Замминистра промышленности Виктор Евтухов: «Нужно учитывать, что БСК - градообразующее предприятие в Стерлитамаке»

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-10T14:22:20+03:00

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Накануне замминистра промышленности России Виктор Евтухов прибыл в Стерлитамак, где встретился с руководством «Башкирской содовой компании». Вместе с чиновниками из Башнедр и членами Российского Союза химиков он посетил месторождение Шах-Тау, где на сегодняшний день добывается 70% сырья для пищевой и кальцинированной соды в нашей стране.

Затем делегация министерства промышленности и торговли России вместе с руководством предприятия отправилась на сам завод, где и производится бренд Башкирии - та самая знаменитая пищевая сода.

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Поводом для встречи Виктора Евтухова и представителей завода стал сырьевой вопрос, который уже сейчас поставил предприятие в затруднительное положение. Виной всему стремительное истощение главного источника сырья - шихана Шах-Тау. По прогнозам специалистов, к декабрю 2022 года добывать там будет нечего. А это чревато массовыми сокращениями рабочих завода.

Масла в огонь подливает и ситуация с другими, потенциальными источниками добычи известняка. Все дело в том, что месторождение Тра-Тау, которое могло бы спасти производство соды в Стерлитамаке, имеет статус памятника природы регионального значения.

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Сам Виктор Евтухов отметил, что принял решение отправиться в Стерлитамак после того, как руководство «Башкирской содовой компании» объявило о свертывании многих инвестиционных программ и возможном сокращении половины сотрудников предприятия в ближайшем будущем.

-У нас в любых отраслях промышленности увольнение даже ста человек – чрезвычайная ситуация, и мы этого допускать не можем. Когда речь идет о 4,5 тысячах человек, и это влияет на членов семей, а средняя зарплата на предприятии - одна из самых высоких в республике, такие ситуации чреваты опасными последствиями, - заявил замминистра.

По его словам, министерство совместно с другими профильными ведомствами изучило «сырьевой вопрос» и пришло к выводу - есть только одно месторождение, отвечающее всем стандартам качества.

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- Мы знали, что идут переговоры о том, чтобы с одного из месторождений необходимо снять соответствующий статус, чтобы можно было его разрабатывать. Сейчас этот вопрос продолжает находиться в стадии обсуждения, изучается общественное мнение. Но когда мы увидели такой протокол собрания совета директоров, мы сразу же сюда приехали. Как только я вышел из краткосрочного отпуска, сразу же прилетел в Башкирию, - отметил Виктор Евтухов.

Во время общения с руководством завода, замминистра обратил внимание на то, что «Башкирская содовая компания» - градообразующее предприятие в Стерлитамаке.

- Я понимаю волнение жителей. На предприятии работают более 10 тысяч человек. Если посмотреть, на какое количество горожан так или иначе влияет возможное закрытие производства, это будут десятки тысяч человек. Честно говоря, я не знаю, к каким последствиям может привести закрытие предприятия. Тем более, что счет уже идет на дни, а не на годы. Исчерпывается нынешний источник ресурсов, и нет понимания, какой следующий объект разрабатывать, чтобы этот источник ресурсов иметь, - заявил чиновник.

«У РОССИИ ЕСТЬ ТРИ СОЮЗНИКА - АРМИЯ, ФЛОТ И РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

В беседе с журналистами Евтухов напомнил, что компания - третий налогоплательщик в Башкирии. На эти деньги в республике реализуется множество социальных проектов.

Не менее важным, по мнению замминистра, является стратегическое значение предприятия для российской промышленности.

- Терять такого поставщика и металлургическим, и химическим, и предприятиям легкой промышленности, оборонного комплекса ни в коем случае нельзя. Мы попадаем сразу же в импортозависимость. Нам это надо? Предприятие конкурентно, ориентировано на экспорт. Раньше было выражение такое: «У России есть два союзника – армия и флот». Сегодня можно сказать: «У России есть три союзника – армия, флот и российская промышленность». Особенно в условиях санкций и того давления, которое мы испытываем. Вопросы импортозамещения стоят на повестке дня, мы реализуем эти планы. Безусловно, мы это предприятие будем поддерживать, - подчеркнул Виктор Евтухов.

Сегодня перед предприятием остро встал сырьевой вопрос

КАК БЫТЬ С НАСЛЕДИЕМ ШИХАНОВ?

Добыча полезных ископаемых - это не только сырье для промышленности. Это еще и научные открытия. Во время общения с журналистами замминистра промышленности и торговли России ответил на животрепещущий вопрос о наследии горы Тора-Тау. Как известно, этот шихан изобилует всевозможными реликтовыми растениями. Там же, по некоторым данным, были обнаружены следы поселений древнего человека.

- Сюда приезжают геологи, всем интересно. В процессе разработки месторождения появились новые открытия, это тоже очень важно. Я думаю, что, если будет принято решение о разработке нового месторождения, предприятие будет работать с палеонтологами, с Российской академией наук. Компания готова создать музей в городе, где будут возможности интерактивного изучения природы и остатков растений, млекопитающих и современное оборудование, - подчеркнул замминистра минпромторга России.

Что касается того, что произойдет с объектами наследия, которые имеются в изобилии внутри шихана, если его все же начнут разрабатывать, Виктор Евтухов озвучил реальный пример похожей ситуации.

- Приведу пример Крымского моста. В процессе его строительства было обнаружено и отобрано несколько десятков тысяч археологических объектов, причем более тысячи из них были признаны уникальными. Большое количество таких объектов в своих экспозициях, наверное, хотели бы видеть многие музеи мира. И сами археологи сказали, что если бы не было этого проекта, нам потребовались бы столетия, чтобы это извлечь, - подытожил чиновник.