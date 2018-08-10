Ильдар Абдразаков произвел фурор на Зальцбургском фестивале, выйдя на сцену в подгузниках и с накладным животом

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-10T12:10:28+03:00

В опере " Итальянка в Алжире" Ильдар Абдразаков не побоялся предстать перед публикой в образе разжиревшего алжирского мафиози. Фото: личный архив.

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В минувшую среду самый востребованный на Западе отечественный бас, лаурет престижной музыкальной премии «Грэмми» и народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков в очередной раз удивил многогранностью своего таланта: безупречным вокалом и бесспорным актерским мастерством. После недавнего триумфального дебюта на парижской сцене в драматической партии царя Бориса в опере «Борис Годунов», певец произвел настоящий фурор на самом авторитетном оперном фестивале Европы - Зальцбургском летнем фестивале, исполнив комическую роль Мустафы-бея в опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Партнершей Абдразакова стала выдающаяся итальянская меццо-сопрано Чечилия Бартоли, с которой российский бас давно хотел выступить вместе.

- Мы долго обсуждали с Чечилией, что бы могли спеть вместе и остановились на «Итальянке», -рассказал Абдразаков журналистам во время своего первого именного фестиваля, который он открыл в родной Уфе весной этого года. - Это будет современная постановка. Интерес публики к ней оказался настолько велик, что билеты на спектакль были распроданы всего за два часа после открытия продаж.

Спектакль «Итальянка в Алжире» поставил бельгийский дуэт режиссеров - Моше Лейзер и Патрис Корье, перенесшие действие оперы в наше время и превратившие героя Ильдара Абдразакова из алжирского бея в местного мафиози - разжиревшего босса шайки контрабандистов, мечтающего всеми правдами и неправдами заполучить итальянку Изабеллу (Чечилия Бартоли), приехавшую в Алжир искать пропавшего жениха-футболиста. Для перевоплощения в образ Ильдару пришлось нацепить огромный накладной живот и щеголять по сцене в нелепых костюмах. Больше всего публику позабавила сцена в ванной, в которой герой Абдразакова появляется в одном нижнем белье - майке, подгузниках и смешной резиновой шапочке с пальмой на макушке.

Накануне премьеры Ильдар выложил на своей страничке в соцсетях серию «горячих» снимков с репетиции, чем вызвал настоящий шквал самых разных эмоций.

- Искрометный образ, браво, Ильдар, Вы жжете! - восхищались одни поклонники певца.

- Куда катится опера! - возмущались другие. - Режиссеры до «обнаженки» дорвались!

Не удержались от комментариев даже коллеги Ильдара по оперному цеху и отечественные поп-звезды.

- Джан, родной, держись! - посочувстаовал другу тенор Юсиф Эйвазов.

- Миленько, - только и нашелся, что сказать Филипп Киркоров, который хоть и сам несколько раз появлялся на сцене в трусах, но не столь откровенно провокационных.

- За это хоть, надеюсь, хорошо платят, - поинтересовался Николай Басков.

- Уверен, за «Шарманку» тебе платят больше, - парировал в ответ Ильдар, славящийся отменным чувством юмора.

А вот сам Ильдар Абдраков, судя по всему, остался доволен работой с бельгийскими режиссерами, хотя и признался, что ему было не просто сразу принять столь необычную трактовку тандема Лейзера и Корье.

- В комедии нет места любовному дуэту, там важна не глубина чувств, а сексуальные желания, интерес... Это и заставляет нас смеяться,- пояснил режиссер-постановщик Моше Лейзер и, судя по тому, как оперу принимает публика, он совершенно прав. А блистательное исполнение и явный комический талант нашего знаменитого земляка, без сомнения, стали настоящим украшением спектакля. Кстати, партию Мустафы Ильдар Абдразаков и прежде исполнял не раз на самых знаменитых сценах мира, в том числе в нью-йоркском «Метрополитен-опера».

В отличии от Чечилии Бартоли, которая впервые за свою почти тридцатилетнюю певческую карьеру спела партию Изабеллы. После первого представления международная труппа, занятых в постановке артистов, отметила премьеру - торт на пару разрезали главные герои вечера - Ильдар Абдразаков и Чечилия Бартоли. Всего в рамках программы «Зальцбургский летний фестиваль» запланировано пять постановок «Итальянка в Алжире», которые покажут на сцене малого фестивального дворца «Haus fur Mozart». Серия спектаклей завершится 19 августа, а в сентябре и октябре Ильдар Абдразаков будет вновь блистать на европейской сцене - в миланском театре «Ла Скала» он исполнит партию Дона Руи Гомеса ли Силвы в опере своего любимого композитора Джузеппе Верди «Эрнани».