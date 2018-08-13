В 2025 году школы Башкирии перейдут на одну смену

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-13T15:09:58+03:00

Уже через семь лет школьники республики не будут заниматься по вечерам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В преддверье нового учебного года Рустэм Хамитов рассказал подчиненным о своем видении модернизации нынешней системы образования.

СТРОИМ ШКОЛЫ

По уже сложившейся традиции, встречу главы региона с представителями системы образования провели в уфимском Конгресс-холле. Всего послушать Рустэма Хамитова в тот день собрались порядка 600 человек – министров, директоров учебных заведений, учителей и общественников.

Начал глава Башкирии с определения целей. Напомним, что ранее в Кремле обозначили цель – до 2024 года обеспечить России место в десятке лучших стран по качеству школьников образования. Башкирия, с 850 тысячами несовершеннолетних обучающихся занимает достаточное место в федеральном масштабе.

- Необходимо подготовить учреждения к новому учебному году. В ходе подготовки к 100-летию республики идет строительство и реконструкция 49 объектов образования. Уже в этом году мы планируем закончить ремонт шести школ и двух дошкольных учреждений. За два года мы создадим еще около десяти тысяч мест в детских садах и яслях. В 2025 в основном закончится переход школ на односменное обучение. А в этом году на ремонт и подготовку школ мы дополнительно выделим более одного миллиарда рублей, - начал с наиболее насущных тем Рустэм Хамитов.

«НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ И УСИЛИЕ»

Не оставил глава Башкирии без внимания и проблему школьной неуспеваемости.

- По данным исследования Высшей школы экономики, более четверти российских школьников, заканчивая девятый класс, не владеют базовыми умениями. Как правило, далее такое отставание только нарастает. Это создает риски для социального и экономического развития региона, и в целом государства.

Рустэм Хамитов намекнул, что преодолеть неуспеваемость должны, в том числе, и в семье. Но главная роль здесь отведена именно школе.

- Для того, чтобы подтянуть проблемного ученика необходимо отдельное время и особые усилия учителя, его высокая квалификация как наставника, воспитателя и психолога. Педагогов, берущихся за сложную работу, и повышающих успеваемость нужно поощрять, - добавил Хамитов.

Зачастую выпускникам не хватает знаний в определенных областях – финансовой, экономической и правовой. Выпускаясь из школы, вчерашние ученики могут не знать уж простых житейских вещей. Кроме того, у детей не хватает навыков простой человеческой коммуникации и сотрудничества.

- Нужно внедрять в учебный процесс технологии, связанные с исследовательской работой на стыке разных областей знаний и учебной кооперации. Ученики должны осваивать технологии коллективного и проектного обучения. Задачу по этой работе я ставлю перед нашим Институтом дополнительного образования. Мы знаем, что иногда образование там проходит формально, для получения «корочки» и отчета. А задачи перед нами стоят сложные. По нашим данным только пятая часть учителей владеют технологиями, необходимыми для реализации федеральных образовательных программ. В 2020 году мы планируем ввести новую модель аттестации учителей, которая должна учитывать все современные требования. Будет вводиться программа сертификации педагогов, направленная на практическую деятельность. Здесь никаких секретов нет: только серьезная, глубокая работа. Не поверхностное скольжение, отчеты, «галочки» и «корочки», а работа.

НАШИ ВУЗЫ

Затем Хамитов начал говорить о еще одной серьезной проблеме – отток молодых людей в соседние регионы. Причем начинается это процесс еще на уровне обучения в университете. Логично, что некоторые экзотические специальности в регионе невозможно получить просто физически. Но в столице Башкирии довольно много вузов, где можно получить хорошее техническое или гуманитарное образование.

- Недавно я был на выезде в одном из муниципальных районов. Что я там вижу? Глава говорит «Наши выпускники уезжают учиться в другие регионы». Привезете ректоров наших университетов, чтобы выступили перед студентами, показали, как и что происходит внутри. Если мы видим, что 50-60 процентов выпускников уезжают – это недоработка ректоров и муниципалитетов. Чего вы ждете? Чего спите? – задался риторическим вопросом Хамитов.