом есть немалая заслуга уфимского мэра - он возглавил муниципальный список кандидатов на выборах в башкирский парламент.

Работу Ирека Ялалова оценили высоко несмотря на то, что весь конец июля он находился в отпуске и, фактически, никаких решений не принимал.

МНЕНИЕ

Дмитрий Михайличенко, политолог:

-Уфа получила значительное количество федеральных средств на ремонт дорог, придомовых территорий, что позволяет мэрии значительно улучшить инфраструктуру города. Помимо этого, нужно учитывать, что И. Ялалов активно взаимодействует на уровне различных сообществ мэров России и постсоветского пространства, выдвигает законодательные инициативы. Это также повышает его авторитет на уровне руководителей крупнейших муниципалитетов России.

Дмитрий Казанцев, политолог:

- Планомерная работа столичной мэрии по вовлечению уфимцев в работу с муниципалитетом и поддержка гражданских инициатив положительно влияет на имидж и информационный фон, вокруг городских властей. В результате запущенные с участием жителей местные инициативы, на примере пилотного проекта «Уфимские дворики» становятся лучшими практиками и тиражируются уже на другие муниципальные территории.

Полагаю, что появление в структуре администрации Уфы общественного помощника мэра, также может усилить процесс институализации городских сообществ и способствовать созданию городской общественной палаты, объединяющей граждан с активной жизненной позицией.