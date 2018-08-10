Смертельные каникулы: в Башкирии таксист сбил девятилетнего ребенка, гостившего у бабушки

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-10T14:38:45+03:00

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Сегодня утром, 10 августа, в Мишкинском районе Башкирии в селе Ирсаево 34-летний местный житель насмерть сбил 9-летнего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, ребенок резко выбежал на проезжую часть из-за припаркованной «десятки». После наезда иномарка въехала в стоящий на обочине ВАЗ-2111. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Погибшим оказался 9-летний Тимур (имена здесь и далее изменены - прим. ред.). Мальчик приехал на каникулы к бабушке в деревню из Уфы. Ребенок из благополучной и полной семьи, где воспитывается еще один 14-летний мальчик. Мужчина, что сбил Тимура, работал таксистом и, как рассказали сельчане, любил ездить на высокой скорости.

- Он постоянно гонял по деревням с бешеной скоростью. Даже я от него шарахалась! Очень жаль, что так вышло. Родители убиты горем, выехали из Уфы в деревню. Это ж с какой скоростью он ехал по сельской дороге, чтобы насмерть сбить? – вздыхает местная жительница, Кристина Я. - Надеемся, что его накажут.

Тимур только окончил второй класс. По отзывам был активным, жизнерадостным и добрым ребенком. Очень любил бабушку и при первой же возможности приезжал к ней в гости. Все летние каникулы он проводил в этой деревне рядом с ней.

фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям и близким ребенка.