«И как тебя земля носит»: автохама из Башкирии, избившего мужчину из-за замечания, травят в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-13T13:57:21+03:00

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Общественность Стерлитамака всколыхнуло видео, появившееся вчера в местных сообществах. На кадрах видно, как пожилой мужчина подходит к припаркованной во дворе «десятке» и делает замечание водителю. Молодой человек реагирует неожиданным образом – выскакивает из авто и принимается избивать человека руками и ногами.

Автор записи уточняет, что до этого драчун пронесся по двору на огромной скорости, едва не сбив этого же пожилого человека.

«ПРИЕДУ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ»

Местные жители оказались возмущены поведением водителя. Они самостоятельно отыскали его в социальных сетях и стали засыпать угрозами. Раз спрятаться не получилось, пришлось реагировать:

- Я тут не скрываюсь, уехал просто на работу, - оправдывается на своей страничке Динислам Ш. - Прежде чем что-то говорить, нужно выяснить, что было, а не шуметь и никого не трогать. Если в этом моменте должен кто-то участвовать, то это я, а не близкие. Я приеду через месяц, все вопросы ко мне. Приеду, встречусь, расскажу, как было, правды не боюсь! Этот лишний шум и что пишут в группах - многое придумывают, делают просто инфоповод для того, чтобы собрать больше людей. Искренне извиняюсь перед своими родственниками и друзьями за этот инцидент, за доставленное вам неудобства!

ИЗВИНЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Но горожан его извинения не устроили.

- И как тебя земля носит, на пожилого ноги поднимать! Не научили тебя родители уважать старость, - гласит одно из самых невинных сообщений.

Остальные более кровожадны по содержанию. Большинство пользователей угрожает проучить водителя с помощью подручных средств.

Тем временем парнем с видео заинтересовались и в МВД Башкирии:

- Полицейские разыскивают мужчину, который нанес серию ударов пожилому жителю Стерлитамака. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и разыскивают предполагаемого обидчика пенсионера. Проводится проверка.