2018-08-10T14:17:49+03:00
Общество

«Я боюсь, что не переживу «химию»: молодой матери двоих детей из Башкирии становится хуже

Женщина надеется, что ее спасет «кибер-нож»
Яна Базекина
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Расиля по-прежнему надеется на "кибер-нож"Расиля по-прежнему надеется на "кибер-нож"
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31-летней жительнице Нуримановского района Расиле Ахмадуллиной становится все сложнее бороться со своим грозным недугом. Напомним, что женщина страдает от рака шейки матки 3 стадии, который выявили на плановом осмотре после рождения второй дочери в 2016 году.

Несколько курсов лучевых терапий в республиканском онкологическом диспансере – и вроде бы Расиля пошла на поправку, но в ноябре прошлого года болезнь вернулась с новой силой. Метастазы поразили легкие и позвоночник, так что ночами женщина задыхалась от мучительного кашля, а каждое движение давалось с трудом.

- Мне прокапали три «химии», облучали позвоночник, но ничего не помогло, - вздыхает Расиля. – Еще на шее вздулся лимфоузел, даже есть почти невозможно.

34 КИЛОГРАММА И ТРУБКА В ЖЕЛУДКЕ

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь пациентки, врачи установили ей трубку в желудок, благодаря которой Расиля хоть как-то смогла питаться и даже поправилась на два килограмма. Но состояние мамы двух дочек по-прежнему остается очень тяжелым.

- Сейчас я нахожусь дома, рядом с девочками, - рассказывает Расиля. – Очень плохо себя чувствую, но стараюсь держаться молодцом. Сейчас мне предстоит еще одна «химия», но я боюсь на нее идти, вдруг не переживу ее.

Несмотря на трубку в желудке, Расиля весит всего 34 килограмма. Ее мучает одышка, повышены лейкоциты в крови, а сильная слабость не дает даже встать с кровати.

- Спасибо старшей дочке, - улыбается женщина. – Она у меня настоящая помощница, да и родители приходят ухаживать.

Расиля по-прежнему возлагает огромные надежды на Уфимский центр позитронно-эмиссионной томографии и радиохирургии, а конкретно – на современную технологию «кибер-нож». Но лечение стоит денег, а на длительную борьбу с раком уже давно ушли все последние сбережения семьи. Если вы хотите помочь маме двух маленьких девочек и дать ей шанс на выздоровление, просьба обращаться по номеру 8-965-645-81-79 (карта Сбербанка привязана к номеру, на имя Расили Талгатовны).

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